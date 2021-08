Pe aeroportul din Kabul au avut loc scene şocante, unde doi oameni au căzut de pe un avion care decola din capitala Afganistanului, în timp ce mii de afgani au luat cu asalt aeroportul în încercarea disperată de a părăsi ţara.

Imaginile din satelit au fost surprinse luni, la ora locală 10:36.

New high-res #satellite imagery (10:36 am local time, August 16) of the chaotic scene underway at #Kabuls Hamid Karzai International Airport in #Afghanistan as thousands of people converged on the tarmac & airport runways as countries attempt to evacuate personnel from the city. pic.twitter.com/L6lhlVms54