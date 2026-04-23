Partidul „Iabloko”, fondat în 1993, a condamnat încă de la început războiul purtat de liderul autocrat rus Vladimir Putin împotriva Ucrainei, la fel cum a procedat în cazul celor două războaie din Cecenia. Acum intenționează să participe la alegerile parlamentare din toamnă sub sloganul „Pentru pace și libertate”.

Liderii regionali ai Iabloko sunt arestați sub diverse pretexte

Liderul „Iabloko” din Irkuțk (Siberia), Grigori Gribenko, a fost arestat joi în urma unor percheziții efectuate la domiciliul său. Poliția susține că a găsit „substanțe narcotice” în domiciliul său, iar politicianul a fost reținut și condus la o secție de poliție. Plasarea de droguri de către polițiști în cazul unor ținte alese pentru arestări este o practică des implementată în Rusia, mai ales după prăbușirea Uniunii Sovietice în 1991.

Grigori Gribenko s-a plâns anterior de presiuni din partea autorităților locale pentru a-l împiedica să organizeze în martie un miting la Irkuțk în apărarea rețelei de mesagerie Telegram, pe care regimul de la Moscova a decis să o blocheze, dar mitingul nu a mai avut loc.

La începutul acestei luni, poliția l-a obligat deja pe opozant să se supună unui test de sânge, susținând apoi că a depistat urme de marijuana, dar partidul „Iabloko” a precizat că rezultatele testului au fost falsificate.

Pe lângă Grigori Gribenko, poliția a arestat-o marți pe Emilia Slabunova, o deputată cunoscută a partidului „Iabloko” din Duma regiunii Karelia, în nord-vestul Rusiei.

Motivul a fost o fotografie publicată în 2020 de Emilia Slabunova alături de defunctul lider al opoziției ruse, Aleksei Navalnîi, ucis în închisoare, deși imaginea fusese ștearsă de ceva timp de pe conturile sale de pe rețelele de socializare.

Etichetări arbitrare în vederea interzicerii la alegeri

În plus, poliția rusă a deschis două proceduri administrative împotriva lui Aleksandr Șișlov, liderul grupului „Iabloko” din Adunarea Legislativă din Sankt Petersburg, pentru că a distribuit cândva pe rețelele de socializare un interviu în care era menționat și Navalnîi, ceea ce ar fi un „gest extremist” în interpretarea regimului de la Moscova.

Fostul candidat la președinție Boris Nadejdin, scos din cursă pe fondul creșterii rapide a popularității sale în 2024, a denunțat pe Telegram „represiunea împotriva politicienilor din Iabloko”, amintind că aproape toți deputații acestui partid din adunările legislative regionale au fost fie arestați, fie etichetați drept „agenți străini”.

Printre cei etichetați drept „agenți străini” figurează directorul publicației Novaia Gazeta, Dmitri Muratov, laureat al Premiului Nobel pentru Pace în 2021, și președintele partidului, Nikolai Rîbakov, acuzat și el de „extremism” pentru că a atașat o fotografie a lui Navalnîi la un comentariu postat la moartea acestuia, în februarie 2024.

De ce se teme Kremlinul de Iabloko

În aceste condiții, majoritatea reprezentanților Iabloko vor fi interziși la așa-zisele alegeri pentru Duma de Stat, care trebuie să aibă loc cel târziu până în data de 20 septembrie.

„Motivul presiunilor exercitate asupra partidului Iabloko este evident: se apropie alegerile din 20 septembrie”, subliniază Nadejdin, adăugând că, pe lângă alegerile parlamentare, în septembrie vor fi aleși și membrii adunărilor locale din Sankt Petersburg, Karelia, Pskov și Nijni Novgorod.

Analiștii consideră că partide precum Iabloko ar putea atrage un vot masiv de protest împotriva celor peste patru ani de război în Ucraina, a recesiunii economice și a blocării internetului, notează EFE.

Campania de represalii împotriva Iabloko coincide, de asemenea, cu prăbușirea partidul Kremlinului, Rusia Unită, în intențiile de vot.

Urmărește cel mai nou VIDEO
Tecuci, capitala păcănelelor. „Moși și romi mai suntem. Dacă n-ar fi păcănelele, ne-am sparge dinții zilnic”
Parteneri
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Viva.ro
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
E oficial! Președintele Nicușor Dan a promulgat cea mai așteptată lege: "Este extrem de necesară". E anunțul momentului și toți românii trebuie să știe
Unica.ro
E oficial! Președintele Nicușor Dan a promulgat cea mai așteptată lege: "Este extrem de necesară". E anunțul momentului și toți românii trebuie să știe
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
Elle.ro
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
gsp
Dan Puric: „Am strâns 6.000 € pentru o fată oarbă, biserica vreo 4.000. I-am dat un telefon. «Băi Gigi, te rog din suflet, are nevoie de celule stem»”. Reacția lui Becali
GSP.RO
Dan Puric: „Am strâns 6.000 € pentru o fată oarbă, biserica vreo 4.000. I-am dat un telefon. «Băi Gigi, te rog din suflet, are nevoie de celule stem»”. Reacția lui Becali
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
GSP.RO
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
Parteneri
ULTIMA ORĂ! Șocant! Celebrul artist a murit în avion! Aeronava a aterizat de urgență la București
Libertateapentrufemei.ro
ULTIMA ORĂ! Șocant! Celebrul artist a murit în avion! Aeronava a aterizat de urgență la București
WOW! Mesajul total neașteptat pe care Teo Trandafit i l-a dat acum Mihaelei Rădulescu, de ziua lui Felix. S-au contrat în trecut, dar acum durerea le-a unit. Reacția Mihaelei îți rupe inima
Avantaje.ro
WOW! Mesajul total neașteptat pe care Teo Trandafit i l-a dat acum Mihaelei Rădulescu, de ziua lui Felix. S-au contrat în trecut, dar acum durerea le-a unit. Reacția Mihaelei îți rupe inima
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini
Tvmania.ro
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini

Alte știri

POT se destramă: partidul condus de Anamaria Gavrilă a rămas fără grup parlamentar și în Camera Deputaților
Știri România 19:45
POT se destramă: partidul condus de Anamaria Gavrilă a rămas fără grup parlamentar și în Camera Deputaților
Tecuci, capitala păcănelelor. „Moși și romi mai suntem. Dacă n-ar fi păcănelele, ne-am sparge dinții zilnic”
Reportaj
Știri România 19:00
Tecuci, capitala păcănelelor. „Moși și romi mai suntem. Dacă n-ar fi păcănelele, ne-am sparge dinții zilnic”
Parteneri
Un animal ciudat a ieșit dintr-o pădure din vestul Ucrainei, aproape de granița cu România. Reacțiile apărute pe internet
Adevarul.ro
Un animal ciudat a ieșit dintr-o pădure din vestul Ucrainei, aproape de granița cu România. Reacțiile apărute pe internet
„Pleacă, nu mai sta la FCSB! Te lași umilit?!” Bănel Nicoliță, Marius Șumudică și Marius Aliuță, sfaturi pentru Vlad Chiricheș
Fanatik.ro
„Pleacă, nu mai sta la FCSB! Te lași umilit?!” Bănel Nicoliță, Marius Șumudică și Marius Aliuță, sfaturi pentru Vlad Chiricheș
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Financiarul.ro
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a cincea din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a cincea din play-off/play-out
Matteo Duțu, dinamovistul care a fost căpitan la Lazio și Milan
Matteo Duțu, dinamovistul care a fost căpitan la Lazio și Milan
Parteneri
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Elle.ro
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Care au fost primele cuvinte pe care Naomi Hedman le-a învățat în limba română: „Vorbesc puțin, dar pot înțelege”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:38
Care au fost primele cuvinte pe care Naomi Hedman le-a învățat în limba română: „Vorbesc puțin, dar pot înțelege”
Teo Trandafir, mesaj pentru Mihaela Rădulescu: „Fetiț’, să ne reîntregim”. Vedeta trece prin momente grele după moartea lui Felix Baumgartner și a mamei sale
Stiri Mondene 17:14
Teo Trandafir, mesaj pentru Mihaela Rădulescu: „Fetiț’, să ne reîntregim”. Vedeta trece prin momente grele după moartea lui Felix Baumgartner și a mamei sale
Parteneri
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini
TVMania.ro
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini
I-a luat iubitei loc separat, dar a vrut să stea lângă ea. Pasager, jignit şi bătut că n-a vrut să facă schimb
ObservatorNews.ro
I-a luat iubitei loc separat, dar a vrut să stea lângă ea. Pasager, jignit şi bătut că n-a vrut să facă schimb
Breaking dureros! Star TV găsit mort în casă, într-un mod îngrozitor! Îl urmăream pe Voyo, iar fiul lui a crescut sub ochii noștri. Era mereu cu zâmbetul pe buze și totuși...
Libertateapentrufemei.ro
Breaking dureros! Star TV găsit mort în casă, într-un mod îngrozitor! Îl urmăream pe Voyo, iar fiul lui a crescut sub ochii noștri. Era mereu cu zâmbetul pe buze și totuși...
Parteneri
„Uitați-vă la el, e și o mână divină” » Poveștile emoționante ale oamenilor lângă care a crescut Cristi Chivu: „Fie iertat, tatăl lui nu-l lăsa să facă nimic!”
GSP.ro
„Uitați-vă la el, e și o mână divină” » Poveștile emoționante ale oamenilor lângă care a crescut Cristi Chivu: „Fie iertat, tatăl lui nu-l lăsa să facă nimic!”
Îl recunoști? Fostul număr 1 ATP, nomad în Munții Atlas: „Casa noastră - mama natură”
GSP.ro
Îl recunoști? Fostul număr 1 ATP, nomad în Munții Atlas: „Casa noastră - mama natură”
Parteneri
Kövesi dă replica la insultele deputatei din Grecia
Mediafax.ro
Kövesi dă replica la insultele deputatei din Grecia
Doliu în rândul medicilor. Doctorița care a salvat mii de copii a murit
StirileKanalD.ro
Doliu în rândul medicilor. Doctorița care a salvat mii de copii a murit
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Wowbiz.ro
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Promo
Află totul despre sistemul CORI, o platformă de chirurgie robotică de ultimă generație
Advertorial
Află totul despre sistemul CORI, o platformă de chirurgie robotică de ultimă generație
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Ultimul mesaj transmis de designerul Eugen Olteanu. Ce se ascunde în spatele morții fulgerătoare la doar 42 de ani: „Ai zis că o să învingi și asta”
Wowbiz.ro
Ultimul mesaj transmis de designerul Eugen Olteanu. Ce se ascunde în spatele morții fulgerătoare la doar 42 de ani: „Ai zis că o să învingi și asta”
Dominic Fritz, întrebat dacă va renunța la guvernare dacă trece moțiunea de cenzură
Mediafax.ro
Dominic Fritz, întrebat dacă va renunța la guvernare dacă trece moțiunea de cenzură
Smaranda Lăzărescu, o îndrăgită învățătoare din Pitești, a încetat din viață: „A luminat generații întregi de elevi”
KanalD.ro
Smaranda Lăzărescu, o îndrăgită învățătoare din Pitești, a încetat din viață: „A luminat generații întregi de elevi”

Politic

Retragerea miniștrilor PSD declanșează lupta pentru majoritate. „Acum e o vânătoare în Parlament”, spune un profesor de științe politice
Politică 22:48
Retragerea miniștrilor PSD declanșează lupta pentru majoritate. „Acum e o vânătoare în Parlament”, spune un profesor de științe politice
Nicuşor Dan, reacție după demisiile miniștrilor PSD: „Sigur se va întâmpla ceva săptămâna viitoare”
Politică 20:48
Nicuşor Dan, reacție după demisiile miniștrilor PSD: „Sigur se va întâmpla ceva săptămâna viitoare”
Parteneri
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
Mirel Rădoi i-a luat tare pe jucătorii lui Gaziantep! Turcii au aflat totul: „Să nu vă așteptați la asta”
Fanatik.ro
Mirel Rădoi i-a luat tare pe jucătorii lui Gaziantep! Turcii au aflat totul: „Să nu vă așteptați la asta”
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal
Spotmedia.ro
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal