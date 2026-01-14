Hotelul de pe Lună este pregătit pentru 2032

Compania Galactic Resources Utilization (GRU) Space, susținută de SpaceX și gigantul AI Nvidia, invită turiștii spațiali entuziasmați să rezerve un loc pentru suma de 865.000 de euro, reprezentând un avans de 10% din prețul total al biletului, care va ajunge la 8,65 milioane de euro, potrivit publicației Metro. Cu toate acestea, primul hotel va putea găzdui doar câte patru oaspeți.

GRU Space are planuri ambițioase de a deschide primul hotel pe Lună în 2032, acesta fiind doar primul pas spre construirea unor orașe pe Marte până în 2060. Această cronologie a turismului spațial a fost dezvăluită la doar câteva săptămâni înainte ca NASA să lanseze prima misiune cu echipaj uman pe Lună din ultimii peste 50 de ani.

„Credem că umanitatea va deveni interplanetară înainte să murim, datorită evoluției tehnologice pe care o vedem. Suntem într-un moment crucial al istoriei umane. Dacă reușim, miliarde de vieți umane se vor naște pe Lună și Marte și vor putea experimenta frumusețea vieții selenare și marțiene”, a precizat Skyler Chan, fondatorul GRU Space, în vârstă de doar 22 de ani, pentru publicația citată.

Cum va fi construit hotelul lunar?

GRU intenționează să construiască, cu investiții din partea SpaceX, deținută de Elon Musk, și a companiei de tehnologie de apărare Anduril, un hotel spațial gonflabil pe Pământ, care va fi transportat și amplasat pe suprafața Lunii în 2032. Skyler Chan a dezvoltat ideea hotelului lunar ca parte a acceleratorului de startup-uri Y-Combinator. 

Acesta va găzdui inițial patru oaspeți, fiecare având o cameră cu vedere către stele și spre Pământ pentru o ședere de cinci nopți. Hotelul va fi dotat cu sisteme de reciclare a aerului și generare de oxigen, control al temperaturii, reciclare a apei, sisteme de evacuare de urgență și adăpost împotriva furtunilor solare.

Fondatorul GRU Space promite o experiență inedită pentru turiștii care vor vizita hotelul lunar.

„Nu va fi hotelul tradițional. De aceea oamenii sunt entuziasmați. Gândiți-vă la toate aceste experiențe pe care le puteți avea în Moon Hotel. Plimbări lunare privind Pământul și stelele pe geam”, a spus el.

Oaspeții vor putea chiar să joace golf pe Lună, la fel cum a făcut astronautul NASA Alan Shephard în timpul misiunii Apollo 14 din 1971, a adăugat Chan pentru publicația Payload.

Principala provocare: să facă Luna locuibilă

Provocarea principală pentru echipa lui Chan este să rezolve problema locuirii în afara Pământului, adică modul în care oamenii pot trăi în siguranță pe Lună, Marte sau în alte părți ale spațiului. Potrivit unui document GRU, soluția constă în trimiterea unei cantități minime de materiale de pe Pământ și în crearea unui spațiu de locuit cât mai mare pe Lună.

În 2029, GRU Space plănuiește o misiune de testare pentru a lansa o versiune mică a viitorului hotel gonflabil pe Lună. În 2031, o misiune mult mai amplă ar urma să amplaseze o structură gonflabilă în apropierea unui crater lunar, despre care se crede că ar avea temperaturi mai calde sub suprafață. Dacă totul decurge conform planului, primul hotel lunar va fi operațional în 2032.

Costul unei vacanțe pe Lună: 8,65 milioane de euro

Costurile pentru un bilet sunt estimate la peste 8,65 milioane de euro, dar Skyler Chan, absolvent al Universității Berkeley din California, specializarea inginerie electrică și informatică, consideră că prețurile vor scădea pe măsură ce călătoriile spațiale devin mai comune.

„Să călătorești cu avionul era cândva ceva destinat doar celor foarte bogați și miliardarilor. Dar astăzi oricine poate lua un zbor la clasa economică. Va fi la fel și cu Luna”, susține fondatorul GRU Space.

Ulterior, hotelul va fi extins pentru a găzdui 10 oaspeți și va fi inspirat de designul „Palatului Artelor Frumoase” din San Francisco. O diferență majoră va fi că structura hotelului va fi construită din „cărămizi lunare” – realizate din regolit, cel mai comun material de pe Lună, procesat pentru a deveni un material de construcție rezistent. Aceasta va oferi o protecție sporită, permițând șederi mai lungi și reducând riscul de expunere la radiații sau impacturi cu meteoriți.

După finalizarea hotelului lunar și a primei baze permanente pe Lună, GRU plănuiește să repete acest lucru și pe Marte.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Nicușor Dan va avea internet în avionul Spartan, după ce s-a plâns că a fost „deconectat de realitate”. Radu Miruță: „Ieri s-a făcut un prim test de comunicații”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Toată lumea îl știe pe Gino Iorgulescu, tatăl lui Mario Iorgulescu, dar iată cine este, de fapt, mama tânărului condamnat pentru ucidere din culpă, și cu ce se ocupă. Detaliile pe care nimeni nu le știa
Viva.ro
Toată lumea îl știe pe Gino Iorgulescu, tatăl lui Mario Iorgulescu, dar iată cine este, de fapt, mama tânărului condamnat pentru ucidere din culpă, și cu ce se ocupă. Detaliile pe care nimeni nu le știa
„Boss-ul de la Pro...” Dan Negru, reacție virală după ce a aflat de plecarea lui Cătălin Măruță de la PRO TV. A spus lucruri pe care nimeni nu a îndrăznit să le facă publice până acum! Ce a dezvăluit
Unica.ro
„Boss-ul de la Pro...” Dan Negru, reacție virală după ce a aflat de plecarea lui Cătălin Măruță de la PRO TV. A spus lucruri pe care nimeni nu a îndrăznit să le facă publice până acum! Ce a dezvăluit
Raluka și partenerul ei, Guy Kouris, cu 20 de ani mai în vârstă ca ea, au împlinit patru ani de relație. Cum au sărbătorit. Cei doi trăiesc o poveste de dragoste discretă. Foto
Elle.ro
Raluka și partenerul ei, Guy Kouris, cu 20 de ani mai în vârstă ca ea, au împlinit patru ani de relație. Cum au sărbătorit. Cei doi trăiesc o poveste de dragoste discretă. Foto
gsp
Renata Zarazúa s-a dezbrăcat pentru a-și arăta pielea arsă. Avertisment dur pentru cei care merg la Australian Open
GSP.RO
Renata Zarazúa s-a dezbrăcat pentru a-și arăta pielea arsă. Avertisment dur pentru cei care merg la Australian Open
Cătălin Măruță, după ce i-a fost închisă emisiunea de la PRO TV: „Ca Xabi Alonso la Real Madrid”
GSP.RO
Cătălin Măruță, după ce i-a fost închisă emisiunea de la PRO TV: „Ca Xabi Alonso la Real Madrid”
Parteneri
Florin Călinescu, adevărul dur despre plecarea lui Cătălin Măruță de la PRO TV: “Este ultima victimă!”. A spus ce nimeni nu avea curaj, mai supărat ca oricând, nemilos mesaj la adresa conducerii
Libertateapentrufemei.ro
Florin Călinescu, adevărul dur despre plecarea lui Cătălin Măruță de la PRO TV: “Este ultima victimă!”. A spus ce nimeni nu avea curaj, mai supărat ca oricând, nemilos mesaj la adresa conducerii
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
Avantaje.ro
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
„Welcome to our crib” – Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu, lux total departe de jungla Survivor. Cum arată vila lor din Dominicană. Clipul a devenit viral
Tvmania.ro
„Welcome to our crib” – Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu, lux total departe de jungla Survivor. Cum arată vila lor din Dominicană. Clipul a devenit viral

Alte știri

Un impiegat a trimis un tren pe direcția greșită, l-a pus pe mecanic să dea înapoi și a modificat ulterior registrul de mișcare
Știri România 21:59
Un impiegat a trimis un tren pe direcția greșită, l-a pus pe mecanic să dea înapoi și a modificat ulterior registrul de mișcare
Alocaţia zilnică de hrană pentru servicii sociale crește din 2026 la 32 de lei
Știri România 21:51
Alocaţia zilnică de hrană pentru servicii sociale crește din 2026 la 32 de lei
Parteneri
Schimbare de regulă în Educație: profesorii pensionabili, ultimii la repartizare. Noua prevedere îi pune după colegii cu posturile restrânse
Adevarul.ro
Schimbare de regulă în Educație: profesorii pensionabili, ultimii la repartizare. Noua prevedere îi pune după colegii cu posturile restrânse
I-a cumpărat un cadou de lux soției sale, dar l-a uitat în metrou. Povestea fostului internațional milionar a făcut înconjurul internetului
Fanatik.ro
I-a cumpărat un cadou de lux soției sale, dar l-a uitat în metrou. Povestea fostului internațional milionar a făcut înconjurul internetului
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Căpitan la 20 de ani. Mario Tudose: „Cel mai important lucru e să trăiești clipa”
Căpitan la 20 de ani. Mario Tudose: „Cel mai important lucru e să trăiești clipa”
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”
Parteneri
Cu ce probleme de sănătate se confruntă Flavia Mihășan. Asistenta TV a povestit totul: „Așa dureri nu am știut că există...”
Elle.ro
Cu ce probleme de sănătate se confruntă Flavia Mihășan. Asistenta TV a povestit totul: „Așa dureri nu am știut că există...”
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
Unica.ro
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
S-a aflat adevărul! Rămâne Andra la ProTV după plecarea lui Cătălin Măruță? Declarația făcută de oficialii ProTV: ”Andra va fi...” Val de reacții după aceste cuvinte...Iar asta nu e tot
Viva.ro
S-a aflat adevărul! Rămâne Andra la ProTV după plecarea lui Cătălin Măruță? Declarația făcută de oficialii ProTV: ”Andra va fi...” Val de reacții după aceste cuvinte...Iar asta nu e tot

Monden

Cine este Nicu Grigore, concurent la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1
Stiri Mondene 17:58
Cine este Nicu Grigore, concurent la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1
Power Couple România, 14 ianuarie 2026. Prima eliminare din sezonul 3. Un cuplu va pleca acasă
Stiri Mondene 17:12
Power Couple România, 14 ianuarie 2026. Prima eliminare din sezonul 3. Un cuplu va pleca acasă
Parteneri
Dani Oțil a transformat subsolul într-un spațiu la care puțini s-ar fi gândit. Cum arată casa din Corbeanca
TVMania.ro
Dani Oțil a transformat subsolul într-un spațiu la care puțini s-ar fi gândit. Cum arată casa din Corbeanca
Românii caută al doilea job. Câţi bani pot face ca şofer de ride sharing
ObservatorNews.ro
Românii caută al doilea job. Câţi bani pot face ca şofer de ride sharing
Gata, Dan Negru a detonat bomba! Mai dur ca oricând, spune ce s-a întâmplat la PRO TV, detalii direct din culise: „Pe bossul de la Pro l-am mai supărat o dată”
Libertateapentrufemei.ro
Gata, Dan Negru a detonat bomba! Mai dur ca oricând, spune ce s-a întâmplat la PRO TV, detalii direct din culise: „Pe bossul de la Pro l-am mai supărat o dată”
Parteneri
„Ce zice băiatul tău?”. La 47 de ani, mama unui jucător din Superligă s-a filmat în costum de baie, pe un șezlong acoperit de zăpadă. Reacția fanilor nu a întârziat
GSP.ro
„Ce zice băiatul tău?”. La 47 de ani, mama unui jucător din Superligă s-a filmat în costum de baie, pe un șezlong acoperit de zăpadă. Reacția fanilor nu a întârziat
Facturi uriașe la gaze în Superliga, după ce cluburile au primit sume greu de imaginat de achitat. „Doamne, ferește! E de domeniul fantasticului”, spun oficialii.
GSP.ro
Facturi uriașe la gaze în Superliga, după ce cluburile au primit sume greu de imaginat de achitat. „Doamne, ferește! E de domeniul fantasticului”, spun oficialii.
Parteneri
Te simți copleșit? Cinci trucuri simple recomandate de specialiști care țin negativitatea la distanță și readuc starea de bine
Mediafax.ro
Te simți copleșit? Cinci trucuri simple recomandate de specialiști care țin negativitatea la distanță și readuc starea de bine
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
StirileKanalD.ro
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Wowbiz.ro
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Scene cutremurătoare la înmormântarea lui Gabriel, tânărul de 25 de ani mort în spitalul din Buzău! Au apărut după ce a fost condus la groapă și toată lumea a rămas înmărmurită. Toți au scos telefoanele să filmeze
Wowbiz.ro
Scene cutremurătoare la înmormântarea lui Gabriel, tânărul de 25 de ani mort în spitalul din Buzău! Au apărut după ce a fost condus la groapă și toată lumea a rămas înmărmurită. Toți au scos telefoanele să filmeze
Semnul banal care apare cu o zi înainte de infarct. Avertismentul ignorat de mii de români
Redactia.ro
Semnul banal care apare cu o zi înainte de infarct. Avertismentul ignorat de mii de români
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! Artista, internată de urgență la Spitalul Județean din Suceava
KanalD.ro
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! Artista, internată de urgență la Spitalul Județean din Suceava

Politic

Revoltă în partidul lui Dominic Fritz înaintea Congresului: „Avem o propunere pentru reformă”
Politică 22:09
Revoltă în partidul lui Dominic Fritz înaintea Congresului: „Avem o propunere pentru reformă”
Nicușor Dan va avea internet în avionul Spartan, după ce s-a plâns că a fost „deconectat de realitate”. Radu Miruță: „Ieri s-a făcut un prim test de comunicații”
Politică 15:11
Nicușor Dan va avea internet în avionul Spartan, după ce s-a plâns că a fost „deconectat de realitate”. Radu Miruță: „Ieri s-a făcut un prim test de comunicații”
Parteneri
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
ZiaruldeIasi.ro
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
Alexandru Băluță, aproape de revenire! Cu ce echipă ar putea să semneze
Fanatik.ro
Alexandru Băluță, aproape de revenire! Cu ce echipă ar putea să semneze
Exercițiul fizic e la fel de eficient ca medicamentele, în cazul depresiei
Spotmedia.ro
Exercițiul fizic e la fel de eficient ca medicamentele, în cazul depresiei