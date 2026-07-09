În perioada de lansare, cei interesați să-l cumpere pot beneficia de reduceri de până la 300 de euro și de servicii precum HONOR Care+ Screen Protection și acces gratuit timp de trei luni la Google AI Pro, incluzând Gemini Advanced și 5 TB spațiu cloud.

Design și performanță pentru HONOR Magic V6

Magic V6 confirmă strategia HONOR pentru piața din România, adică tehnologie de flagship livrată la pachet cu o experiență AI care simplifică rutina zilnică a utilizatorilor. „Este un pas important în relația de încredere pe care o construim cu consumatorii români”, a declarat Kerr Cheng, Country Manager HONOR România.

HONOR Magic V6 combină flexibilitatea unui ecran pliabil cu funcționalitatea unui smartphone compact. Cu o grosime de 9 mm în format pliat și 4,1 mm deschis, device-ul oferă un ecran interior de 7,95 inci și unul exterior de 6,52 inci, ambele cu rată de reîmprospătare adaptivă între 1-120 Hz.

Luminozitatea ridicată, de până la 6.000 de niți, și tehnologia PWM de 4.320 Hz permit o utilizare confortabilă în orice condiții de iluminare.

HONOR Magic V6: rezistență și autonomie

Magic V6 utilizează balamaua HONOR Super Steel Hinge cu sticlă flexibilă UTG pentru reducerea cutei ecranului interior. Exteriorul beneficiază de tehnologia Anti-scratch NanoCrystal Shield, cu până la 5.600 de straturi de nitrură de siliciu, asigurând protecție împotriva zgârieturilor.

Certificările IP68 și IP69 oferă rezistență la apă și praf, inclusiv la jeturi de apă de înaltă presiune. Cu o baterie siliciu-carbon de 6.660 mAh, Magic V6 rezistă la o zi întreagă de utilizare intensă. Telefonul suportă încărcare rapidă la 80 W, încărcare wireless la 66 W și încărcare inversă pentru alte device-uri compatibile.

Camere și AI

Sistemul HONOR AI Falcon Camera include o cameră principală de 50 MP, o cameră periscopică de 64 MP cu stabilizare CIPA 6.5 și o cameră ultra-wide de 50 MP.

Pe partea de software, MagicOS 10 integrează funcții AI precum agenți virtuali care optimizează setările și sugerează instrumente. Multitasking-ul este facilitat de funcții precum Fast Flex și PC-Level Multi Flex, care permit utilizarea simultană a până la trei aplicații pe ecranul interior.

Integrare cu ecosisteme diferite

HONOR Magic V6 extinde compatibilitatea cu dispozitive Apple prin HONOR Share și Quick Share, simplificând transferul de fișiere și colaborarea între platforme. În plus, integrarea cu Google Gemini oferă asistență prin text, voce și imagini pentru activități variate, de la planificare la crearea de conținut.

Disponibilitate și preț în România pentru HONOR Magic V6

HONOR Magic V6 este disponibil în culorile Black și Red, în configurația 16 GB RAM + 512 GB stocare, la prețul recomandat de 11.499 lei

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Toți cei prezenți au remarcat detaliul pe care chiar nu-l vedem la fiecare pas. Ce s-a putut observa la Summitul NATO de la Ankara. Gestul făcut de Mirabela Grădinaru i-a impresionat pe mulți
Viva.ro
Toți cei prezenți au remarcat detaliul pe care chiar nu-l vedem la fiecare pas. Ce s-a putut observa la Summitul NATO de la Ankara. Gestul făcut de Mirabela Grădinaru i-a impresionat pe mulți
Fenomenal! Mirabela Grădinaru a pus în umbră cele mai influente femei ale planetei la Ankara! A creat o adevărată frenezie pe internet cu o apariția sa. Detaliul care a stârnit admirația tuturor!
Unica.ro
Fenomenal! Mirabela Grădinaru a pus în umbră cele mai influente femei ale planetei la Ankara! A creat o adevărată frenezie pe internet cu o apariția sa. Detaliul care a stârnit admirația tuturor!
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
gsp
„Părinte, eu cred că nu mai pot” » Preotul care a fost pe lac cu Gabi Mureșan dezvăluie ultimele clipe ale fostului fotbalist: „I-am zis: «Stai pe aici că e beznă»”
GSP.RO
„Părinte, eu cred că nu mai pot” » Preotul care a fost pe lac cu Gabi Mureșan dezvăluie ultimele clipe ale fostului fotbalist: „I-am zis: «Stai pe aici că e beznă»”
Sportiva a primit interdicție permanentă în UE, iar acum a aprins imaginația fanilor » Mesajul care i-a lăsat mască
GSP.RO
Sportiva a primit interdicție permanentă în UE, iar acum a aprins imaginația fanilor » Mesajul care i-a lăsat mască
Parteneri
Wow! Cel mai important ANUNȚ-FULGER de ultimă oră de la mama-eroină Laura Cosoi! Da, da, da, este adevărat, Laura tocmai a...
Libertateapentrufemei.ro
Wow! Cel mai important ANUNȚ-FULGER de ultimă oră de la mama-eroină Laura Cosoi! Da, da, da, este adevărat, Laura tocmai a...
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Avantaje.ro
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Știri România

Prima reacție a lui Ilie Bolojan după suspendarea deciziilor luate în Congresul PNL: „Cei care își trădează colegii vor rămâne cu această etichetă”
Politică 08 iul.
Prima reacție a lui Ilie Bolojan după suspendarea deciziilor luate în Congresul PNL: „Cei care își trădează colegii vor rămâne cu această etichetă”
Tribunalul București a suspendat toate deciziile luate la congresul PNL și a dat câștig de cauză taberei puciștilor. Ce soluții mai are tabăra Bolojan
Politică 08 iul.
Tribunalul București a suspendat toate deciziile luate la congresul PNL și a dat câștig de cauză taberei puciștilor. Ce soluții mai are tabăra Bolojan
Parteneri
Capcana din solul României. Avertisment dur de la un expert american de top
Adevarul.ro
Capcana din solul României. Avertisment dur de la un expert american de top
Sportivul din România care a luat 10 la Bacalaureat. Este unic în județul său și a luat deja o decizie radicală în privința viitorului: ”Acolo cred că mă pot dezvolta”
Fanatik.ro
Sportivul din România care a luat 10 la Bacalaureat. Este unic în județul său și a luat deja o decizie radicală în privința viitorului: ”Acolo cred că mă pot dezvolta”
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Financiarul.ro
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Parteneri
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Elle.ro
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda
Viva.ro
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda

Monden

Imagini din casa în care Andreea Sasu și Philipp Plein locuiesc. Doar în filme mai vezi așa ceva
Stiri Mondene 14:20
Imagini din casa în care Andreea Sasu și Philipp Plein locuiesc. Doar în filme mai vezi așa ceva
Corina Dănilă și-a pierdut casa și tot e bună de plată. Ce a decis instanța după 10 ani de procese
Stiri Mondene 13:16
Corina Dănilă și-a pierdut casa și tot e bună de plată. Ce a decis instanța după 10 ani de procese
Parteneri
Imperiul imobiliar al Andreei Esca! De la vila exclusivistă din Snagov, la casele istorice din Capitală și căsuțele de poveste din Transilvania
TVMania.ro
Imperiul imobiliar al Andreei Esca! De la vila exclusivistă din Snagov, la casele istorice din Capitală și căsuțele de poveste din Transilvania
Atac mafiot în Ţăndărei. Trei indivizi au ciuruit casa rivalilor, la ordinul unui lider din străinătate 
ObservatorNews.ro
Atac mafiot în Ţăndărei. Trei indivizi au ciuruit casa rivalilor, la ordinul unui lider din străinătate 
Breaking devastator, știre în curs de desfășurare // Legendara BONNIE TYLER a murit cu câteva minute în urmă! CAUZA CUMPLITĂ a morții
Libertateapentrufemei.ro
Breaking devastator, știre în curs de desfășurare // Legendara BONNIE TYLER a murit cu câteva minute în urmă! CAUZA CUMPLITĂ a morții
Parteneri
David Popovici a numit jobul de vis, după retragerea din sport: „Mi-ar plăcea la nebunie!”
GSP.ro
David Popovici a numit jobul de vis, după retragerea din sport: „Mi-ar plăcea la nebunie!”
Gabi Mureșan, fost campion cu CFR Cluj, a decedat la 44 de ani
GSP.ro
Gabi Mureșan, fost campion cu CFR Cluj, a decedat la 44 de ani
Parteneri
INCREDIBIL! Echipajul s-a ÎMBĂTAT înainte de un zbor de peste ocean. Avionul NU A MAI DECOLAT
Mediafax.ro
INCREDIBIL! Echipajul s-a ÎMBĂTAT înainte de un zbor de peste ocean. Avionul NU A MAI DECOLAT
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Armin Nicoară, filmat în timp ce încerca să sărute o altă femeie! Saxofonistul s-a ales cu un val de critici: „Să îți fie jenă!”
Wowbiz.ro
Armin Nicoară, filmat în timp ce încerca să sărute o altă femeie! Saxofonistul s-a ales cu un val de critici: „Să îți fie jenă!”
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Codruța Filip și Valentin Sanfira, surprinși din nou împreună. Fanii au crezut că nu văd bine
Wowbiz.ro
Codruța Filip și Valentin Sanfira, surprinși din nou împreună. Fanii au crezut că nu văd bine
Doliu în lumea muzicii! A murit Bonnie Tyler
Redactia.ro
Doliu în lumea muzicii! A murit Bonnie Tyler
Un copil de 7 ani și-a pierdut viața pe calea ferată din Ialomița. Traficul feroviar a fost oprit
KanalD.ro
Un copil de 7 ani și-a pierdut viața pe calea ferată din Ialomița. Traficul feroviar a fost oprit

Politic

Nicușor Dan a primit un pistol Gumusay de la Recep Tayyip Erdogan. Ce va face cu arma
Politică 14:02
Nicușor Dan a primit un pistol Gumusay de la Recep Tayyip Erdogan. Ce va face cu arma
Cum s-a îmbrăcat Mirabela Grădinaru la evenimentele organizate de Emine Erdoğan, la Ankara. Imagini cu partenera lui Nicușor Dan
Politică 10:08
Cum s-a îmbrăcat Mirabela Grădinaru la evenimentele organizate de Emine Erdoğan, la Ankara. Imagini cu partenera lui Nicușor Dan
Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
Gabi Mureșan lasă în urmă o moștenire uriașă! Banii, bunurile și afacerile fostului fotbalist
Fanatik.ro
Gabi Mureșan lasă în urmă o moștenire uriașă! Banii, bunurile și afacerile fostului fotbalist
Cum afectează tatuajele sistemul imunitar
Spotmedia.ro
Cum afectează tatuajele sistemul imunitar