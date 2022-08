„După cum vedeți din imagini, am adaptat trotuarele la trecerile de pietoni, am asigurat sistemul de scurgere a apelor pluviale și am montat stâlpi de protecție delimitare acces pietonal între trotuar și partea carosabilă”, a anunțat primarul sectorului 1.

Ea spune că lucrările fac parte din Planul de siguranţă rutieră pe care vrea să-l implementeze în sectorul 1, iar până la sfârșitul anului vor fi 35 de astfel de intersecții supraînălțate, primele în zonele unde se înregistrează accidente rutiere și în apropierea unităților de învățământ



