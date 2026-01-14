Hotelul de pe Lună este pregătit pentru 2032

Compania Galactic Resources Utilization (GRU) Space, susținută de SpaceX și gigantul AI Nvidia, invită turiștii spațiali entuziasmați să rezerve un loc pentru suma de 865.000 de euro, reprezentând un avans de 10% din prețul total al biletului, care va ajunge la 8,65 milioane de euro, potrivit publicației Metro. Cu toate acestea, primul hotel va putea găzdui doar câte patru oaspeți.

GRU Space are planuri ambițioase de a deschide primul hotel pe Lună în 2032, acesta fiind doar primul pas spre construirea unor orașe pe Marte până în 2060. Această cronologie a turismului spațial a fost dezvăluită la doar câteva săptămâni înainte ca NASA să lanseze prima misiune cu echipaj uman pe Lună din ultimii peste 50 de ani.

„Credem că umanitatea va deveni interplanetară înainte să murim, datorită evoluției tehnologice pe care o vedem. Suntem într-un moment crucial al istoriei umane. Dacă reușim, miliarde de vieți umane se vor naște pe Lună și Marte și vor putea experimenta frumusețea vieții selenare și marțiene”, a precizat Skyler Chan, fondatorul GRU Space, în vârstă de doar 22 de ani, pentru publicația citată.

Cum va fi construit hotelul lunar?

GRU intenționează să construiască, cu investiții din partea SpaceX, deținută de Elon Musk, și a companiei de tehnologie de apărare Anduril, un hotel spațial gonflabil pe Pământ, care va fi transportat și amplasat pe suprafața Lunii în 2032. Skyler Chan a dezvoltat ideea hotelului lunar ca parte a acceleratorului de startup-uri Y-Combinator.

Acesta va găzdui inițial patru oaspeți, fiecare având o cameră cu vedere către stele și spre Pământ pentru o ședere de cinci nopți. Hotelul va fi dotat cu sisteme de reciclare a aerului și generare de oxigen, control al temperaturii, reciclare a apei, sisteme de evacuare de urgență și adăpost împotriva furtunilor solare.

Fondatorul GRU Space promite o experiență inedită pentru turiștii care vor vizita hotelul lunar.

„Nu va fi hotelul tradițional. De aceea oamenii sunt entuziasmați. Gândiți-vă la toate aceste experiențe pe care le puteți avea în Moon Hotel. Plimbări lunare privind Pământul și stelele pe geam”, a spus el.

Oaspeții vor putea chiar să joace golf pe Lună, la fel cum a făcut astronautul NASA Alan Shephard în timpul misiunii Apollo 14 din 1971, a adăugat Chan pentru publicația Payload.

Principala provocare: să facă Luna locuibilă

Provocarea principală pentru echipa lui Chan este să rezolve problema locuirii în afara Pământului, adică modul în care oamenii pot trăi în siguranță pe Lună, Marte sau în alte părți ale spațiului. Potrivit unui document GRU, soluția constă în trimiterea unei cantități minime de materiale de pe Pământ și în crearea unui spațiu de locuit cât mai mare pe Lună.

În 2029, GRU Space plănuiește o misiune de testare pentru a lansa o versiune mică a viitorului hotel gonflabil pe Lună. În 2031, o misiune mult mai amplă ar urma să amplaseze o structură gonflabilă în apropierea unui crater lunar, despre care se crede că ar avea temperaturi mai calde sub suprafață. Dacă totul decurge conform planului, primul hotel lunar va fi operațional în 2032.

Costul unei vacanțe pe Lună: 8,65 milioane de euro

Costurile pentru un bilet sunt estimate la peste 8,65 milioane de euro, dar Skyler Chan, absolvent al Universității Berkeley din California, specializarea inginerie electrică și informatică, consideră că prețurile vor scădea pe măsură ce călătoriile spațiale devin mai comune.

„Să călătorești cu avionul era cândva ceva destinat doar celor foarte bogați și miliardarilor. Dar astăzi oricine poate lua un zbor la clasa economică. Va fi la fel și cu Luna”, susține fondatorul GRU Space.

Ulterior, hotelul va fi extins pentru a găzdui 10 oaspeți și va fi inspirat de designul „Palatului Artelor Frumoase” din San Francisco. O diferență majoră va fi că structura hotelului va fi construită din „cărămizi lunare” – realizate din regolit, cel mai comun material de pe Lună, procesat pentru a deveni un material de construcție rezistent. Aceasta va oferi o protecție sporită, permițând șederi mai lungi și reducând riscul de expunere la radiații sau impacturi cu meteoriți.

După finalizarea hotelului lunar și a primei baze permanente pe Lună, GRU plănuiește să repete acest lucru și pe Marte.