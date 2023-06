„Azi, îmi termin liceul, ceea ce înseamnă că nu voi mai fi în măsură să fac grevă la şcoală (în lupta împotriva modificărilor) climatice. Aceasta este, aşadar, ultima mea grevă la şcoală”, a anunțat Greta Thunberg, într-un mesaj postat pe Twitter.

Când avea 15 ani, ea a început să lipsească de la şcoală în zilele de vineri pentru a protesta în faţa Parlamentului Suediei şi pentru a cere Guvernului de la Stockholm să ia măsuri rapide în vederea scăderii emisiilor de carbon.

Campania ei a stat la baza apariţiei unei mişcări de protest, devenită globală şi care a inspirat milioane de oameni.

School strike week 251. Today, I graduate from school, which means Ill no longer be able to school strike for the climate. This is then the last school strike for me, so I guess I have to write something on this day.

