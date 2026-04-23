Partidul „Iabloko”, fondat în 1993, a condamnat încă de la început războiul purtat de liderul autocrat rus Vladimir Putin împotriva Ucrainei, la fel cum a procedat în cazul celor două războaie din Cecenia. Acum intenționează să participe la alegerile parlamentare din toamnă sub sloganul „Pentru pace și libertate”.

Liderii regionali ai Iabloko sunt arestați sub diverse pretexte

Liderul „Iabloko” din Irkuțk (Siberia), Grigori Gribenko, a fost arestat joi în urma unor percheziții efectuate la domiciliul său. Poliția susține că a găsit „substanțe narcotice” în domiciliul său, iar politicianul a fost reținut și condus la o secție de poliție. Plasarea de droguri de către polițiști în cazul unor ținte alese pentru arestări este o practică des implementată în Rusia, mai ales după prăbușirea Uniunii Sovietice în 1991.

Grigori Gribenko s-a plâns anterior de presiuni din partea autorităților locale pentru a-l împiedica să organizeze în martie un miting la Irkuțk în apărarea rețelei de mesagerie Telegram, pe care regimul de la Moscova a decis să o blocheze, dar mitingul nu a mai avut loc.

La începutul acestei luni, poliția l-a obligat deja pe opozant să se supună unui test de sânge, susținând apoi că a depistat urme de marijuana, dar partidul „Iabloko” a precizat că rezultatele testului au fost falsificate.

Pe lângă Grigori Gribenko, poliția a arestat-o marți pe Emilia Slabunova, o deputată cunoscută a partidului „Iabloko” din Duma regiunii Karelia, în nord-vestul Rusiei.

Motivul a fost o fotografie publicată în 2020 de Emilia Slabunova alături de defunctul lider al opoziției ruse, Aleksei Navalnîi, ucis în închisoare, deși imaginea fusese ștearsă de ceva timp de pe conturile sale de pe rețelele de socializare.

Etichetări arbitrare în vederea interzicerii la alegeri

În plus, poliția rusă a deschis două proceduri administrative împotriva lui Aleksandr Șișlov, liderul grupului „Iabloko” din Adunarea Legislativă din Sankt Petersburg, pentru că a distribuit cândva pe rețelele de socializare un interviu în care era menționat și Navalnîi, ceea ce ar fi un „gest extremist” în interpretarea regimului de la Moscova.

Fostul candidat la președinție Boris Nadejdin, scos din cursă pe fondul creșterii rapide a popularității sale în 2024, a denunțat pe Telegram „represiunea împotriva politicienilor din Iabloko”, amintind că aproape toți deputații acestui partid din adunările legislative regionale au fost fie arestați, fie etichetați drept „agenți străini”.

Printre cei etichetați drept „agenți străini” figurează directorul publicației Novaia Gazeta, Dmitri Muratov, laureat al Premiului Nobel pentru Pace în 2021, și președintele partidului, Nikolai Rîbakov, acuzat și el de „extremism” pentru că a atașat o fotografie a lui Navalnîi la un comentariu postat la moartea acestuia, în februarie 2024.

De ce se teme Kremlinul de Iabloko

În aceste condiții, majoritatea reprezentanților Iabloko vor fi interziși la așa-zisele alegeri pentru Duma de Stat, care trebuie să aibă loc cel târziu până în data de 20 septembrie.

„Motivul presiunilor exercitate asupra partidului Iabloko este evident: se apropie alegerile din 20 septembrie”, subliniază Nadejdin, adăugând că, pe lângă alegerile parlamentare, în septembrie vor fi aleși și membrii adunărilor locale din Sankt Petersburg, Karelia, Pskov și Nijni Novgorod.

Analiștii consideră că partide precum Iabloko ar putea atrage un vot masiv de protest împotriva celor peste patru ani de război în Ucraina, a recesiunii economice și a blocării internetului, notează EFE.

Campania de represalii împotriva Iabloko coincide, de asemenea, cu prăbușirea partidul Kremlinului, Rusia Unită, în intențiile de vot.