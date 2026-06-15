Nu se teme că va fi exclus din PNL și nu se gândește să formeze un alt partid

„Nu am de gând și nu cred că se va ajunge la acest scenariu. Îmi propun să rămân în PNL și să continui activitatea alături de colegii mei. Voi rămâne un liberal”, a subliniat Veștea pentru Libertatea, adăugând că refuză să vină cu măsuri populiste sau promisiuni fără acoperire bugetară și că va guverna strict în funcție de resursele reale ale României.

Credeți că un Guvern condus de Adrian Veștea are șanse să primească votul de învestitură în Parlament?

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Noul Cabinet se va baza pe un program de guvernare deja aprobat de forurile interne ale partidelor

În privința strategiei executive, premierul desemnat a anunțat că noul Cabinet se va baza pe un program de guvernare deja aprobat de forurile interne ale partidelor, refuzând ferm orice derapaj economic. „Nu cred că ar trebui să mergem pe măsuri populiste și să fac promisiuni care nu vor avea o acoperire bugetară. Vreau să păstrez realismul și să încerc să guvernăm România din resursele pe care le are”, a explicat liberalul, menționând că eventualele completări vor fi evaluate strict în funcție de impactul asupra bugetului de stat.

Planul lui Adrian Veștea pentru noul Guvern: cele patru măsuri urgente

Chestionat cu privire la prioritățile absolute ale mandatului său, Adrian Veștea a detaliat patru măsuri urgente, punând pe primul loc deblocarea fondurilor europene. „În două luni de zile va trebui să reașezăm toate proiectele din PNRR în funcție de maturitatea pe care o au și să îndeplinim jaloanele pentru a primi finanțare și a plăti constructorii”, a argumentat acesta.

Următoarele trei mari obiective pe lista premierului desemnat sunt operaționalizarea programului SAFE pentru înzestrarea armatei române în contextul actual de securitate, accelerarea demersurilor pentru accederea în OCDE și menținerea strictă a deficitului bugetar în limitele asumate.

UPDATE 22:15 Vot zdrobitor în PNL: conducerea partidului a respins cu 41 de voturi susținerea Guvernului Veștea

Conducerea PNL i-a dat o lovitură decisivă premierului desemnat Adrian Veștea, votând în mod zdrobitor împotriva susținerii propriului său cabinet în Parlament. În cadrul ședinței tensionate a Biroului Politic Național, tabăra favorabilă liniei impuse de Ilie Bolojan s-a impus categoric, înregistrându-se 41 de voturi „pentru” respingerea executivului Veștea, doar 13 voturi împotrivă și 2 abțineri, decizie care lasă practic premierul desemnat fără sprijinul politic al propriului partid în ajunul votului de învestitură.

În urma votului, conducerea PNL i-a dat un ultimatum, impunându-i ca termen limită ziua de marți, la ora 10:00, pentru a-și depune oficial mandatul de prim-ministru în fața președintelui Nicușor Dan.

Ilie Bolojan amenință: „Liberalii care vor face parte din acest guvern vor fi excluși din partid”

Liderul liberal a explicat că nominalizarea a încălcat grav spiritul democrației parlamentare deoarece Veștea a acceptat mandatul fără să consulte sau să informeze conducerea formațiunii, motiv pentru care PNL i-a solicitat oficial să își depună mandatul până marți, la ora 10:00.

Ilie Bolojan spune că, în caz contrar, parlamentarii liberali care vor face parte din acest guvern sau îl vor vota vor fi excluși din partid. El i-a cerut președintelui Nicușor Dan să convoace de urgență consultări cu partidele.

Veștea spune că nu-și va depune mandatul de premier

Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat oficial, la ieșirea intempestivă de la ședința tensionată a Biroului Politic Național, că refuză să cedeze presiunilor din partid și că își va duce mandatul mai departe în Parlament. În ciuda opoziției ferme exprimate de tabăra lui Ilie Bolojan, Veștea a blocat orice variantă de retragere, declarând ferm că va candida pentru funcția de prim-ministru din dorința de a fi „un om responsabil” în fața blocajului politic.

Duminică dimineață, Eugen Tomac și-a depus mandatul de premier desemnat iar președintele Nicușor Dan a anunțat că îl desemnează pe Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru.

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