Mai exact, Bolojan a repetat că nu își va da demisia de la șefia Guvernului, în ciuda presiunilor puse de PSD.

„Am încheiat consultările cu domnul președinte și echipa de la Cotroceni, în care am prezentat poziția PNL. Poziția reflectă deciziile pe care Biroul Politic le-a decis ieri. Și anume faptul că îmi asum în continuare mandatul de premier. PNL va susține în plan guvernamental și parlamentar activitatea guvernului în așa fel încât să putem desfășura o activitate de administrare a țării în această situație dificilă. Vom susține proiectele importante care sunt necesare a fi adoptate în perioada imediat următoare, în aşa fel încât această criză politică generată de PSD să aibă efecte cât mai mici asupra absorbţiei de fonduri europene, asupra angajamentelor României şi asupra situaţii economice în general”, a spus Ilie Bolojan după discuțiile cu președintele României.

Apoi a enumerat prioritățile sale ca premier: „Una dintre ele ţine de îndeplinirea jaloanelor pentru absorbţia fondurilor europene. Aşa cum ştiţi, pentru a accesa finanţele europene, trebuie făcute câteva reforme, ceea ce necesită proiecte de legi în Parlament sau hotărâri de guvern. Pentru proiectele de legi este nevoie de un sprijin parlamentar şi PNL va susţine un moratoriu în aşa fel încât, indiferent de partidele politice, România să îndeplinească aceste jaloane şi să ne absorbim banii europeni”.

Șeful Executivului a precizat că, pentru a finaliza lucrările angajate prin PNRR la autostrăzi, spitale şi şcoli, trebuie renegociate anumite termene cu instituțiile europene, „ca să nu pierdem granturi”.

În final, Ilie Bolojan a conchis: „Am avut un dialog bun și l-am asigurat pe domnul președinte de responsabilitatea PNL și a mea personală pentru a asigura guvernarea ţării şi a face ceea ce este necesar pentru a genera stabilitate, pentru a corecta lucrurile care nu sunt în regulă, pentru a asigura reformele, în aşa fel încât să creăm condiţii de prosperitate pentru cetăţenii României în anii următori”.

El a mers la Cotroceni pentru consultările cu președintele Nicușor Dan cu o delegație formată din Dan Motreanu – secretar general, Cătălin Predoiu – prim-vicepreședinte, Nicoleta Pauliuc – prim-vicepreședinte, Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte, și Adrian Veștea – prim-vicepreședinte.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Reamintim că PSD va avea astăzi, 22 aprilie, la ora 14.00, un Birou Permanent Național online, în urma căruia se va lua decizia ca miniștrii social-democrați să își dea demisia și să nu mai participe la ședința de Guvern de mâine, 23 aprilie, în speranța că Ilie Bolojan va fi înlăturat de la șefia Executivului, potrivit informațiilor Libertatea.

Decizia partidului condus de Sorin Grindeanu vine la două zile după ce social-democrații au cerut părerea celor aproape 5.000 de membri din Consiliile Politice Județene despre viitorul guvernării. Singura întrebare a fost dacă PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic premierului PNL, Ilie Bolojan. Votul a fost favorabil, adică 97,7%, ceea ce înseamnă 4.504 voturi pentru.

Foarte important, Bolojan a spus de mai multe ori că nu își va da demisia de la șefia Executivului, indiferent de demersurile PSD. Mai mult, președintele Partidului Național Liberal a anunțat ieri, 21 aprilie, că liberalii rup coaliția cu social-democrații, formată în iunie 2025, din cauza crizei provocate de PSD, care i-a dat ultimatum 72 de ore să plece, în caz contrar urmează retragerea miniștrilor și apoi o moțiune de cenzură.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE