Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Constanța, prejudiciul total se ridică la peste 4.500 de lei.

Faptele au avut loc în noaptea de 6 spre 7 ianuarie 2026, potrivit Agerpres.

„Din investigațiile efectuate de către polițiști a reieșit faptul că, în noaptea de 6/7 ianuarie a.c., bărbatul în cauză ar fi spart geamul unui autoturism care se afla parcat pe o alee din municipiul Constanța, de unde ar fi sustras un portofel, în care se afla suma de 20 de lei, precum și documente și carduri ale persoanei vătămate. Ulterior, acesta ar fi efectuat 5 tranzacții frauduloase la un magazin. Prejudiciul în cauză este de aproximativ 1.500 de lei”, se arată în comunicatul IPJ.

În aceeași noapte, suspectul ar fi spart geamurile altor două autoturisme parcate pe un bulevard din oraș. Deși nu a sustras bunuri din acestea, „a răvășit interiorul” automobilelor, provocând daune evaluate la aproximativ 3.000 de lei.

Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța, cu propunerea de arestare preventivă.

