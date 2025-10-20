„Spre deosebire de alți colegi din coaliție, eu am spus de la bun început că nu trebuie să-și dea demisia, indiferent de verdictul pe acest pachet. Îmi mențin punctul de vedere. Eu îl văd premier și nu vreau să plece, alții au spus că trebuie să plece”, a spus Grindeanu.

El a adăugat că, după decizia CCR, va propune colegilor din coaliția cu PNL, USR și UDMR să facă un grup de lucru care să vină cu o nouă formă a legii pensiilor magistraților: „Mâine la coaliție am să le propun colegilor din coaliție să formăm rapid un grup de lucru care să vină cu o formă pentru legea pensiilor speciale la magistrați, pe care să o propună Parlamentului sau să fie reasumată de către Guvern, procedural o să decidem în coaliție, astfel încât să închidem rapid acest subiect”.

Grindeanu a spus că legea care taie pensiile magistraților trebuie să treacă într-un final și că nu există cineva care se opune. „Să ştiţi că e pentru prima oară când am simţit că se poate face această lege, că putem să îndreptăm această injustiţie până la urmă, că nu e vorba de justiţie, e vorba de injustiţie. Şi am simţit, inclusiv din partea lor, dorinţa de a găsi o soluţie”, a punctat președintele Camerei Deputaților.

Curtea Constituțională a decis luni, 20 octombrie, după două amânări, că legea Guvernului Bolojan care taie pensiile speciale ale magistraților este neconstituțională, așa cum a scris Libertatea ziua precedentă, citând surse politice și din CCR.

Președinta CCR, Simina Tănăsescu, a fost judecător raportor, lucru dezvăluit de Libertatea încă de luna trecută, iar scorul la vot a fost 5-4.

Pe scurt, reforma pensiilor speciale ale magistraţilor, adoptată în pachetul 2 de măsuri fiscale de Guvernul Bolojan și asumată apoi în Parlament pe 1 septembrie, prevede creşterea vârstei de pensionare la 65 de ani cu o perioadă de tranziţie de 10 ani şi plafonarea pensiei la maximum 70% din ultimul salariu net, nu 80% din ultimul salariu brut, așa cum este acum.

Amintim că premierul Ilie Bolojan, aflat în funcție din 23 iunie, a spus încă din august că, dacă legea pică la CCR, „Guvernul nu mai are legitimitate”, afirmații repetate ulterior.





