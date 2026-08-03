Dana Rogoz și familia sa se bucură de o vacanță europeană aparte. Actrița, împreună cu soțul ei, Radu Dragomir, și cei doi copii, Vlad și Lia, au ales să călătorească cu trenul prin mai multe orașe, iar una dintre cele mai spectaculoase experiențe a fost traversarea Canalului Mânecii cu trenul Eurostar, la aproximativ 100 de metri sub apă.

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Dana Rogoz și familia au ajuns la Londra după o călătorie spectaculoasă cu trenul

Dana Rogoz a dat startul vacanței de vară alături de soțul ei, regizorul Radu Dragomir, și cei doi copii ai lor, Vlad și Lia. Familia a ales și de această dată să descopere Europa cu trenul, iar itinerariul a inclus mai multe destinații înainte de a ajunge la Londra.

Călătoria a început din București, din Gara de Nord, iar până acum cei patru au trecut prin Budapesta, Sicilia și Paris.

Traversarea Canalului Mânecii, unul dintre cele mai spectaculoase momente

După câteva zile petrecute în Sicilia și un scurt sejur la Paris, familia a urcat în trenul Eurostar, care face legătura dintre Franța și Marea Britanie prin Tunelul Canalului Mânecii.

Dana Rogoz le-a povestit urmăritorilor săi că experiența a fost una memorabilă. „După 5 nopți petrecute în Sicilia, pe relaxare, apoi o noapte pe tren și 2 nopți de cazare în Paris, am rezervat alte 2 nopți într-un apartament din Londra. Dar cu fotografiile am rămas încă în Paris… Nu ne-am agitat să bifăm vreun muzeu sau vreo atracție anume, mai ales că nu e prima oară când vizităm acest oraș cu copiii. Au avut, în schimb, 2 dorințe: să vadă Tour Eiffel și să facem un picnic. Salutări din Londra! Aseară, ne-am suit în trenul Eurostar din Paris și am traversat Canalul Mânecii, călătorind cu 300 km/h, la 100 m sub apă! Perfecțiune!”, a scris actrița pe rețelele de socializare.

Cei doi copii au fost protagoniștii unor momente amuzante

Pe lângă experiența din tren, Dana Rogoz a împărtășit și un episod simpatic petrecut în timpul vacanței, care a avut-o în prim-plan pe fiica sa, Lia.

„P.S. Lia era supărată aici că nu a declanșat ea camera, folosind gestul cu palma, cum e la telefoanele Samsung. I-am făcut plăcerea să facă și ea câteva fotografii după și i-a trecut imediat, nu vă faceți griji. În tren, la vagonul restaurant, dansau – la propriu, amândoi.”, a mai povestit actrița.

O vacanță în ritmul trenurilor

Nu este pentru prima dată când Dana Rogoz și familia aleg acest mod de a călători. Și în sezonul rece au optat pentru o vacanță pe șine, iar anul acesta au continuat tradiția cu un traseu care a inclus mai multe orașe europene.

Până acum, familia a vizitat Budapesta, Sicilia, Paris și Londra, preferând să descopere fiecare destinație într-un ritm relaxat, fără să își propună să bifeze toate obiectivele turistice. În schimb, Dana Rogoz spune că încearcă să transforme fiecare călătorie într-o experiență memorabilă pentru cei doi copii și să se bucure împreună de momentele petrecute în familie.