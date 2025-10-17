Ilie Bolojan spune că ANAF-ul nu trebuie să se lupte cu gemul din bucătărie

Peste 500 de instituții publice au datorii la bugetul de stat

Șeful Executivului a anunțat publicarea, săptămâna viitoare, a datoriilor companiilor de stat. Între timp, ANAF a prezentat lista instituțiilor publice care au datorii la buget.

„Astăzi (17 octombrie) finanțele au publicat, cred că în jurul prânzului, situația datoriilor pe care instituțiile publice le au luat bugetul de stat. Încă nu s-a mai întâmplat asta. Vor primi notificări toți. Instituțiile publice. Primării, spitale și așa mai departe care și ele până acum se considerau scutite de a respecta legea. De ce? Pentru că ce făcea guvernul? Nu își bugetau ultimele luni ale anului, în mod intenționat, creau o presiune pe salarii. Dom`le, nu avem bani de salarii. Și atunci venea guvernul printr-o hotărâre de guvern și le dădea acești bani. Ori este anormal ca cei care fac asta an de an să fie finanțați. Acum au fost notificați. Aceste date sunt publice”, a declarat premierul la Radio România Actualități.

Exemplul companiei Metrorex

Ilie Bolojan a precizat că, de când a preluat funcția de premier, nu a aprobat bugetele companiilor de stat care au înregistrat pierderi, decât dacă acestea au prezentat planuri clare de redresare. El a oferit exemplul Metrorex, care primește anual subvenții de aproximativ 900 de milioane de lei.

„Cred că peste 70% din cifra lor de afaceri este subvenție de la bugetul de stat. Nu-i tot una dacă acolo se fac economii de 5%, de 3%, de 4%, pentru că asta, la nivelul acestei sume, înseamnă 10 milioane de lei, 20 de milioane de lei, 30 de milioane și atunci le-am aprobat bugetul, condiționându-le aprobarea de un plan de reducere a cheltuielilor și au trebuit să facă acest lucru”, a explicat premierul.

De asemenea, premierul a insistat asupra necesității unei gestionări mai eficiente a fondurilor publice.

„Trebuie să nu ne risipim banii și orice funcționează mai bine este un plus pentru toți cetățenii țării noastre”, a mai spus el.

Ilie Bolojan, despre gemul din bucătărie

Bolojan a făcut referire și la „gemul din bucătărie”, după ce președintele ANAF, Adrian Nica, a afirmat că „gemul pe care îl face acasă bunica este calculat la gap-ul de TVA”. Ulterior, șeful ANAF a clarificat, vineri, că instituția nu intenționează să impoziteze autoconsumul populației.

„Noi nu cu gemul din bucătărie trebuie să ne luptăm, ci cu evaziunea fiscală, cu fraudele mari, cu neplata taxelor. Asta este misiunea ANAF și asta vom face în perioada următoare”, a concluzionat Ilie Bolojan.

