Doi soldați ruși se plimbau pe o stradă din Herson, într-o dimineață de martie, la doar câteva zile după ce capturaseră orașul. Temperatura în acea noapte era sub limita înghețului, iar alimentarea cu energie electrică era întreruptă, lăsând orașul în întuneric complet. Soldații erau băuți, iar în momentul când unul s-a oprit pentru a urina pe marginea drumului, a simțit imediat un cuțit în spate.

„L-am terminat pe primul imediat, apoi l-am prins pe celălalt și l-am ucis pe loc”, spune Archie, un luptător din rezistența ucraineană, care a descris scena pentru CNN.

Am văzut orcii în uniformă și m-am gândit: de ce nu? Nu erau oameni în preajmă, nu era lumină, am profitat de moment. Archie, luptător în rezistența din Herson:

Tânărul de 20 de ani, antrenat în arte marțiale mixte, spune că nu a ucis pe nimeni înainte de război.

„Adrenalina și-a pus amprenta. Nu am avut nicio teamă sau timp să mă gândesc”, spune el. „La început, m-am simțit foarte rău, dar apoi mi-am dat seama că erau dușmanii mei. Au intrat peste mine în casă și au vrut să mi-o ia”.

Povestea lui Archie, un nume de cod folosit pentru a-i proteja identitatea, este susținută de surse militare ucrainene și din zona serviciilor de informații. Autoritățile au rămas în contact cu el și cu alți partizani în timpul ocupației. Archie a fost unul dintre numeroșii luptători de rezistență din Herson, un oraș de 290.000 de locuitori înainte de invazie.

Recomandări INTERVIU. Cum explică Emilia Șercan că a găsit mai multe probleme în teza ministrului Bode decât Universitatea din Cluj: „Nu s-au dus mai departe”

Cum au colaborat cu armata ucraineană

Locuitorii din Herson și-au exprimat opoziția încă de când forțele ruse au cucerit orașul, pe 2 martie. Ei au ieșit cu steaguri ucrainene zilnic în piața principală a orașului, iar rușii au răspuns cu gaze lacrimogene și uneori cu focuri de armă. Cei mai vocali dintre protestatari au fost arestați și torturați.

Când demonstrațiile pașnice nu au mai funcționat, oamenii din Herson s-au îndreptat către rezistență, iar cetățeni obișnuiți, precum Archie, au început să ia măsuri. „Nu am fost singurul din Herson”, spune el. „Au fost o mulțime de partizani inteligenți. Cel puțin 10 ruși au fost uciși în fiecare noapte.”

Inițial, aveau loc operațiuni pe cont propriu, apoi locuitorii care aveau idei similare au început să se organizeze, coordonându-și acțiunile cu armata ucraineană și serviciile de informații din afara orașului. „Am un prieten cu care ne-am plimbat prin oraș, căutând grupuri de soldați ruși”, spune el. „Le-am verificat rutele de patrulare și apoi le-am dat toate informațiile băieților din prima linie”.

Soldații ruși nu au fost singurii vizați de asasinate. Mai mulți oficiali guvernamentali care sprijineau Moscova au devenit ținte în timpul celor opt luni de ocupație rusă. Fețele lor erau imprimate pe afișe plasate în tot orașul, promițând răzbunare pentru colaborarea lor cu Kremlinul, într-un război psihologic care s-a întins pe toată durata ocupației.

Recomandări REPORTAJ Băile Herculane riscă să-și piardă singura librărie. Povestea familiei care a deținut-o timp de 50 de ani

Multe dintre aceste promisiuni au fost respectate, unii dintre acești oficiali fiind împușcați, iar alții, aruncați în aer în mașinile lor, în incidente pe care autoritățile locale pro-ruse le-au descris drept „atacuri teroriste”.

„M-au bătut, m-au electrocutat”

Archie a fost arestat de autoritățile de ocupație pe 9 mai, după ce a participat la o paradă de Ziua Victoriei, care marchează victoria URSS în Al Doilea Război Mondial, purtând o dungă galbenă și albastră pe tricou.

El a fost dus la o unitate locală de detenție preventivă, care fusese preluată de Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) și folosită pentru a tortura soldați, ofițeri de informații și partizani ucraineni.

„M-au electrocutat, m-au lovit, m-au bătut cu bastoanele”, își amintește Archie. „Nu pot spune că m-au înfometat, dar nu mi-au dat mult de mâncare”.

El a fost eliberat după nouă zile, după ce a fost forțat să apară într-o filmare în care afirmă că este de acord să lucreze cu forțele de ocupație ruse. Dar mulți alți partizani nu au mai avut șansa să fie eliberați.

Ihor, care a cerut CNN să nu-i dezvăluie numele de familie din motive de securitate, a fost și el încarcerat în aceeași unitate. „Am fost ținut aici timp de 11 zile și în tot acest timp am auzit țipete din subsol”, spune tânărul de 29 de ani.

Recomandări „Răspunde sau mă întorc la noapte”. Tânăra care l-a reclamat pe Justițiarul de Berceni pentru hărțuire a fost amenințată după ce a vorbit public despre el

„Au fost oameni bătuți până la moarte aici”, își amintește el. „Eu am fost înjunghiat în picioare, de bun venit. Apoi, unul dintre ei a întrebat pentru ce am fost adus și alți doi au început să mă lovească în coaste.”

În timpul detenției sale, Ihor a reușit să ascundă faptul că este membru al rezistenței din Herson și că transportul de arme nu a fost singurul lucru pe care l-a făcut. Ihor spune că a furnizat informații armatei ucrainene, o activitate care ar fi fost supus unor pedepse mult mai brutale.

Forțele ruse s-au grăbit să ascundă urmele și au golit locul înainte de a pleca din Herson, dar clădirea distrusă poartă semnele ocupației brutale. Cea mai mare parte a acoperișului s-a prăbușit, pereții distruși și geamurile sparte acoperă încă cea mai mare parte a podelei. Structura a rămas pe loc, dar în unele părți a fost avariată de explozii.

Ihor a folosit aplicația de mesagerie Telegram pentru a comunica coordonatele clădirii comandamentului militar. Odată cu informațiile, a trimis un videoclip pe care l-a înregistrat în secret.

„Am pornit camera, am îndreptat-o către clădire și apoi am mers și am vorbit la telefon în timp ce camera filma”, explică el. „După, am șters videoclipul, desigur, pentru că dacă ar fi să mă oprească undeva și să-mi verifice videoclipurile și imaginile, ar apărea întrebări…”

El a trimis informația la mijlocul lunii septembrie. O zi mai târziu, clădirea a fost vizată de artileria ucraineană.

La opt luni după ce a fost ocupat de Rusia, orașul Herson este acum din nou în posesia Kremlinului, forțele ruse din obligate de contraofensiva ucraineană să se retragă de pe malul vestic al râului Nipru.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO „Mi s-a spus că Bucureștiul este Micul Paris”. Cu ce impresii a rămas un străin, după o lună în România

Playtech.ro Tragica moarte a unui artist complet: de ce ar fi fost ucis, de fapt, Ioan Luchian Mihalea, fondatorul Song și Minisong

Viva.ro Ce s-a ales de Ovidiu Cuncea, după ce a apucat-o pe calea bisericii și s-a despărțit de soție.S-a aflat totul chiar din gura lui: 'M-am...'

Observatornews.ro O tânără din Craiova, hărțuită sexual de un controlor într-un tren CFR. „M-a înghesuit spre geam și a încercat lucruri greu de descris în cuvinte"

Știrileprotv.ro O femeie a găsit un pește otrăvitor pe plajă. Este de „1.200 de ori mai puternic decât cianura”, dar se vinde în restaurante

FANATIK.RO Cât costă debranșarea de la RADET. Mai este, de fapt, posibil să faci asta în București?

Orangesport.ro ŞOC | Ţara Galilor vrea să-şi schimbe denumirea după Cupa Mondială. Care ar putea fi noul nume

HOROSCOP Horoscop 25 noiembrie 2022. Scorpionii au posibile neînțelegeri majore pe subiecte legate de finanțele lor și ale celor apropiați

PUBLICITATE AVON LIVE SHOPPING! Beneficiază de ultimele oferte de Black Friday