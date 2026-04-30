Bolojan: „Nu am mai permis prăduirea banului public”

Premierul a subliniat că una dintre prioritățile sale a fost stoparea pierderilor financiare și combaterea evaziunii fiscale, în special în companiile de stat.

„Un val (n.red. de nemulțumiri ale PSD la adresa guvernării Bolojan) a fost atunci când, într-adevăr, am încercat să oprim prăduirea banului public, să luăm măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, pentru a elimina risipa şi pierderile din companiile de stat, pentru a permite, de exemplu, accesul producătorilor de energie în sistemul naţional”, a explicat Bolojan.

Acesta a adăugat că prețurile ridicate la energie afectează competitivitatea firmelor românești și puterea de cumpărare a cetățenilor, în timp ce unii „câștigă enorm” din această situație.

„Nu poţi scădea preţul la energie dacă nu ai mai multă producţie. Ori, toate aceste lucruri ne-au dus în această situaţie şi practic nu mai puteam să avem nişte sigle că facem lucrurile într-un anume fel, iar în interior să avem nişte comportamente total diferite”, a spus premierul.

Bolojan a subliniat că a fost necesară o reformă a guvernanței corporative pentru a crește eficiența și responsabilitatea în companiile de stat.

„Gândiţi-vă că am dat legi legate de guvernanţa corporativă, modul în care sunt selectaţi managerii. Dar nu ştiu cum se face că au fost organizate concursuri cu final neaşteptat, adică au ieşit exact cei care aveau nişte susţineri politice. Nici asta n-ar fi fost o problemă, dacă numirea lor la anumite conduceri de companii ar fi fost gândită ca o provocare, nu ca o recompensă pentru aceşti oameni. Dar în condiţiile în care ai un contract de mandat care nu-ţi cere să faci ceea ce este nevoie explicit, tu ai doar drepturi şi n-ai nicio obligaţie”, a explicat premierul.

În final, Bolojan a punctat că măsurile luate au fost necesare pentru a reduce deficitele și a asigura o mai bună administrare a fondurilor publice.

„Degeaba îţi îmbunătăţeşti colectarea, degeaba faci economii, dacă în interior banii sunt prăduiţi, sunt pierduţi. Dacă tolerezi asta, pe de o parte, nu poţi să reduci deficitul, să faci bine pentru România. Pe de altă parte, dacă tolerezi în anumite locuri şi vrei să faci ordine în alte locuri, nu mai ai autoritate, pentru că asta se vede”, a concluzionat prim-ministrul.

„Administrațiile ineficiente funcționau ca niște jupâni”

Bolojan a descris cum, timp de ani de zile, bugetul de stat era gestionat defectuos, iar banii publici erau risipiți.

„Am început să verificăm unde sunt problemele în guvernare, să descopăr cămările ascunse care nu sunt în regulă şi să aprind lumina. Asta a generat câteva probleme. Pe de o parte, gândiţi-vă că ani de zile bugetul de stat a fost folosit ca o puşculiţă de către administraţii neperformante şi oameni care, în judeţele lor, funcţionează ca nişte jupâni. Au crezut că vechile obiceiuri de a suna, de a-şi rezolva incompetenţa, ineficienţa prin alocări direcţionate de la bugetul de stat va funcţiona şi mai departe. N-a mai fost posibil, pentru că nu poţi să-ţi reduci cheltuielile dacă nu introduci o anumită disciplină fiscală”, a explicat premierul.

PSD, acuzat de ipocrizie

În același interviu pentru Rock FM, premierul a criticat Partidul Social Democrat (PSD) pentru atitudinea duplicitară din cadrul coaliției de guvernare.

„N-aş putea să spun că a fost un anumit moment. A fost o evoluţie în care, după ce s-a format această coaliţie şi am luat primele măsuri într-o lună-două, lucrurile au funcţionat relativ normal. După care, treptat, treptat, PSD, pentru că luam măsuri care nu erau populare, care invalidau teoria că dacă ne votează cineva pe noi avem un corn al abundenţei din care rezolvăm toate dorinţele cetăţenilor, a început să joace această dramoletă de opoziţia din interiorul guvernării”, a declarat Bolojan.

Premierul a afirmat că social-democrații „erau dimineaţa la guvernare, iar la prânz relatau de la şedinţe lucruri care nu s-au întâmplat sau care s-au întâmplat diferit, încercând să pozeze în cei care s-au opus, în spaţiul public”.

