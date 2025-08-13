În localitatea Smeeni, primăria a montat camere de supraveghere la toate platformele de gunoi menajer. Imaginile cu cei care abandonează moloz, mobilier, haine vechi sau plastic ajung direct pe rețelele sociale. Astfel, oamenii ajung să fie cunoscuți de toată lumea din comunitate.

Pe lângă acest lucru, cei care încalcă legea primesc amenzi consistente și se pot alege chiar cu dosare penale. În plus, vehiculele cu care transporta deșeurile pot fi confiscate.

„Am postat în mediul online câteva filmulețe în care am arătat persoane care aduc aici deșeuri neconforme, în ideea că văzându-i și ceilalți, faptul că sunt criticați de către cetățeni, se vor gândi să nu mai aducă, de rușine că-i vor vedea alții”, a explicat Răzvan Nicula, viceprimarul comunei Smeeni.

Deși serviciul local de salubritate ridică săptămânal gunoiul din fiecare gospodărie, în baza unui abonament de 10 lei lunar de persoană, mulți oameni preferă să-l arunce ilegal.

Comisariatul Județean al Gărzii de Mediu Buzău a dat 200 de amenzi, de la începutul anului, pentru deșeuri abandonate, în valoare totală de aproape 3 milioane de lei.

Și aruncarea chiștoacelor de țigară sau a gunoaielor pe geamul mașinii este strict interzisă în România, conform Codului Rutier. Această practică este considerată o încălcare a reglementărilor privind curățenia și protecția mediului.



