„Am luat act de decizia CCR în privința legii privind pensiile magistraților, stabilită cu o majoritate strânsă, de 5-4. Reforma pensiilor magistraților rămâne un obiectiv ferm pentru Guvern, asumat de întreaga coaliție. CCR nu a respins pe fond proiectul acestei reforme, obiecția a fost exclusiv procedurală, deci Guvernul poate relua demersul, ceea ce este o necesitate”, a transmis Ilie Bolojan, pe Facebook.

El a adăugat că „nicăieri în lume nu se iese la pensie la 48-50 de ani și nu se ia o pensie cât ultimul salariu”, acestea fiind „privilegii insuportabile social și bugetar”.

Premierul a subliniat că standardul procedural pentru primirea avizului CSM va fi respectat, așa cum a cerut Curtea în motivarea deciziei. „Înțelegem că CCR a setat un standard procedural privind durata în care trebuie așteptat avizul consultativ al CSM. Guvernul, prin Ministerul Muncii, a solicitat avizul CSM în data de 22 august, iar angajarea răspunderii Guvernului pe acest proiect a avut loc după 10 zile, în data de 1 septembrie, un termen de așteptare a avizului consultativ al CSM pe care 4 dintre judecătorii CCR l-au considerat rezonabil. Desigur, standardul fixat de CCR va fi respectat”, a conchis Bolojan.

Recomandări Câți bani ar trebui să cheltuie o familie cu doi copii pentru un trai decent în 2025: mai mult cu 900 de lei față de 2024

Amintim că reforma pensiilor speciale ale magistraţilor, adoptată în pachetul 2 de măsuri fiscale de Guvernul Bolojan și asumată apoi în Parlament pe 1 septembrie, prevede creşterea vârstei de pensionare la 65 de ani cu o perioadă de tranziţie de 10 ani şi plafonarea pensiei la maximum 70% din ultimul salariu net, nu 80% din ultimul salariu brut, așa cum este acum.

Azi, 20 octombrie, Curtea Constituțională a decis, după două amânări, că legea Guvernului Bolojan care taie pensiile speciale ale magistraților este neconstituțională, așa cum a scris Libertatea ziua precedentă, citând surse politice și din CCR.

Președinta CCR, Simina Tănăsescu, a fost judecător raportor, lucru dezvăluit de Libertatea încă de luna trecută, iar scorul la vot a fost 5-4.

CCR a transmis la scurt timp un comunicat care explica decizia, însă limbajul folosit a fost plin de formulări juridice. În esență, Curtea a spus că „lipsa avizului CSM coroborat cu neașteptarea curgerii de către Guvern a întregului termen de 30 de zile necesar obținerii acestuia încalcă art.1 alin (3) și (5) raportat la art.133 alin.(1) și art.134 alin.(4) din Constituție”.

Amintim că premierul Ilie Bolojan, aflat în funcție din 23 iunie, a spus încă din august că, dacă legea pică la CCR, „Guvernul nu mai are legitimitate”, afirmații repetate ulterior.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE