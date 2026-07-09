În perioada de lansare, cei interesați să-l cumpere pot beneficia de reduceri de până la 300 de euro și de servicii precum HONOR Care+ Screen Protection și acces gratuit timp de trei luni la Google AI Pro, incluzând Gemini Advanced și 5 TB spațiu cloud.

Design și performanță pentru HONOR Magic V6

Magic V6 confirmă strategia HONOR pentru piața din România, adică tehnologie de flagship livrată la pachet cu o experiență AI care simplifică rutina zilnică a utilizatorilor. „Este un pas important în relația de încredere pe care o construim cu consumatorii români”, a declarat Kerr Cheng, Country Manager HONOR România.

HONOR Magic V6 combină flexibilitatea unui ecran pliabil cu funcționalitatea unui smartphone compact. Cu o grosime de 9 mm în format pliat și 4,1 mm deschis, device-ul oferă un ecran interior de 7,95 inci și unul exterior de 6,52 inci, ambele cu rată de reîmprospătare adaptivă între 1-120 Hz.

Luminozitatea ridicată, de până la 6.000 de niți, și tehnologia PWM de 4.320 Hz permit o utilizare confortabilă în orice condiții de iluminare.

HONOR Magic V6: rezistență și autonomie

Magic V6 utilizează balamaua HONOR Super Steel Hinge cu sticlă flexibilă UTG pentru reducerea cutei ecranului interior. Exteriorul beneficiază de tehnologia Anti-scratch NanoCrystal Shield, cu până la 5.600 de straturi de nitrură de siliciu, asigurând protecție împotriva zgârieturilor.

Certificările IP68 și IP69 oferă rezistență la apă și praf, inclusiv la jeturi de apă de înaltă presiune. Cu o baterie siliciu-carbon de 6.660 mAh, Magic V6 rezistă la o zi întreagă de utilizare intensă. Telefonul suportă încărcare rapidă la 80 W, încărcare wireless la 66 W și încărcare inversă pentru alte device-uri compatibile.

Camere și AI

Sistemul HONOR AI Falcon Camera include o cameră principală de 50 MP, o cameră periscopică de 64 MP cu stabilizare CIPA 6.5 și o cameră ultra-wide de 50 MP.

Pe partea de software, MagicOS 10 integrează funcții AI precum agenți virtuali care optimizează setările și sugerează instrumente. Multitasking-ul este facilitat de funcții precum Fast Flex și PC-Level Multi Flex, care permit utilizarea simultană a până la trei aplicații pe ecranul interior.

Integrare cu ecosisteme diferite

HONOR Magic V6 extinde compatibilitatea cu dispozitive Apple prin HONOR Share și Quick Share, simplificând transferul de fișiere și colaborarea între platforme. În plus, integrarea cu Google Gemini oferă asistență prin text, voce și imagini pentru activități variate, de la planificare la crearea de conținut.

Disponibilitate și preț în România pentru HONOR Magic V6

HONOR Magic V6 este disponibil în culorile Black și Red, în configurația 16 GB RAM + 512 GB stocare, la prețul recomandat de 11.499 lei

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