De Valentina Postelnicu,

Şeful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Dancă, a prezentat, marţi seară, principalele amendamente adoptate la proiectul de lege.

Acestea vizează perioada pentru care este permis votul celor cu vize de flotant, astfel încât perioada a fost instituită la 60 de zile, faţă de 90 de zile, cât era în proiectul iniţial.

„De asemenea, numărul de semnături, iarăşi, o cerinţă a mai multor organizaţii civice care au solicitat înlesnirea şi facilitarea modului de înscriere în cursa electorală a candidaţilor independenţi a fost respectată, agreată şi adoptată, respectiv numărul de semnături a fost redus de la 1% la 0,5% din lista electorală din localitatea respectivă pentru depunerea candidaturilor, amendament depus de colegii de la USR”, a declarat Ionel Dancă, marţi, la finalul şedinţei de Guvern.

El a precizat că un alt amendament adoptat este cel privind reprezentarea minorităţilor naţionale în Parlamentul României şi a formaţiunilor politice din Parlament în structurile Birourilor Electorale, astfel încât „să fie permisă această reprezentare pentru minorităţile naţionale şi pentru formaţiunile politice care au număr 7 senatori sau 10 deputaţi”.

Un alt amendament adoptat vizează modul de acreditare a observatorilor la secţiile de votare, astfel încât această activitate să fie facilitată faţă de normele aflate în vigoare care îngreunează, pe de-o parte, acreditarea observatorilor independenţi şi, în acelaşi timp, permite prezenţa în proximitatea secţiilor de votare a unor reprezentanţi politici şi care nu au ce căuta în zona respectivă.

Ce spunea Orban despre votanţii cu vize de flotant

„Eu cred că soarta comunităţilor locale trebuie decisă de către comunităţile locale, nu de către turişti politici care primesc în ziua votului viza de flotant şi apoi nu le mai pasă: lasă pe capul locuitorilor unei comunităţi locale un primar care nu îşi face treaba. Am dat exemplu, pe cele 200 de localităţi pe care am făcut analiza, în care numărul celor care au primit viză de flotant în anul electoral 2016 este de peste zece ori mai mare decât numărul solicitanţilor obişnuiţi de viză de flotant în an ne-electoral, respectiv 2017, 2018, 2019”, spunea prim-ministrul la finalul şedinţei Biroului Executiv al Partidului Naţional Liberal.

El preciza că liberalii aşteaptă inventarul tuturor amendamentelor şi vor prezenta public forma finală a proiectului de lege privind alegerea primarilor în două tururi de scrutin, pe care îşi vor asuma răspunderea.

„Fie menţinem acelaşi text, fie vom reduce un pic perioada (până la care se poate acorda viza de flotant – n.r.). Cel mai probabil (termenul – n.r.) va fi legat de momentul în care Guvernul stabileşte data alegerilor şi începerea procedurilor electorale. În mod normal, ar trebui sistată acordarea de viză de flotant”, a arătat Orban.



