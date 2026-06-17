Măsurile stabilite pentru drumurile expres din România

Horațiu Cosma, secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor, a precizat miercuri, 17 iunie, că s-a semnat ordinul de ministru pentru modificarea normativului, susținând că va fi „mai multă siguranță pe drumurile expres din România”.

Platforma drumurilor expres va fi lărgită de la 21,5 metri la 23 metri pentru a face loc unor benzi de urgență de 2,5 metri pe fiecare sens de circulație. Structurile (poduri, pasaje și viaducte) vor fi dimensionate corespunzător noii configurații.

Noile prevederi vor fi aplicate inclusiv proiectelor aflate deja în faza de proiectare, precizează oficialul. 

Secretar de stat, despre ultimele modificări aduse drumurilor expres din România: „Consecințele acestui neajuns pot fi văzute pe DEx12 Craiova-Pitești”

De asemenea, vor fi introduse soluții și pentru drumurile expres deja construite, prin realizarea de alveole de staționare de urgență la intervale de 1,5 – 3 kilometri.

Aceste alveole vor fi amplasate în zone cu vizibilitate bună și vor avea o lungime de 145 m. Proiectele de modernizare ulterioare vor include aceste măsuri pe drumurile existente, precum DEx Craiova-Pitești, DEx Tureni-A3 și DEx Brăila-Galați.

„Pentru drumurile expres existente (DEx Craiova-Pitești și DEx Tureni-A3) sau pentru cele care sunt aproape de finalizare (DEx Brăila-Galați) modificările vor fi implementate cu ocazia unor viitoare proiecte de modernizare”, a transmis și CNAIR.

Secretar de stat, despre ultimele modificări aduse drumurilor expres din România: „Consecințele acestui neajuns pot fi văzute pe DEx12 Craiova-Pitești”

O problemă de proiectare care a produs accidente grave

Ministerul Transporturilor elimină acostamentul îngust care lăsa mașinile parțial pe prima bandă și obligă proiectanții să prevadă benzi de urgență, similare celor de pe autostrăzi. Decizia vine în urma tragediilor repetate de pe DEx12 Craiova – Pitești.

„Corectăm astăzi o problemă de proiectare care, din păcate, a contribuit în ultimii ani la producerea unor accidente grave și chiar tragice pe unele drumuri expres din România. În forma actuală, normativul pentru drumurile expres prevede un acostament asfaltat îngust, nu o bandă de urgență adevărată. În practică, mulți șoferi opresc pe acest acostament considerând că se află în siguranță. Realitatea este însă că, din cauza lățimii reduse, vehiculele rămân parțial pe prima bandă de circulație, transformând o simplă oprire într-un risc major pentru toți participanții la trafic”, a scris miercuri, pe Facebook, secretarul de stat Horațiu Cosma.

„Am văzut cu toții consecințele acestui neajuns pe DEx12 Craiova – Pitești și nu vrem să mai vedem astfel de tragedii repetându-se”, a subliniat secretarul de stat.

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