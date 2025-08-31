Nicușor Dan spune că magistrații români muncesc foarte mult

„Magistraţii din România au muncit anii ăştia de 2-3 ori mai mult decât omologii lor din ţări europene. Atunci pentru un om care mai are un an până la pensie eu cred că e rezonabil, dat fiind contextul complicat fiscal în care ne aflăm, să îi zicem să lucreze dublu. Adică mai are un an, să facă doi, mai are trei ani până la pensie, să lucreze şase. Mai mult, mi se pare excesiv, dat fiind faptul că ei au muncit toată perioada asta”, a declarat, duminică, Nicuşor Dan, potrivit News.ro.

Deciziile au fost luate pe baza consultărilor cu CCR

Şeful statului a spus că măsurile din pachetul de relansare a economiei care îi privesc pe magistraţi au fost luate în baza consultărilor deciziilor anterioare ale CCR.

„M-am uitat şi pe deciziile CCR mai vechi, nu pot să spun eu ce va face CCR faţă de această măsură. Aşa cum am văzut procesul, s-a lucrat cu grijă şi citind deciziile CCR de până acum”, a declarat Nicuşor Dan.

Preşedintele a precizat că el a insistat să nu fie prelungită, dublu, pensionarea magistraţilor.

„Ce am insistat eu ca nu mai mult de dublu până la ieşirea la pensie”, a mai spus Dan.

Președintele nu a spus niciun cuvânt despre avalanșa de dosare care au fost închise fiindcă judecata lor s-a lungit nejustificat și a intervenit prescripția, nici de marile cazuri de corupție sau de condamnările la CEDO.

Guvernul crede că pensiile speciale nu sunt privilegii, ci „niște condiții decente”

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat sâmbătă, 30 august, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, că pensiile speciale primite de judecători și procurori nu sunt niște privilegii.

„Nu le-aş numi privilegii, le-aş numi nişte condiţii decente care să fie în relaţie cu responsabilitatea ta socială. Ele devin privilegii atunci când tu te bucuri de ele fără să oferi ceea ce este corespunzător pentru ceea ce ţi s-a oferit. Şi atunci mesajul meu acesta este către cetăţeni: aveţi încredere în Justiţie”, a spus Radu Marinescu.

Valoarea unei pensii medii în magistratură este între 4.800 și 5.000 de euro

Premierul Ilie Bolojan a anunţat vineri, 29 august, că reforma pensiilor magistraţilor, adoptată în pachetul 2 de măsuri fiscale de către Guvern, prevede creşterea treptată a vârstei de pensionare la 65 de ani, o perioadă de tranziţie de 10 ani şi plafonarea pensiei la maximum 70% din ultimul salariu net.

„Valoarea unei pensii medii în magistratură este între 4.800 și 5.000 de euro, deci 24.000-25.000 de lei, o pensie care este de multe ori mai mare decât pensia medie de 550-600 de euro care este în România. În formula propusă de lege, pensia în magistratură nu va putea depăși 70 la sută din valoarea ultimului salariu, ceea ce oricum este cea mai mare pensie dintre categoriile profesionale din România, dar este una mult mai echitabilă și mai apropiată de realitate”, a spus Bolojan.

Recent, premierul spunea că niciunul dintre sistemele de justiţie din Europa nu permite pensionarea magistraţilor la 48 de ani și a spus că aceasta este „o nedreptate”.

Decizia Executivului a venit în ciuda protestelelor și amenințărilor magistraților, chiar si la nivel înalt.

Pachetul numărul 2 de măsuri fiscal-bugetare va fi asumat de Guvernul Bolojan în Parlament pe 1 septembrie, după mai multe amânări. Măsurile au ca scop reducerea cheltuielilor statului, după ce, anul trecut, România a avut cel mai mare deficit din Europa, de 9,3% din PIB.

Există un sentiment acut de nedreptate în societate

Remus Ștefureac, director INSCOP, a declarat duminică, la Digi 24, că potrivit ultimelor sondaje există un sentiment puternic de nedreptate socială în rândul românilor, iar acesta tinde să se adâncească pe fondul recentelor măsuri fiscale luate de Guvernul Bolojan.

Românul obișnuit apreciază că există categorii sociale privilegiate în țară în timp ce povara fiscală cade tot pe umerii lui.

27,4% dintre români cred că lucrurile în România se îndreaptă într-o direcție bună. 63,5% sunt de părere că lucrurile merg într-o direcție greșită, iar 9,1% nu știu sau nu răspund.

Sunt optimiști cu privire la direcția țării mai ales tinerii sub 30 de ani, persoanele cu studii superioare, locuitorii din București și din urbanul mare, cei cu un venit mai ridicat, angajații la stat. Sunt pesimiști cu privire la direcția țării în special persoanele cu educație primară, locuitorii din rural, cei cu un venit mai redus și utilizatorii de TikTok, potrivit sondajului INSCOP.

