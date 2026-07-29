Hibridele plug-in au devenit noua portiță

Uniunea Europeană a impus deja taxe suplimentare pentru mașinile electrice fabricate în China, peste taxa vamală standard de 10%. În funcție de producător, tarifele suplimentare ajung la 17% pentru BYD, 18,8% pentru Geely și 35,3% pentru SAIC.

Problema este că aceste taxe vizează mașinile electrice, nu și hibridele plug-in clasice. Așa a apărut o portiță foarte importantă pentru producătorii chinezi: în loc să împingă doar electrice în Europa, pot aduce modele PHEV, care promit consum mic, autonomie mare și preț mai bun.

De ce contează atât de mult pentru preț

Discuția despre taxarea hibridelor chinezești vine într-un moment în care tot mai multe astfel de modele ajung în România, de la Chery TIGGO 9, al cărui sistem hibrid funcționează diferit față de hibridele clasice, până la Jaecoo 7 SHS-H, SUV-ul full hybrid lansat la un preț de 30.000 de euro și cu peste 900 km autonomie.

Dacă o mașină intră în Europa cu taxă de 10%, iar apoi ajunge să fie lovită și de o taxă suplimentară de tipul celor aplicate electricelor, diferența se poate vedea rapid în prețul final.

Nu există încă un nivel final anunțat pentru PHEV-uri. Dar exemplul electricelor arată cât de mare poate fi impactul: la unele grupuri chinezești, taxa totală poate trece de 40% dacă aduni tariful standard cu taxa suplimentară.

Pentru un SUV hibrid plug-in chinezesc care mizează pe preț bun, o astfel de taxare poate schimba complet calculul. Dacă producătorul nu absoarbe costul din marjă, prețul pentru client crește. Dacă îl absoarbe, pierde din avantajul financiar care l-a făcut competitiv.

China a crescut exact în zona pe care UE nu o taxase la fel de dur

Strategia chinezilor nu este greu de înțeles. În Europa, mulți cumpărători încă nu sunt pregătiți pentru o electrică pură, dar sunt interesați de autonomie mare, consum mic și tehnologie hibridă.

Aici intră modelele plug-in hybrid sau hibridele cu autonomie mare, tot mai promovate de mărci precum BYD, Chery, Jaecoo, Omoda, MG sau Leapmotor. Ele pot fi prezentate ca soluție de tranziție: merg electric pe distanțe scurte, dar păstrează motorul termic pentru drumuri lungi.

Pentru producătorii chinezi, avantajul este dublu. Pot evita o parte din presiunea tarifară aplicată electricelor și pot ataca un public care încă are emoții legate de încărcare.

Ce se poate întâmpla mai departe

Dacă UE merge mai departe cu taxarea PHEV-urilor chinezești, sunt trei scenarii posibile.

Primul: unele modele se scumpesc direct. Al doilea: producătorii chinezi acceptă profit mai mic pentru a păstra prețuri agresive. Al treilea: mută mai multă producție în Europa sau în țări care le permit să evite o parte din taxe.

Asta explică de ce BYD face fabrică în Ungaria, iar Chery are deja planuri industriale în Spania. Pentru producătorii chinezi, miza nu mai este doar să vândă mașini în Europa, ci să le producă suficient de aproape încât să nu fie blocați de tarife.

Pentru clienți, concluzia este simplă: hibridele chinezești sunt încă atractive prin preț, dotări și autonomie, dar avantajul lor poate fi redus dacă Uniunea Europeană închide și această portiță fiscală.

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