Hisense aduce magia fotbalului mai aproape de fani prin lansarea televizoarelor RGB MiniLED 2026 la sediul FIFA

Alegerea sediului FIFA pentru această lansare simbolizează relația strânsă și în continuă evoluție dintre cele două organizații. Parteneriatul depășește simpla sponsorizare și se bazează pe încredere, inovație comună și colaborare pe termen lung, reunind tehnologia, fotbalul și pasiunea într-un cadru cu o puternică semnificație.

În atenția evenimentului s-a aflat noua gamă de televizoare RGB MiniLED 2026, lansată sub tema „See the unseen game in colour”. În calitate de inițiator al acestei tehnologii, Hisense continuă să depășească limitele performanței vizuale, oferind fanilor o experiență de vizionare mai realistă și mai captivantă ca niciodată.

Noua generație de televizoare aduce îmbunătățiri majore în ceea ce privește acuratețea culorilor, controlul luminozității și redarea detaliilor. Rezultatul este o imagine naturală și vibrantă, susținută de procesorul Hi-View AI Engine RGB, care optimizează în timp real fiecare scenă. Astfel, chiar și cele mai rapide faze ale meciurilor sunt redate cu o claritate excepțională.

Gama 2026 va fi disponibilă în dimensiuni între 55 și 116 inch, adaptându-se diferitelor preferințe ale consumatorilor. Noile serii UR8S și UR9S se alătură seriei flagship UX, făcând tehnologia RGB MiniLED accesibilă unui public mai larg. În plus, panoul Anti-Reflection și Glare-Free asigură o vizionare confortabilă în orice condiții de iluminare.

Romy Gai, FIFA Chief Business Officer, a subliniat importanța colaborării:

„Astfel de momente nu apar întâmplător. Ele sunt rezultatul colaborării dintre parteneri care împărtășesc aceeași viziune și angajamentul de a crea o moștenire durabilă.”

Un moment esențial al evenimentului a fost anunțul că Hisense va fi Furnizor Oficial de Televizoare pentru revizuirea VAR la FIFA World Cup 2026™. Această responsabilitate confirmă încrederea FIFA în tehnologia Hisense, oferind oficialilor de meci ecrane de înaltă performanță.

Nick Brown, FIFA Director Commercial Partnerships, a evidențiat:

„Tehnologia poate sprijini activ desfășurarea jocului și reușește să îmbunătățească experiența tuturor celor implicați.”

Hisense sponsorizează FIFA World Cup™ pentru a treia oară consecutiv, după edițiile din Rusia și Qatar. Ediția din 2026, găzduită de Canada, Mexic și Statele Unite, va fi cea mai amplă din istoria competiției.

Parteneriatul dintre Hisense și FIFA, început în 2017, a evoluat constant și a inclus și prima ediție a FIFA Club World Cup™ în format cu 32 de echipe. Prin această colaborare, Hisense își propune să aducă fanii mai aproape de spectacolul fotbalului prin tehnologii de ultimă generație.

Această strategie reflectă și transformarea semnificativă a afacerilor internaționale ale Grupului Hisense. Astăzi, aproape 90% din veniturile internaționale provin din portofoliul de branduri proprii, demonstrând succesul strategiei globale ale companiei, amplificat prin investiții constante în tehnologie, inovație și parteneriate sportive majore.

Foto: Hisense

