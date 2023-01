„Îi îndemn pe toți să rămână calmi. Pentru asigurarea securității sunt implicate toate forțele și mijloacele. Cerul este acoperit de apărarea antiaerienă”, a adăugat Vasili Golubev, fără a preciza care era obiectul.

La comentarii, postul local Pivyet Rostov a publicat o știre cu un titlu: „Un OZN sub forma unei mingi pe cer a fost doborât”.

‼️ Last night Russian air defenses intercepted a UFO some 7km from the town of Sultan Saly, Rostov region.



(#UFOTwitter #UFO #UFOs #UFOSightings #UAPTwitter #UAPs #UAP) pic.twitter.com/IfwymXH9UC