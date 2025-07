Într-un articol din Haaretz, „Salvați animalele! Copiii din Gaza mai speră că lumea va reacționa măcar pentru câini și măgari, dacă nu pentru oameni” (Save the Animals! Gaza's Kids Hope the World Will Act for Dogs and Donkeys if Not for Them), Nagham Zbeedat aduce în prim-plan realitatea teribilă a Gazei.