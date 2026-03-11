Hisense domină piața globală a televizoarelor ultra-mari. Lider în 2025 la modelele de peste 100 de inch și Laser TV

În același timp, compania își păstrează poziția de lider mondial și pe segmentul Laser TV, unde se află pe primul loc pentru al șaptelea an consecutiv, atingând o cotă de piață de 70,3% în 2025. Rezultatele confirmă forța Hisense într-una dintre cele mai dinamice zone din industria electronicelor de consum, acolo unde tehnologia de ultimă generație și capacitatea de producție la scară mare fac diferența.

Performanța vine pe fondul investițiilor constante în dezvoltarea tehnologiilor avansate de afișare, cu accent special pe RGB MiniLED. Considerat un pionier în această zonă, Hisense a contribuit la evoluția tehnologiei de la etapa de cercetare până la comercializarea pe scară largă. Beneficiile se văd mai ales în cazul ecranelor ultra-large, unde acuratețea culorilor, controlul luminozității și confortul vizual devin esențiale pentru experiența de vizionare.

Direcția este susținută și de concluziile Omdia din raportul de recapitulare CES 2026, care indică televizoarele RGB MiniLED drept unul dintre principalii factori de creștere pentru următoarea etapă a industriei. Potrivit analizei, această categorie va intra într-o fază de extindere accelerată începând din 2026, într-un context în care Hisense beneficiază deja de un avantaj competitiv solid.

Unul dintre atuurile importante ale brandului este ecosistemul său complet de tehnologii de afișare. Hisense este singurul jucător care reunește într-o singură strategie RGB MiniLED, TriChroma Laser și MicroLED, construind astfel o abordare integrată a inovației vizuale premium.

La CES 2026, compania a prezentat mai multe produse reprezentative pentru această direcție: modelul 116UXS, primul televizor echipat cu RGB MiniLED evo, noile game UR8 și UR9 RGB MiniLED, dar și proiectorul laser XR10. Produsele au fost recompensate cu multiple premii în cadrul evenimentului, o confirmare suplimentară a direcției strategice asumate de brand.

Prin accelerarea adopției noilor tehnologii în segmentul ecranelor mari și transformarea acestora în produse premium accesibile consumatorilor, Hisense continuă să ridice standardele din industria display-urilor high-end și să contureze viitorul experienței vizuale la nivel global.

