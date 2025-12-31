„Dragi români, vă doresc multă sănătate și un an nou cu împliniri. Încheiem împreună un an dificil, în care a fost necesar să facem ordine în finanțe și să îndreptăm multe neajunsuri. Vă mulțumesc tuturor pentru efortul depus să vă susțineți familiile, pentru răbdare și pentru sacrificiile făcute”, a scris Ilie Bolojan pe Facebook.

„Anul viitor am încredere că putem depăși greutățile și să facem din România, țara noastră, un loc în care fiecare să-și poată clădi un viitor mai bun”, a adăugat premierul.

„La mulți ani! Dumnezeu să aibă în pază toți românii de pretutindeni!”, a conchis Ilie Bolojan.

Cu o zi în urmă, premierul Bolojan a făcut bilanțul celor 6 luni de guvernare, începute pe 23 iunie. El a precizat că, „dacă vom încasa taxele şi impozitele care au fost stabilite în acest an şi vom fi prudenţi în modul în care vom cheltui banii”, atunci „nu va mai fi nevoie să creştem alte taxe sau impozite” în 2026.

