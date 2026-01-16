Materialele video includ momente în care un pieton este accidentat pe trecerea de pietoni şi un biciclist lovit de un autoturism. „Nu sunt scene dintr-un film, sunt realităţi care se repetă aproape zilnic pe drumurile noastre”, au transmis reprezentanţii Poliţiei Române.

Fiecare cadru, spun aceştia, reflectă lipsa de atenţie, graba şi ignorarea regulilor, dar şi convingerea greşită că „mie nu mi se poate întâmpla”.

Poliţiştii atrag atenţia asupra pericolelor din trafic: „Opreşte-te! Priveşte! Gândeşte! Nu te grăbi! O clipă de neatenţie poate distruge o viaţă, o familie, un viitor”.

