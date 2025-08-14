Motivele demisiei

Dragoș Anastasiu și-a anunțat demisia pe 27 iulie, după ce a recunoscut că a oferit mită unei funcționare ANAF timp de opt ani. Situația a fost complicată de contradicțiile apărute între declarațiile sale și cele ale DNA privind statutul său în dosar.

„În acest moment, în acest climat, îmi este foarte clar că nu mai pot să ajut, fiindcă, indiferent ce aş spune şi aş face, va continua procesul de denigrare, bazat pe nişte fapte, dar dus la extrem. Ăsta este motivul pentru care, discutând cu premierul, i-am spus că aş face mai mult rău decât bine şi că este momentul să fac un pas în lateral, în spate, şi să demisionez”, a declarat Anastasiu.

Fostul vicepremier a insistat că nu este șpăgar, ci un om onest și integru. Președintele Nicușor Dan a calificat situația drept „o mare problemă”.

Atribuțiile preluate de premierul Bolojan

Ilie Bolojan va prelua responsabilitățile lui Anastasiu. Acestea includ coordonarea procesului de elaborare și avizarea proiectelor de acte normative în domeniul reformei statului și eficientizării activității instituțiilor publice.

Vicepremierul avizează proiectele de acte normative cu impact bugetar elaborate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Ministerul Educației și Cercetării.

Premierul Bolojan a confirmat că demisia lui Anastasiu a fost înregistrată oficial pe 28 iulie. Această schimbare în structura guvernului vine într-un moment de tensiune politică și scrutin public intens asupra integrității oficialilor de stat.

