Interpretarea situației

Jurnaliștii portalului Nexta, care urmăresc îndeaproape situația din Ucraina, sugerează că Rusia ar putea intenționa să cucerească regiunile ucrainene Mikolaiv și Odesa, avansând apoi spre Dunăre. Aceste teritorii sunt în vizorul Rusiei din 2014, deoarece cucerirea lor ar priva Ucraina de accesul la Marea Neagră.

Russias military leadership is clearly losing it



At Gerasimovs briefing, a map of Russia was spotted that, in addition to the four occupied Ukrainian regions and Crimea, also included Odesa and Mykolaiv regions as part of Russia.



Another glaring proof of how detached these… pic.twitter.com/txOvNdwq8X — NEXTA (@nexta_tv) September 1, 2025

Reacții și interpretări

Harta a provocat indignare pe rețelele sociale. „Vă pierdeți mințile în mod clar“, se arată într-o postare citată de Blick Elveția. Există însă și alte interpretări.

Activistul român Radu Hossu comentează pe X: „Nu este un secret că rușii plasează simbolism și informații destinate publicului”.

Incertitudini și implicații

Nu este clar dacă Rusia a afișat harta în scopuri de propagandă sau are planuri concrete de cucerire. Cert este că, în prezent, doar Ucraina și Occidentul par interesați de pace. Întâlnirile și negocierile din ultimele săptămâni par să fi jucat în favoarea unei singure persoane: Vladimir Putin.

Fost ofițer de informații, Nikolai Patrușev a ocupat funcția de director al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei, care este principala organizație succesoare a KGB-ului sovietic, din 1999 până în 2008. Acum este secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei. Foto: Hepta

Kremlinul vrea să ajungă la Gurile Dunării și amenință cu „un conflict și mai sângeros”

Kremlinul a anunțat recent, prin consilierul pentru probleme navale Nikolai Patrușev, că vrea Odesa și o nouă ordine mondială, relatează publicația rusă independentă Aghenstvo.

„Cred că Odesa și majoritatea covârșitoare a locuitorilor săi nu au nimic în comun cu regimul de la Kiev”, insistă Patrușev. Potrivit acestui adept al liniei dure de la Kremlin, „rezidenții din regiunile Ucrainei, inclusiv din regiunea Mării Negre, trebuie să-și determine singuri viitorului”. Și, continuă el pe același ton insinuant, „nu vor să se supună guvernului slab ilegitim de la Kiev”.

Cristian Diaconescu, consilier prezidențial pe Apărare, a declarat în iunie că rușii i-au transmis în mod direct interesul pe care îl au pentru Gurile Dunării. O eventuală cădere a Ucrainei ar deschide calea pentru amenințări la adresa Republicii Moldova și a României, a avertizat fostul ministru de Externe

Explozii în Ucraina văzute din Tulcea Foto: Facebook/ Petru Dupta

Avansul rusesc a fost puternic în august, dar încetinește -ISW

Armata rusa a continuat să avanseze în ritm crescut în Ucraina în august, dar puțin mai puțin decât în luna precedentă, potrivit unei analize AFP a datelor furnizate de Institutul american pentru Studiul Războiului (ISW), care colaborează cu Proiectul pentru Amenințări Critice (CTP), transmite AFP.

Într-o lună, forțele Moscovei au cucerit 594 de kilometri pătrați de la ucraineni, într-un moment în care eforturile diplomatice pentru a găsi o soluție la războiul din Ucraina s-au accelerat în ultimele săptămâni, sub conducerea lui Donald Trump, dar până acum nu au produs rezultate concrete.

În ceea ce privește atacurile ruse asupra Ucrainei cu drone cu rază de acțiune lungă s-au redus cu o treime în august în raport cu luna iulie, potrivit unei analize a AFP prezentată luni.

Această diminuare are loc la aproape trei luni de la intensificarea atacurilor aeriene ruse și coincide cu întrevederea dintre Donald Trump și omologul rus Vladimir Putin în Alaska, apoi cu cea dintre președintele american și liderul ucrainean Volodimir Zelenski la Washington.

