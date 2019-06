Apar noi detalii în scandalul momentului din fotbal, în care o braziliancă (Najila Trindade Mendes de Souza) îl acuză pe Neymar, celebrul fotbalist de la Paris Saint Germain, că a violat-o.

Totul s-ar fi întâmplat pe 15 mai, într-o cameră de hotel din Paris, dar starul brazilian neagă acuzațiile și susține că a fost șantajat anterior de cea care susține că i-a fost victimă.

Totuși, femeia a depus o plângere pe 1 iunie, la Poliția din Sao Paolo, chiar dacă o zi mai târziu, pe 2 iunie, fotbalistul brazilian a răspuns acuzaţiilor şi a susţinut că erau nefondate.



Mai mult, Neymar a publicat și mesajele dintre el şi femeie, într-o încercare de a-şi dovedi nevinovăţia.

Acum, au fost publicate pe internet și unele imagini care îl arată pe Neymar în camera de hotel cu femeia care îl acuză de viol.

Filmarea surprinde o altercaţie între cei doi şi ar putea reprezenta un moment de cotitură pentru investigaţia autorităţilor, informează foxsportsasia.com.

Neymar poate fi auzit spunând: „Nu, nu, nu, nu mă lovi, nu.”

Iar femeia răspunde… „Nu? O să mă lovești, nu? Nu o să mă lovești? „, După care se ridică din pat și continuă să încerce să lovească fotbalistul de superstar.

Câteva secunde mai târziu, ea pare să arunce un obiect neidentificat în timp ce spunea: „O să te lovesc, știi de ce. Pentru că m-ai bătut ieri”.

Excerpt from the video that shows the fight between Neymar and Najila Trindade is disclosed. Najila attacks Neymar and says, „I’m going to continue because you beat me up yesterday!” @ttsbrasilnews pic.twitter.com/NX93cty1bA