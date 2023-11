Klaus Iohannis și-a încheiat duminică vizita în Tanzania, a doua țară în care a ajuns în turneul său de zece zile în Africa.

În imaginile surprinse în arhipelagul est-african, un grup de localnici ține în mână un portret al președintelui și strigă în limba engleză: „Yes, yes, yes! The president of Romania, Klaus Iohannis! Welcome to Zanzibar, Zanzibar, Zanzibar!” („Da, da, da! Președintele României, Klaus Iohannis! Bun venit în Zanzibar, Zanzibar, Zanzibar!”).

La final, aceștia au adăugat expresia „Hakuna matata!” în limba swahili, care se traduce prin „nu există probleme” sau „nu trebuie să îți faci griji”.

După acest mesaj, unul dintre cei din grup ia imaginea cu Iohannis și se aruncă cu ea în apă, făcând un salt pe spate.

La fel s-a întâmplat și cu fotografia primei-doamne.

În imagini se vede cum Klaus și Carmen Iohannis erau pe margine, urmărind întreaga scenă, în timp ce prima-doamnă și alți membri ai echipei prezidențiale filmau momentul.

Turneul din Africa al lui Klaus Iohannis a început pe 14 noiembrie și se va încheia pe 23 noiembrie, perioadă în care șeful statului are în program vizite în Kenya, Tanzania, Capul Verde şi Senegal.

Iohannis a ajuns prima dată în Kenya, unde a fost primit de omologul său, William Ruto. Aici, Klaus și Carmen Iohannis au vizitat o școală de fete și Parcul Național din Nairobi.

Pe 16 noiembrie, șeful statului și soția sa au ajuns în Tanzania, unde a avut programate întâlniri cu președinta Samia Suluhu Hassan și cu președintele Zanzibarului, Hussein Mwinyi.

Astăzi, 20 noiembrie, Klaus Iohannis începe o vizită de stat în Capul Verde, de unde relatează și un reporter al Libertății.

Foto: capturi YouTube

