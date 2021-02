”Chestia specială, în sudul Litoralui, este că ninge foarte rar. E o bucurie foarte mare pentru noi, cei obișnuiți cu marea”, explică Vali, născut în Mangalia.

”Am pozat vineri dimineață, la ora 9.00. Erau -4 grade Celsius. Am tras cadre și sâmbătă dimineață, între 11.00 și 12.00”, spune Vali, care deține deține Digital Adviser, o agenție de marketing online care face social media pentru clienți din HORECA. ”Când am campanii, merg si fotografiez, îmi place să am conținut original”, afirmă Ștefan.

În ultimii trei ani a fotografiat Vama regulat. Iarna trecută a fost zăpadă în martie.

”Sunt impresionați cei care nu au văzut marea iarna”

”Dintre toate postării mele, aceasta a avut un cel mai mare succes. 350.000 de oameni au urmărit-o, în jur de 2.000 au distribuite. Deși sunt lăudate pozele, mie nu mi se pare nimic spectaculos. Sunt impresionați, poate, cei care nu văzut marea niciodată iarna. E firesc, pe undeva, câtă lume ajunge aici când e frig?”, e modest fotograful.

Vali spune că a captat cadrele din Vamă cu un aparat ”peste media, un Sony. Cu tot cu obiectiv, costă cam 20.000 de lei”.

Întrebat cum se descurcă în pandemie, Valentin Ștefan spune, surprinzător, că a avut o vară bogată, ”fiindcă românii și-au făcut concediile acasă. Mulți dintre clienții cu care lucrez eu au avut grad de ocupare de sută la sută”.

Pus să rezume într-o frază pozele fascinante din Vama înghețată, Vali afirmă: ”Lucrul cel mai important, de care sunt mândru, e că încerc să mențin viu și pe perioada iernii contactul oamenilor cu litoralul”.

La Vama Veche sunt -4 grade Celsius. În jur de 10 oameni bântuie plaja pustie. Bate vântul, simți gerul, dar mergi mai departe. Până la vară, gândindu-te la Vamă.

Cele 10 poze din galeria foto sunt alese chiar de Vali Ștefan. 8 dintre fotografii sunt din vamă, ultime două de la 2 mai. Întreaga colecție de fotografii pe Digital Adviser.

