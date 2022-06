UPDATE Ora 18.10 | Situația s-a produs din cauza anulărilor de zboruri, „companiile aeriene și cele de handling confruntându-se cu o criză uriașă de personal, în contextul unui trafic aerian din ce în ce mai aglomerat”, a transmis biroul de presă al CNAB într-un punct de vedere oficial.

Totodată, aeroportul „are obligația de a facilita pasagerilor condițiile necesare așteptării, motiv pentru care s-a luat măsura de a amenaja o zonă de așteptare în pasajul dintre terminalul Sosiri și cel de Plecări”, se mai arată în comunicat.

Potrivit CNAB, cursa aeriană a cărei întârziere a produs revolta mai multor călători a fost cea către Milano Malpensa (RYR8735), întârzierea fiind determinată de „lipsa personalului de bord”. Cursa era programată inițial să decoleze ieri, 18 iunie, la ora 23.40 și a decolat astăzi, 19 iunie, la ora locală 15.55.

Ştirea inițială: Fluxul ridicat de pasageri înregistrat în weekend a dus la un blocaj în Aeroportul Otopeni, unde unii oameni spun că au fost lăsați să aștepte și 24 de ore pentru îmbarcare. Epuizați, unii s-au culcat pe jos, potrivit imaginilor difuzate de Antena 3.

Totodată, mai multor călători li s-au anulat zborurile, după ce au stat ore întregi să aștepte în aeroport.

„Ce s-a întâmplat azi nu e normal, avem 24 de ore de când suntem în picioare. Nu am dormit, nu am mâncat, nu am băut și nu am primit explicații. Mai plecăm sau nu? Ne-au sechestrat sau ce-au făcut cu noi?”, a declarat o femeie la Antena 3.

„De ce nu ne-au dat nici apă, nici mâncare, nici hotel? Ne-au zis prima dată că ne duc la hotel, nu ne-au dus, ne-au urcat în avion, ne-au dat jos, ne-au urcat, ne-au dat jos, au zis că sunt probleme tehnice la avion, că nu mergea o lumină. Și nu era asta, fiindcă atunci când ne-am dus la ghișeu ne-au zis că din cauză că piloții au prea multe ore de zbor”, a spus o altă turistă.

Reprezentanții Aeroportului Henri Coandă-Otopeni au declarat pentru Libertatea că „din punctul de vedere al activității Companiei Naționale Aeroporturi București, activitatea se desfășoară normal”. Responsabilitatea pentru situația creată revine, spun ei, companiilor aeriene cu care călătoresc turiștii afectați.

