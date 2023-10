Fost membru al organizației Al-Qaida, Aimen Dean a fost capturat în Qatar. A fost recrutat de MI6, serviciul de informații externe al guvernului Regatului Unit.

El a acceptat să se întoarcă în Afganistan ca spion. Dean a spionat Al-Qaida timp de 8 ani înainte de a fi demascat.

El locuiește în Marea Britanie, unde a primit reședință permanentă pentru el și familia lui.

Întrebat acum ce a împiedicat serviciile de informații israeliene și autoritățile occidentale să detecteze planurile Hamas, Dean a afirmat că „răspunsul parțial este Huawei! Da, în ultimele peste 30 de luni, liderii și militanții Hamas au folosit telefoanele, tabletele și laptopurile Huawei!”.

El a explicat, în detaliu, de ce este atât de greu să spargi telefoanele Huawei, justificând faptul că Google și alte companii tehnologice din SUA au interzis companiei chineze să-și folosească sistemele, forțând Huawei să-și dezvolte propriile sisteme interne, care „sunt aproape imposibil de piratat”.

