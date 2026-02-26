Ilie Bolojan a încercat să fie un premier responsabil: Sunt un conservator liberal şi asta voi rămâne întotdeauna

Șeful Guvernului a respins etichetele de populism, a reamintit parcursul său istoric în PNL și a avertizat că stabilitatea politică este vitală pentru economia României.

Un conservator liberal

Întrebat direct, în cadrul unei conferințe de presă susținute joi după-amiază în capitala Belgiei, cum răspunde vocilor care îl numesc un premier „USR-ist” sau „populist”, Ilie Bolojan a contracarat făcând apel la vechimea și principiile sale politice.

„Am încercat să fiu, în toată această perioadă, un premier responsabil pentru ţara noastră”, a spus Ilie Bolojan.

„Cu siguranță, cei care mă știu, știu că fiind președintele PNL și fiind de 30 de ani membru PNL, în timp ce alții rătăceau prin zona politică, înseamnă că am niște principii, sunt un conservator liberal și asta voi rămâne întotdeauna”, a continuat Ilie Bolojan.

Liderul PNL a explicat că, în exercitarea mandatului său, a plasat interesele țării deasupra agendei de partid: „Ordinea mea de priorități va fi întotdeauna comunitatea, în cazul acesta, țara noastră, și apoi aspectele care țin de partide sau de filiații”.

Totodată, Bolojan a lansat o săgeată subtilă către oponenții săi politici, afirmând că cetățenii vor fi cei care vor judeca asumarea unor decizii grele, „în perioade în care alții fugeau de aceste responsabilități”. Cu toate acestea, el a precizat că respectă dreptul oricărui om politic de a-l critica.

De ce este crucială stabilitatea politică

Trecând peste disputele din coaliție, premierul a subliniat că mesajele de instabilitate politică pot afecta direct percepția externă a României.

De la tribuna de la Bruxelles, Ilie Bolojan a explicat că stabilitatea este un factor urmărit atent de forurile internaționale și este absolut necesară pentru:

Absorbția eficientă a fondurilor europene și susținerea programelor de dezvoltare;

Implementarea reformelor structurale în administrație;

Atragerea și menținerea investitorilor străini, esențiali inclusiv pentru finanțarea statului (prin achiziția de eurobonduri pe piețele internaționale).

Contextul disputei

Schimbul de replici de la distanță a fost declanșat de declarațiile făcute, tot joi, de președintele PSD, Sorin Grindeanu. Acesta l-a acuzat pe șeful Executivului de aroganță și de favorizarea USR-ului în actul de guvernare.

„Când ai o coaliție de patru partide plus un grup al minorităților, răspunzi în fața tuturor. Noi nu l-am simțit pe Bolojan ca fiind premierul unei coaliții, ci a fost premierul mai degrabă al unei formațiuni, și aceea nu este PNL-ul, ci este USR-ul”, a afirmat Sorin Grindeanu.

