Nicușor Dan spune că magistrații români muncesc foarte mult

„Magistraţii din România au muncit anii ăştia de 2-3 ori mai mult decât omologii lor din ţări europene. Atunci pentru un om care mai are un an până la pensie eu cred că e rezonabil, dat fiind contextul complicat fiscal în care ne aflăm, să îi zicem să lucreze dublu. Adică mai are un an, să facă doi, mai are trei ani până la pensie, să lucreze şase. Mai mult, mi se pare excesiv, dat fiind faptul că ei au muncit toată perioada asta”, a declarat, duminică, Nicuşor Dan, potrivit News.ro.

Deciziile au fost luate pe baza consultărilor cu CCR

Şeful statului a spus că măsurile din pachetul de relansare a economiei care îi privesc pe magistraţi au fost luate în baza consultărilor deciziilor anterioare ale CCR.

„M-am uitat şi pe deciziile CCR mai vechi, nu pot să spun eu ce va face CCR faţă de această măsură. Aşa cum am văzut procesul, s-a lucrat cu grijă şi citind deciziile CCR de până acum”, a declarat Nicuşor Dan.

Preşedintele a precizat că el a insistat să nu fie prelungită, dublu, pensionarea magistraţilor.

„Ce am insistat eu ca nu mai mult de dublu până la ieşirea la pensie”, a mai spus Dan.

Președintele nu a spus niciun cuvânt despre avalanșa de dosare care au fost închise fiindcă judecata lor s-a lungit nejustificat și a intervenit prescripția, nici de marile cazuri de corupție sau de condamnările la CEDO.

Situație strânsă la alegerile pentru Primăria Capitalei. Daniel Băluță, la egalitate cu Ciprian Ciucu. Cine vine după ei – Sondaj Avangarde
Recomandări
Situație strânsă la alegerile pentru Primăria Capitalei. Daniel Băluță, la egalitate cu Ciprian Ciucu. Cine vine după ei – Sondaj Avangarde

Guvernul crede că pensiile speciale nu sunt privilegii, ci „niște condiții decente”

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat sâmbătă, 30 august, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, că pensiile speciale primite de judecători și procurori nu sunt niște privilegii.

„Nu le-aş numi privilegii, le-aş numi nişte condiţii decente care să fie în relaţie cu responsabilitatea ta socială. Ele devin privilegii atunci când tu te bucuri de ele fără să oferi ceea ce este corespunzător pentru ceea ce ţi s-a oferit. Şi atunci mesajul meu acesta este către cetăţeni: aveţi încredere în Justiţie”, a spus Radu Marinescu.

Valoarea unei pensii medii în magistratură este între 4.800 și 5.000 de euro

Premierul Ilie Bolojan a anunţat vineri, 29 august, că reforma pensiilor magistraţilor, adoptată în pachetul 2 de măsuri fiscale de către Guvern, prevede creşterea treptată a vârstei de pensionare la 65 de ani, o perioadă de tranziţie de 10 ani şi plafonarea pensiei la maximum 70% din ultimul salariu net.

„Valoarea unei pensii medii în magistratură este între 4.800 și 5.000 de euro, deci 24.000-25.000 de lei, o pensie care este de multe ori mai mare decât pensia medie de 550-600 de euro care este în România. În formula propusă de lege, pensia în magistratură nu va putea depăși 70 la sută din valoarea ultimului salariu, ceea ce oricum este cea mai mare pensie dintre categoriile profesionale din România, dar este una mult mai echitabilă și mai apropiată de realitate”, a spus Bolojan.

Alex Petre, românul care a filmat cu o cameră ascunsă Bucureștiul în ultimele săptămâni ale regimului Ceaușescu: „Foarte multă lume habar nu are ce viață teribilă a fost în comunism, circulă numai mizerii pe TikTok”
Recomandări
Alex Petre, românul care a filmat cu o cameră ascunsă Bucureștiul în ultimele săptămâni ale regimului Ceaușescu: „Foarte multă lume habar nu are ce viață teribilă a fost în comunism, circulă numai mizerii pe TikTok”

Recent, premierul spunea că niciunul dintre sistemele de justiţie din Europa nu permite pensionarea magistraţilor la 48 de ani și a spus că aceasta este „o nedreptate”.

Decizia Executivului a venit în ciuda protestelelor și amenințărilor magistraților, chiar si la nivel înalt.

Pachetul numărul 2 de măsuri fiscal-bugetare va fi asumat de Guvernul Bolojan în Parlament pe 1 septembrie, după mai multe amânări. Măsurile au ca scop reducerea cheltuielilor statului, după ce, anul trecut, România a avut cel mai mare deficit din Europa, de 9,3% din PIB.

Există un sentiment acut de nedreptate în societate

Remus Ștefureac, director INSCOP, a declarat duminică, la Digi 24, că potrivit ultimelor sondaje există un sentiment puternic de nedreptate socială în rândul românilor, iar acesta tinde să se adâncească pe fondul recentelor măsuri fiscale luate de Guvernul Bolojan.

Românul obișnuit apreciază că există categorii sociale privilegiate în țară în timp ce povara fiscală cade tot pe umerii lui.

27,4% dintre români cred că lucrurile în România se îndreaptă într-o direcție bună. 63,5% sunt de părere că lucrurile merg într-o direcție greșită, iar 9,1% nu știu sau nu răspund.

Sunt optimiști cu privire la direcția țării mai ales tinerii sub 30 de ani, persoanele cu studii superioare, locuitorii din București și din urbanul mare, cei cu un venit mai ridicat, angajații la stat. Sunt pesimiști cu privire la direcția țării în special persoanele cu educație primară, locuitorii din rural,  cei cu un venit mai redus și utilizatorii de TikTok, potrivit sondajului INSCOP.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
O locomotivă care tracta 15 vagoane de călători a luat foc în gara Palas din Constanța
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ioana Ginghină și-a prins soțul: „O doamnă – divorțată și cu doi copii, I-a trimis niște poze deocheate și...". A aflat tot și spune că soțul ei e disperat acum. Ce a făcut când a aflat: „Nu m-am despărțit, încă...”.
Viva.ro
Ioana Ginghină și-a prins soțul: „O doamnă – divorțată și cu doi copii, I-a trimis niște poze deocheate și...". A aflat tot și spune că soțul ei e disperat acum. Ce a făcut când a aflat: „Nu m-am despărțit, încă...”.
E bogat și are cu ce să se mândrească! Uite ce nepoți frumoși are Traian Băsescu, la 73 de ani! Zici că-s scoși din revistă! FOTO
Unica.ro
E bogat și are cu ce să se mândrească! Uite ce nepoți frumoși are Traian Băsescu, la 73 de ani! Zici că-s scoși din revistă! FOTO
Mare SURPRIZĂ la PRO TV! Cine îl înlocuiește pe Dragoș Bucur în juriul emisiunii „Românii au talent”: „Încerc din răsputeri să nu dezamăgesc”
Elle.ro
Mare SURPRIZĂ la PRO TV! Cine îl înlocuiește pe Dragoș Bucur în juriul emisiunii „Românii au talent”: „Încerc din răsputeri să nu dezamăgesc”
gsp
Fostul campion cu Dinamo se iubește cu fata șefului de la FRF
GSP.RO
Fostul campion cu Dinamo se iubește cu fata șefului de la FRF
„Un om îngrozitor!” Gest deplorabil făcut la US Open de un bărbat adult la adresa unui copil. Internetul a sancționat prompt
GSP.RO
„Un om îngrozitor!” Gest deplorabil făcut la US Open de un bărbat adult la adresa unui copil. Internetul a sancționat prompt
Parteneri
Celebrul actor și prezentator de la PRO TV s-a despărțit de femeia cu care are 3 copii. 18 ani de iubire, făcuți scrum
Libertateapentrufemei.ro
Celebrul actor și prezentator de la PRO TV s-a despărțit de femeia cu care are 3 copii. 18 ani de iubire, făcuți scrum
Cea mai bârfitoare zodie, te vorbește mereu pe la spate. E vicleană și dușmănoasă până în măduva oaselor, ferește-te dacă poți!
Avantaje.ro
Cea mai bârfitoare zodie, te vorbește mereu pe la spate. E vicleană și dușmănoasă până în măduva oaselor, ferește-te dacă poți!
Cum arată vacanța de lux a Andreei Esca la 53 de ani! Soțul ei a făcut publice imagini WOW din Mykonos
Tvmania.ro
Cum arată vacanța de lux a Andreei Esca la 53 de ani! Soțul ei a făcut publice imagini WOW din Mykonos

Alte știri

Derapajul manelistului Tzancă Uraganu într-un podcast: „O palmă, două, un picior mai dai la o femeie”. Mai multe plângeri au fost făcute la CNA
Știri România 17:11
Derapajul manelistului Tzancă Uraganu într-un podcast: „O palmă, două, un picior mai dai la o femeie”. Mai multe plângeri au fost făcute la CNA
Profesorul de economie Silviu Cerna susține că „terapia de șoc” folosită de Javier Milei în Argentina ar trebui aplicată și în România: „E nevoie de mare fermitate”
Exclusiv
Știri România 14:00
Profesorul de economie Silviu Cerna susține că „terapia de șoc” folosită de Javier Milei în Argentina ar trebui aplicată și în România: „E nevoie de mare fermitate”
Parteneri
Victoria care a creat o superputere europeană. Imperiul născut din praf de pușcă ce a schimbat soarta Europei și a influențat România
Adevarul.ro
Victoria care a creat o superputere europeană. Imperiul născut din praf de pușcă ce a schimbat soarta Europei și a influențat România
Ce studii are Alexandra, iubita lui Dennis Man. Tânăra este fostă Miss Arad
Fanatik.ro
Ce studii are Alexandra, iubita lui Dennis Man. Tânăra este fostă Miss Arad

Monden

Copiii Danei Rogoz vor juca pentru prima dată într-un film: „Vor avea și ei câte un rol”. Soțul ei, Radu Dragomir, e regizorul
Stiri Mondene 17:05
Copiii Danei Rogoz vor juca pentru prima dată într-un film: „Vor avea și ei câte un rol”. Soțul ei, Radu Dragomir, e regizorul
Cum s-au pozat Andra, Horia Brenciu și Vlăduța Lupău împreună. Unde s-au întâlnit și cum au reacționat fanii: „Toți trei frumoși la chip și suflet!”
Stiri Mondene 16:02
Cum s-au pozat Andra, Horia Brenciu și Vlăduța Lupău împreună. Unde s-au întâlnit și cum au reacționat fanii: „Toți trei frumoși la chip și suflet!”
Parteneri
Vedetele noastre s-au căsătorit religios! PRIMELE imagini de la nunta lor. Ce tematică inedită au ales pentru eveniment. FOTO
Elle.ro
Vedetele noastre s-au căsătorit religios! PRIMELE imagini de la nunta lor. Ce tematică inedită au ales pentru eveniment. FOTO
„Nimeni nu știe că eu am fost la Sanremo. Am cântat după Tina Turner”. Octavian Ursulescu o contrazice pe Dida Drăgan, care susține că a cântat la celebrul Festival Sanremo: „Nici nu se pune problema!”. Ce a povestit criticul muzical
Unica.ro
„Nimeni nu știe că eu am fost la Sanremo. Am cântat după Tina Turner”. Octavian Ursulescu o contrazice pe Dida Drăgan, care susține că a cântat la celebrul Festival Sanremo: „Nici nu se pune problema!”. Ce a povestit criticul muzical
Elena Băsescu, de nerecunoscut după schimbările din ultimii ani! Uluitor, cum arată fiica fostului președinte nemachiată și fără filtre de înfrumusețare, fotografiată pe stradă într-o ținută casual
Viva.ro
Elena Băsescu, de nerecunoscut după schimbările din ultimii ani! Uluitor, cum arată fiica fostului președinte nemachiată și fără filtre de înfrumusețare, fotografiată pe stradă într-o ținută casual
Parteneri
Ilona Brezoianu, schimbare de look înainte de naștere. Transformarea i-a uimit pe fani: „Ați luat-o razna”
TVMania.ro
Ilona Brezoianu, schimbare de look înainte de naștere. Transformarea i-a uimit pe fani: „Ați luat-o razna”
Teroare într-o pizzerie din Italia. Un român a luat la pumni bucătarul bengalez, a furat încasările și a fugit
ObservatorNews.ro
Teroare într-o pizzerie din Italia. Un român a luat la pumni bucătarul bengalez, a furat încasările și a fugit
Andreea Esca, zi de naștere cu stil: decolteu abisal la plajă, vacanță în Mykonos, resort de lux și invitați surpriză
Libertateapentrufemei.ro
Andreea Esca, zi de naștere cu stil: decolteu abisal la plajă, vacanță în Mykonos, resort de lux și invitați surpriză
Parteneri
Luis Figo și consecințele trădării care a șocat fotbalul: l-au țintit cu un cap de porc! Pe 15 septembrie, îl reîntâlnește pe Gică Hagi
GSP.ro
Luis Figo și consecințele trădării care a șocat fotbalul: l-au țintit cu un cap de porc! Pe 15 septembrie, îl reîntâlnește pe Gică Hagi
„Prima oară când câștig un meci de la toaletă”. Dramă la US Open cu favoritul publicului
GSP.ro
„Prima oară când câștig un meci de la toaletă”. Dramă la US Open cu favoritul publicului
Parteneri
Un bărbat bănuit de omor calificat la Cernavodă s-a predat unui poliţist aflat în timpul liber
Mediafax.ro
Un bărbat bănuit de omor calificat la Cernavodă s-a predat unui poliţist aflat în timpul liber
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
StirileKanalD.ro
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
Wowbiz.ro
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Wowbiz.ro
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
StirileKanalD.ro
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
Accident cu 8 victime pe A1, pe sensul București-Pitești. A fost activat Planul Roșu de Intervenție
KanalD.ro
Accident cu 8 victime pe A1, pe sensul București-Pitești. A fost activat Planul Roșu de Intervenție

Politic

Alba-neagra cu angajarea răspunderii. Lista guvernelor care s-au împiedicat când au vrut să treacă mai multe proiecte în aceeași zi
Analiză
Politică 17:00
Alba-neagra cu angajarea răspunderii. Lista guvernelor care s-au împiedicat când au vrut să treacă mai multe proiecte în aceeași zi
Cum s-a schimbat în doar câteva zile discursul guvernului și al președintelui față de pensiile magistraților: „Au muncit anii ăştia de 2-3 ori mai mult decât omologii lor din ţări europene”
Politică 16:02
Cum s-a schimbat în doar câteva zile discursul guvernului și al președintelui față de pensiile magistraților: „Au muncit anii ăştia de 2-3 ori mai mult decât omologii lor din ţări europene”
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Cine este, de fapt, soțul Elisabetei Lipă. Povestea de dragoste care durează de 40 de ani și cum arată partenerul campioanei olimpice
Fanatik.ro
Cine este, de fapt, soțul Elisabetei Lipă. Povestea de dragoste care durează de 40 de ani și cum arată partenerul campioanei olimpice
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile