Parada a fost întreruptă brusc după ce s-au tras focuri de armă, la aproximativ 10 minute de la începutul acesteia, ceea ce determinat sute de oameni să fugă pentru a se adăposti, relatează publicația Chicago Sun-Times.

Oamenii au fugit de la fața locului după ce au auzit mai multe bubuituri puternice, a anunțat și postul de televiziune CBS 2 din Chicago, citând-o pe o producătoare care se afla la paradă.

People fled for cover following reports of a shooting at an Independence Day parade in Highland Park, Illinois on Monday. The Lake County Sheriffs Office said they were assisting police in responding to the shooting in the north Chicago suburb. https://t.co/2iO2vPCw7Y pic.twitter.com/x4Q05pWjZA