De ce acest test a fost relevant

„Cel mai 4×4 din România” este cea mai veche competiție de acest tip din Europa și a ajuns în 2026 la ediția cu numărul 26. Evenimentul s-a desfășurat în weekendul 13-14 iunie, în zona Câmpulung Muscel – Rucăr, cu 12 modele intrate în finală.

Libertatea a făcut parte din juriu, iar eu am fost unul dintre cei 9 membri care au testat mașinile. Juriul a fost format din Gigi Gavrilă, președintele juriului și expert off-road, Toader Ilie, Nono Semen, George Grigorescu, Robert Adam, Mihai Morcovescu, Edward Sevrani, Darius Pană și Filip Sîrbu.

Traseul de asfalt a fost pe zona de VTM dintre Lerești și barajul Râușor, o secțiune virajată foarte bună pentru a înțelege direcția, frânele, suspensia și felul în care mașinile se așază la ritm mai alert. Testele off-road au avut loc în masivul Căpitanu, pe un traseu variat, configurat pentru a scoate în evidență capabilitățile din afara drumurilor amenajate.

Într-un astfel de context, un SUV mare nu mai poate impresiona doar prin dotări. Trebuie să fie confortabil, dar și stabil. Trebuie să aibă putere, dar și control. Trebuie să pară scump la interior, dar să nu fie doar o mașină bună de showroom. Chery TIGGO 9 PHEV a fost una dintre mașinile care au reușit cel mai bine acest echilibru.

Ce este Chery TIGGO 9 PHEV și de ce prețul schimbă discuția

Chery TIGGO 9 PHEV este vârful de gamă Chery în România. Este un SUV mare, cu 7 locuri, sistem plug-in hybrid și tracțiune integrală. În România, modelul este adus într-o singură variantă de echipare, practic full, cu un preț de listă de 38.843 de euro + TVA, adică aproximativ 46.200 de euro cu TVA.

La banii aceștia, mașina este impresionantă. Nu pentru că este doar „bună pentru o mașină chinezească”, ci pentru că pune direct întrebarea: ce SUV european de dimensiuni similare, cu plug-in hybrid, 7 locuri, tracțiune integrală și atât de multe dotări standard găsești la același preț?

Asta este partea care face TIGGO 9 periculos pentru concurență. Nu vine cu o listă de opțiuni complicată. Nu trebuie să adaugi pachete ca să primești dotările importante. Mașina vine deja foarte echipată: scaune electrice, încălzite, ventilate și cu masaj, funcție de tip șezlong pentru pasager, camere 360, trapă panoramică, sistem audio Sony cu 14 difuzoare, HUD, iluminare ambientală, climatizare complexă și multe sisteme de asistență.

Sincer, nu cred că există vreo opțiune importantă pe care să nu o aibă.

Cum funcționează sistemul plug-in hybrid

TIGGO 9 folosește tehnologia Chery Super Hybrid, prescurtat CSH. Pe scurt, este un sistem plug-in hybrid gândit să combine mersul electric de zi cu zi cu autonomia și flexibilitatea unui motor pe benzină.

Sistemul are un motor 1.5 turbo pe benzină, o baterie de 34,46 kWh și motoare electrice care ajută la propulsie și la tracțiunea integrală. În funcție de situație, mașina poate rula electric, hibrid sau cu motorul termic implicat mai mult. Ideea este simplă: în oraș și pe drumuri scurte poți folosi mult partea electrică, iar la drum lung nu stai cu stresul autonomiei ca la o electrică pură.

Chery anunță pentru TIGGO 9 o autonomie electrică de până la 143 km, autonomie totală de până la 1.050 km și consum de 6,9 l/100 km după descărcarea bateriei. Bateria poate fi încărcată rapid DC de la 30% la 80% în aproximativ 18 minute, ceea ce este foarte util pentru un plug-in hybrid mare.

Sistemul are și tracțiune integrală inteligentă, cu 7 moduri de rulare: Eco, Normal, Sport, Off-road, Snow, Mud și Sand. Asta contează într-o competiție 4×4, pentru că nu vorbim doar despre o mașină mare cu gardă la sol, ci despre un SUV care își poate adapta reacțiile în funcție de teren.

În utilizare reală, sistemul se simte foarte bine integrat. Mașina trage puternic, răspunde rapid și nu pare genul de plug-in hybrid unde partea electrică există doar ca să bifeze o fișă tehnică. Este un SUV mare, dar accelerează cu multă încredere și nu se simte obosit.

Cum se conduce: surpriza cea mai mare

Dintre toate mașinile testate, Chery TIGGO 9 a fost probabil una dintre cele care mi-au plăcut cel mai mult. Poate chiar cel mai mult, dacă mă uit la combinația dintre preț, confort, dotări și felul în care se conduce.

M-a surprins cât de bine se simte volanul. La multe SUV-uri mari, mai ales la unele modele foarte tehnologizate, direcția este vagă, izolată și fără personalitate. TIGGO 9 nu este o mașină sport, dar se simte plăcut și sigur. Pe asfaltul virajat dintre Lerești și barajul Râușor, mașina s-a așezat bine, a avut suficientă putere și nu a transmis senzația că este doar un SUV confortabil, bun de mers drept.

Suspensia este confortabilă, dar nu moale în sens neplăcut. Mașina filtrează bine denivelările, iar în același timp rămâne suficient de controlată când mergi mai rapid. Este exact genul de echilibru pe care îl cauți la un SUV de familie: să nu te obosească, dar nici să nu pară o barcă.

În off-road, evident, nu este Defender. Dar nici nu trebuie să fie. Pentru un SUV mare plug-in hybrid, TIGGO 9 s-a descurcat foarte bine pe traseul competiției. Modurile de rulare, tracțiunea integrală și răspunsul rapid al sistemului hibrid ajută mult, iar pentru drumuri forestiere, noroi, zăpadă sau vacanțe la munte, mașina pare mai mult decât capabilă.

Interiorul este zona unde Chery câștigă mulți clienți

Interiorul este probabil motivul pentru care mulți oameni se urcă în TIGGO 9 și încep să înțeleagă imediat mașina. Materialele sunt foarte bune pentru preț, scaunele sunt excelente, spațiul este generos, iar senzația generală este de SUV mult mai scump decât suma cerută.

Scaunele sunt printre cele mai mari plusuri. Sunt confortabile, au masaj, încălzire, ventilație și reglaje multiple. Pasagerul din dreapta are o funcție de tip șezlong, cu suport pentru picioare, ceea ce transformă locul din față într-un spațiu de relaxare real. Este genul de dotare pe care o vezi de obicei la mașini mult mai scumpe.

Ai trapă panoramică mare, camere 360, sistem audio bun, multe zone moi la atingere și o senzație generală de mașină foarte completă. Este clar că Chery a vrut ca omul să simtă imediat că primește mult pentru bani.

Din ce am discutat cu oamenii de la Auto Italia, TIGGO 9 este și una dintre cele mai iubite mașini de către clienții lor. După ce o conduci și stai puțin în interior, înțelegi de ce. Nu este o mașină pe care trebuie să o explici mult. Se vinde vizual și tactil foarte repede.

Infotainmentul nu este partea mea preferată

Dacă ar fi să aleg o zonă care nu m-a atras, aș spune sistemul de infotainment. Are același stil pe care l-am simțit și la BYD: foarte multă funcționalitate, multe meniuri, multe opțiuni, dar senzația că ai un calculator mare în mijlocul mașinii.

Nu spun că este un sistem slab. Din contră, am înțeles că se pot modifica multe lucruri, iar nivelul de personalizare este ridicat. Problema este mai mult de gust și ergonomie. Eu prefer interfețele mai simple, mai auto, mai intuitive din prima. La TIGGO 9 ai nevoie de puțin timp ca să înțelegi unde este fiecare lucru.

Asta nu strică mașina, dar este o diferență față de producătorii care au mai multă experiență în a face software auto foarte natural. Chinezii vin cu multă tehnologie și multe funcții, dar uneori experiența pare prea apropiată de o tabletă sau un computer.

De ce a câștigat „Cel mai 4×4 SUV”

Chery TIGGO 9 PHEV a câștigat categoria „Cel mai 4×4 SUV” la ediția 2026 a competiției „Cel mai 4×4 din România”. În comunicatul competiției, modelul este descris ca un SUV care impresionează prin raportul dintre preț și ce primești, prin calitatea fabricației, materiale, finisaje, spațiu, insonorizare, putere și tehnologie.

După test, mi se pare o alegere logică. TIGGO 9 nu câștigă pentru că este cea mai cunoscută marcă. Nu câștigă pentru tradiție. Câștigă pentru că, în mod foarte direct, oferă foarte multă mașină pentru bani.

Cristian Prichea, CEO Auto Italia Group, a spus că TIGGO 9 a fost dezvoltat pentru a oferi confort, tehnologie și performanță într-un segment foarte competitiv, iar premiul confirmă valoarea produsului. A mai spus și că este un semnal că tot mai mulți clienți descoperă standardele de calitate și inovație pe care Chery le aduce pe piața locală.

Aici sunt de acord. TIGGO 9 este exact genul de mașină care poate schimba percepția despre brandurile chinezești. Nu pentru că este perfectă, ci pentru că nu mai poate fi ignorată.

Ce nu mi-a plăcut

Primul minus este infotainmentul. Are multe funcții, dar nu este genul de sistem care să mă atragă imediat. Pare prea mult „calculator în bord” și prea puțin interfață auto clasică. Pentru unii clienți va fi un plus, pentru alții va necesita acomodare.

Al doilea punct este legat de brand. Chery este la început în România, iar pentru mulți cumpărători încă există întrebări despre valoare de revânzare, service, piese și percepție pe termen lung. Mașina este foarte bună, dar brandul încă trebuie să-și construiască încrederea locală, lucru care nu se face peste noapte.

În rest, sincer, sunt greu de găsit reproșuri majore raportat la preț. Dacă o compari cu SUV-uri premium de 80.000-100.000 de euro, da, vei găsi diferențe de rafinament, software sau imagine. Dar dacă o judeci la aproximativ 46.000 de euro cu TVA, pachetul este foarte greu de atacat.

Concluzia: greu de bătut la banii aceștia

Chery TIGGO 9 PHEV a fost una dintre cele mai mari surprize de la „Cel mai 4×4 din România 2026”. A câștigat titlul „Cel mai 4×4 SUV”, iar după test înțeleg perfect decizia.

Este mare, confortabil, foarte bine echipat, puternic, plug-in hybrid, cu tracțiune integrală și 7 locuri. Arată bine, se conduce bine și oferă un nivel de dotări pe care multe SUV-uri europene îl pun în opționale scumpe.

MG S9 PHEV a fost și el foarte apreciat și are propriile argumente, dar personal, dintre cele două, Chery TIGGO 9 mi-a plăcut mai mult. Se simte mai complet, mai convingător și mai aproape de ideea de SUV mare pe care îl poți folosi și ca mașină de familie, și ca mașină de drum lung, și ca mașină de vacanță.

La aproximativ 45.000-46.000 de euro, cu o singură echipare aproape full, este greu să găsești un SUV care să arate atât de bine, să fie atât de confortabil și să ofere atât de multă tehnologie. Iar acesta este exact motivul pentru care mașinile chinezești nu mai pot fi tratate ca o curiozitate. Unele dintre ele, cum este TIGGO 9, au ajuns direct în zona în care chiar trebuie comparate cu rivalii mari.

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