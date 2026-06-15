CNAIR anunță schimbări importante pentru Drumurile Expres din România

Consiliul tehnico-economic (CTE) al CNAIR a aprobat, pe 15 iunie 2026, noi standarde tehnice pentru Drumurile Expres (DEx) din România. Decizia vine după analizarea traficului pe aceste drumuri, vizând siguranța și fluența circulației.

Care sunt principalele modificări pe Drumurile Expres din România

Una dintre principalele schimbări este lărgirea platformei drumurilor expres de la 21,50 m la 23,00 m. Astfel, va fi asigurată o bandă de staționare de urgență cu o lățime de 2,5 m. Această actualizare răspunde unei critici frecvente: lipsa spațiului adecvat pentru opriri de urgență.

În plus, CNAIR va amenaja alveole destinate staționării de urgență la intervale de 1,5 km până la maximum 3 km. Aceste alveole vor fi amplasate în zone cu vizibilitate bună și vor avea o lungime de 145 m. Proiectele de modernizare ulterioare vor include aceste măsuri pe drumurile existente, precum DEx Craiova-Pitești, DEx Tureni-A3 și DEx Brăila-Galați.

„Pentru drumurile expres existente (DEx Craiova-Pitești și DEx Tureni-A3) sau pentru cele care sunt aproape de finalizare (DEx Brăila-Galați) modificările vor fi implementate cu ocazia unor viitoare proiecte de modernizare”, a mai transmis CNAIR.

Lista diferențelor dintre drumurile expres și autostrăzi

Chiar dacă Drumurile Expres se apropie de autostrăzi, există diferențe tehnice care rămân semnificative:

  • Autostrăzile au o platformă mai lată, de 26,00 m, cu benzi individuale de 3,75 m. Drumurile Expres, conform noului standard, vor avea o lățime totală de 23,00 m, iar benzile de circulație vor măsura 3,50 m.
  • Autostrăzile dispun de bandă continuă pentru opriri de urgență, cu o lățime de 2,50 m. Drumurile Expres vor include aceeași bandă, dar și alveole alternative.
  • Autostrăzile permit o viteză de până la 130 km/h, în timp ce Drumurile Expres au limita fixată la 120 km/h. Această diferență este legată de lățimea benzilor și condițiile de siguranță.

Cum se diferențiază banda de urgență la drumurile expres și la autostrăzi

Aici este una dintre zonele în care drumul expres ajunge cel mai aproape de standardele unei autostrăzi, după modificarea normativelor, însă există în continuare diferențe legate de modul în care sunt implementate soluțiile tehnice.

  • Autostradă: dispune de bandă de urgență continuă pe întreaga distanță, cu lățimea standard de 2,50 metri.
  • Drum expres (vechiul standard): era prevăzut doar cu un acostament de 1,5 metri, dintre care doar 0,75 metri erau asfaltați, spațiu considerat insuficient pentru oprirea în siguranță a unui vehicul.
  • Drum expres (noul standard): va avea fie o bandă de staționare cu lățimea de 2,50 metri, prin extinderea platformei, fie alveole de urgență cu lungimea de 145 de metri, amplasate la intervale de 1,5–3 kilometri, în funcție de soluțiile tehnice adoptate și de particularitățile terenului pentru fiecare tronson.

Cu noile standarde, Drumurile Expres vor oferi condiții similare autostrăzilor, diferențele fiind mai puțin vizibile pentru șoferi. Decizia CNAIR reprezintă un pas important pentru modernizarea infrastructurii din România și pentru creșterea siguranței rutiere.

Câți kilometri de autostradă și drum expres are România

Modificarea standardelor vine într-un moment de expansiune a rețelei de mare viteză din România. Potrivit datelor oficiale, țara noastră a atins un total de 1.372 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres dați în trafic.

În plus, ritmul de construcție a crescut accelerat, în prezent fiind în execuție alți 887 de kilometri de șosea rapidă.

Această extindere masivă a rețelei rutiere a presat autoritățile și CNAIR să actualizeze normatativele tehnice pentru drumurile expres, scopul fiind uniformizarea condițiilor de rulare și creșterea siguranței pe tronsoanele nou-construite. La jumătatea lunii mai, CNAIR a început investigațiile geotehnice pentru drumurile expres Buzău – Brăila și Brăila – Tulcea.

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