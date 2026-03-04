Scăderea accizelor, plafonarea pentru o perioadă a prețurilor sau a adaosurilor comerciale sunt măsuri ce pot fi luate pe perioade temporare, însă economiștii atrag atenția că țara noastră nu este în poziția de a negocia astfel de proiecte din cauza situației bugetare proaste.

Scăderea accizelor

Fostul ministru al Energiei Răzvan Nicolescu a declarat marți la Digi24 că România ar trebui să aibă o astfel de discuție pentru reducerea temporară a accizelor la carburanți.

Argumentul său: accizele s-au calculat inițial la o anumită bază, dar odată cu creșterea cotațiilor petrolului și a carburanților pe plan mondial, acestea se aplică la o bază mai mare, ceea ce înseamnă că statul încasează mai mult. Așadar, ar putea avea de unde să reducă.

Scenariul benzinei de 10 lei

Reamintim, Dumitru Chisăliță – președintele Asociației Energia Inteligentă – a estimat zilele trecute că benzina ar putea ajunge 10 lei pe litru, dacă prețul petrolului trece de 100 de dolari pe baril.

Inițial, Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a spus că sunt „minciuni sfruntate”, dar marți, acesta a revenit și a recunoscut totuși că prețul poate trece de acest nivel psihologic.

De la atacurile SUA și Israelului, până acum, prețul petrolului a urcat deja pe bursele mondiale de la 70 la 85 de dolari pe baril.

Dacă s-ar translata total în prețuri, acest lucru înseamnă că un litru de carburant ar putea ajunge deja la 9-9,5 lei pe litru.

Taxele sunt 50% din prețul la pompă

Libertatea a scris că aceste majorări de prețuri sunt de bun augur pentru stat, deoarece peste 50% din prețul carburanților este compus din taxe, mai exact din accize și TVA.

Prețul petrolului în sine reprezintă doar 30-35% din prețul final.

O creștere a petrolului de 30 de dolari, de la 70 la 100 de dolari pe baril, înseamnă 2,5 lei pe litrul de carburant.

Cum benzina era 8 lei, iar motorina 8,2 lei, acest lucru înseamnă că litrul poate atinge peste 10 lei dacă războiul durează mult.

Consultant fiscal: „La noi nu scad niciodată accizele”

Consultantul fiscal Emilian Duca spune că scăderea temporară a accizelor este o metodă validă prin care statul poate controla pe o perioadă scurtă prețul.

„Este o idee bună, dar nu prea cred că se poate face. La noi nu scad niciodată accizele. Ar fi util, dar fiind o acciză armonizată la nivelul Uniunii Europene (UE) trebuie să cerem acordul UE și trebuie să ai motive serioase”, a spus el.

Ideea reducerii accizelor a apărut și în 2022, când invadarea Ucrainei de către Rusia a dus barilul de petrol la 120 de dolari și carburanții la peste 9 lei pe litru pentru o perioadă scurtă.

Dar această reducere nu a fost obținută de stat. Guvernul a implementat atunci plafonări și compensări la energie și gaze. La energie, acestea au dispărut anul trecut, ceea ce a dus la scumpiri de 60% a energiei, iar la gaze, acestea vor dispărea de la 1 aprilie, când vor fi înlocuite cu un alt mecanism.

Plafonarea prețurilor sau a adaosurilor

Plafonările de prețuri sau de adaosuri sunt alte instrumente la îndemâna statului, mai spune Duca.

România a plafonat în trecut prețurile la polițele RCA, în vreme ce plafonarea adaosurilor este încă în vigoare la alimentele de bază și expiră la 31 martie.

„În caz de extremă urgență, Consiliul Concurenței poate da undă verde la plafonarea prețurilor. Dar nu este urgență. Nu e o situație care să justifice plafonări de prețuri sau de adaosuri”, spune Duca.

Deficitul bugetar, marea problemă

Acesta spune și că România nu are o poziție bună de negociere pentru a cere Comisiei Europene reduceri temporare de accize sau măsuri de plafonare.

Duca spune că deficitul bugetar este marea problemă a României, iar din această cauză nu este optimist că Guvernul va putea reduce temporar accizele.

„Deficitul este problema noastră. Va trebui să reducem din altă parte. Regula politicienilor este să temporizeze până nu se mai face nimic”, acuză el.

Doar dobânzile sunt 3% din PIB

România a avut în 2024 un deficit bugetar de 9,3% din Produsul Intern Brut (PIB), iar anul trecut a terminat cu 7,65%, după majorările de taxe.

În acest an trebuie să scădem până în jur de 6%, dar până la acest moment nu avem încă proiect de buget. Mai mult, țara noastră trebuie să reducă în continuare până la 3% din PIB, cât este limita impusă de tratatele europene.

România plătește echivalentul a 3% din PIB doar ca dobânzi la împrumuturile deja luate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Alexandru Rogobete, despre menopauză: 5 milioane de românce se confruntă cu simptome severe înainte de 47 de ani
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Traian Băsescu, anunț fulger prin care a avertizat direct toată România: „Situația e mult mai rea”. Apoi l-a adus imediat în discuție pe Ilie Bolojan: „Sunt ținute secret”. Dezvăluire neașteptată
Viva.ro
Traian Băsescu, anunț fulger prin care a avertizat direct toată România: „Situația e mult mai rea”. Apoi l-a adus imediat în discuție pe Ilie Bolojan: „Sunt ținute secret”. Dezvăluire neașteptată
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Uită-te bine la poză. Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
Unica.ro
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Uită-te bine la poză. Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
Jennifer Garner și Ben Affleck, surprinși din nou împreună! Ce moment important au sărbătorit foștii soți. Cum au apărut în California. Foto
Elle.ro
Jennifer Garner și Ben Affleck, surprinși din nou împreună! Ce moment important au sărbătorit foștii soți. Cum au apărut în California. Foto
gsp
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
GSP.RO
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
Nuntă ca în filme! A plimbat-o pe Alexandra într-un Ferrari din 1957 pe străzile din Monte Carlo: „Cel mai stilat cuplu”
GSP.RO
Nuntă ca în filme! A plimbat-o pe Alexandra într-un Ferrari din 1957 pe străzile din Monte Carlo: „Cel mai stilat cuplu”
Parteneri
Gata cu necazurile!De azi, 03.03, se întoarce roata pentru 3 zodii! GATA CU GHINIONUL! VIN BANI ȘI REUȘITE! Scapă de problemele cele mai grele!
Libertateapentrufemei.ro
Gata cu necazurile!De azi, 03.03, se întoarce roata pentru 3 zodii! GATA CU GHINIONUL! VIN BANI ȘI REUȘITE! Scapă de problemele cele mai grele!
ZODIA care are un 2026 FABULOS! Nimic nu îi stă în cale: iubire, bani, fericire maxima!
Avantaje.ro
ZODIA care are un 2026 FABULOS! Nimic nu îi stă în cale: iubire, bani, fericire maxima!
Monica Capatos, apariție de revistă! Prezentatorul a făcut publică o imagine superbă cu soția sa. Care este secretul lor pentru o relație de peste două decenii
Tvmania.ro
Monica Capatos, apariție de revistă! Prezentatorul a făcut publică o imagine superbă cu soția sa. Care este secretul lor pentru o relație de peste două decenii

Alte știri

Momentul în care Kader Keita de la Rapid a lovit cu mașina o femeie pe trecerea de pietoni | VIDEO
Știri România 13:07
Momentul în care Kader Keita de la Rapid a lovit cu mașina o femeie pe trecerea de pietoni | VIDEO
Concedierile din administrația publică vor fi atacate de Avocatul Poporului la CCR
Știri România 12:40
Concedierile din administrația publică vor fi atacate de Avocatul Poporului la CCR
Parteneri
Românii i-au șocat pe occidentali cu ospețele și chiolhanurile. Petrecerile faraonice cu zeci de feluri de mâncare și vin băut cu același pahar
Adevarul.ro
Românii i-au șocat pe occidentali cu ospețele și chiolhanurile. Petrecerile faraonice cu zeci de feluri de mâncare și vin băut cu același pahar
Cristi Chivu, făcut praf în Italia pentru o declarație neinspirată: ”Repetă mereu același refren. Mentalitate voalată de victimă”
Fanatik.ro
Cristi Chivu, făcut praf în Italia pentru o declarație neinspirată: ”Repetă mereu același refren. Mentalitate voalată de victimă”
Atenție la grapefruit dacă luați aceste medicamente
Financiarul.ro
Atenție la grapefruit dacă luați aceste medicamente
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 29-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 29-a din Superliga
David Matei abia a început: „Mi-am arătat 50-60% din potențial”
David Matei abia a început: „Mi-am arătat 50-60% din potențial”
Parteneri
Monica Anghel, moment special pe scenă alături de fiul ei. Cum a surprins-o Aviv pe artistă. Tânărul a ținut un discurs emoționant: "O iubesc extraordinar de mult." Foto
Elle.ro
Monica Anghel, moment special pe scenă alături de fiul ei. Cum a surprins-o Aviv pe artistă. Tânărul a ținut un discurs emoționant: "O iubesc extraordinar de mult." Foto
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Unica.ro
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Horia Brenciu, nevoit să se întoarcă din Kuala Lumpur fără familia lui. De ce nu au putut călători spre Singapore. „Ne-am luat destinul în propriile mâini”
Stiri Mondene 12:44
Horia Brenciu, nevoit să se întoarcă din Kuala Lumpur fără familia lui. De ce nu au putut călători spre Singapore. „Ne-am luat destinul în propriile mâini”
Cea mai mare dorință pe care o avea Silviu Prigoană când trăia. Ce i-a spus Adrianei Bahmuțeanu: „Împărțirea bunurilor”
Stiri Mondene 12:39
Cea mai mare dorință pe care o avea Silviu Prigoană când trăia. Ce i-a spus Adrianei Bahmuțeanu: „Împărțirea bunurilor”
Parteneri
Laura Cosoi și-a prezentat locuința! Detaliul din camera fetițelor care i-a lăsat pe fani fără cuvinte: „E din altă lume!”
TVMania.ro
Laura Cosoi și-a prezentat locuința! Detaliul din camera fetițelor care i-a lăsat pe fani fără cuvinte: „E din altă lume!”
Angajatorii spun direct cu cât plătesc începătorii. Jobul unde salariul ajunge la 5.700 de lei
ObservatorNews.ro
Angajatorii spun direct cu cât plătesc începătorii. Jobul unde salariul ajunge la 5.700 de lei
Voropchievici anunță în martie EXPLOZIE de noroc pentru 4 zodii! Vin vești EXTRAORDINARE! Începe etapa în care TOATE lucrurile merg fără probleme,
Libertateapentrufemei.ro
Voropchievici anunță în martie EXPLOZIE de noroc pentru 4 zodii! Vin vești EXTRAORDINARE! Începe etapa în care TOATE lucrurile merg fără probleme,
Parteneri
Fostul finanțator din Liga 1, prins în Dubai în timpul atacurilor cu rachete lansate de Iran: „S-a distrus tot!”
GSP.ro
Fostul finanțator din Liga 1, prins în Dubai în timpul atacurilor cu rachete lansate de Iran: „S-a distrus tot!”
Încă un cuplu fericit în handbalul românesc » Mesaje la un an de relație: „Te iubesc mai mult decât orice”
GSP.ro
Încă un cuplu fericit în handbalul românesc » Mesaje la un an de relație: „Te iubesc mai mult decât orice”
Parteneri
Sunt afectate de războiul din Iran importurile în România și tranzitul gazelor din sud spre Ucraina, Moldova și Europa Centrală?
Mediafax.ro
Sunt afectate de războiul din Iran importurile în România și tranzitul gazelor din sud spre Ucraina, Moldova și Europa Centrală?
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Wowbiz.ro
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Promo
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Wowbiz.ro
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Redactia.ro
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
România a fost zguduită de o mișcare seismică în această dimineață, în ziua când se împlinesc 49 de ani de la cutremurul din &apos;77
KanalD.ro
România a fost zguduită de o mișcare seismică în această dimineață, în ziua când se împlinesc 49 de ani de la cutremurul din &apos;77

Politic

România a fost invitată de Franța să discute despre „umbrela nucleară”, deși suntem sub protecția SUA / NATO. Oana Țoiu: „Decizia se ia în CSAT”
Politică 03 mart.
România a fost invitată de Franța să discute despre „umbrela nucleară”, deși suntem sub protecția SUA / NATO. Oana Țoiu: „Decizia se ia în CSAT”
Bogdan Ivan a recunoscut că preţul benzinei la pompă poate ajunge 10 lei, după ce ziua precedentă spunea că sunt „minciuni sfruntate”
Politică 03 mart.
Bogdan Ivan a recunoscut că preţul benzinei la pompă poate ajunge 10 lei, după ce ziua precedentă spunea că sunt „minciuni sfruntate”
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Ngezana și Dawa, detalii de ultimă oră. Ce se întâmplă cu ambii fundași ai FCSB la vară. Exclusiv
Fanatik.ro
Ngezana și Dawa, detalii de ultimă oră. Ce se întâmplă cu ambii fundași ai FCSB la vară. Exclusiv
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului
Spotmedia.ro
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului