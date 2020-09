Executivul a prelungit, printr-o hotărâre, în şedinţa din 16 august, starea de alertă pentru încă o lună. Premierul Ludovic Orban a anunţat, duminică, la Călăraşi, că a fost de acord cu ideea posibilităţii de a organiza adunări publice, însă în anumite condiţii probabil similare cu cele de la adunările electorale şi anume participarea unui număr de maximum 100 de persoane în aer liber, respectându-se distanţarea fizică şi obligaţia de a purta mască.

“Deocamdată am agreat – că am avut mai multe solicitări – să permitem reluarea adunărilor publice, manifestaţiilor. Sigur că am fost favorabil ideii de a permite organizarea de adunări publice, de manifestaţii, sigur, în condiţiile de protecţie sanitară care sunt stabilite pentru alte evenimente”, a spus duminică Ludovic Orban, potrivit Agerpres.

Hotărârea de prelungire a stării de alertă nu a putut fi introdusă pe ordinea de zi a şedinţei de Guvern de joia trecută din cauza lipsei avizului Consiliului Legislativ.

Citeşte şi:

Ziua începerii școlii. Sindicatele profesorilor spun că, din 220.000 de dascăli, 50.000 au peste 60 de ani și suportă riscuri mari dacă vor lua virusul

Date noi. Cât de îngrijorați să fie părinții la redeschiderea școlii? Cum se manifestă şi cât de gravă poate fi infecţia cu noul coronavirus la copii

Ce alte schimbări importante decât cele COVID îi așteaptă pe elevi în noul an școlar 2020-2021. Care este structura anului școlar și cum se schimbă examenele

PARTENERI - GSP.RO Selfieurile ucigașe! 10 poze făcute fix înainte ca protagoniștii să moară

PARTENERI - PLAYTECH VIDEO: Descoperire uluitoare în casa lui Gheorghe Dincă! A filmat prin geam și a...

HOROSCOP Horoscop 14 septembrie 2020. Fecioarele au nevoie de un efort ca să își păstreze echilibrul interior

Telekomsport Incredibil! Vedetă ziua, prostituată seara! Colegii vedetei, şocaţi de cele aflate