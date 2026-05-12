În perioada 13-14 mai 2026, privirile lumii academice, politice și de business sunt ațintite asupra Poznańului. Impact 2026 nu este doar o conferință, ci un ecosistem vibrant unde inovația întâlnește strategia de stat și viziunea marilor corporații. Cu peste 7.000 de participanți și sute de vorbitori de talie mondială, evenimentul din acest an promite să traseze direcțiile economice și sociale pentru următorul deceniu.

Ediția actuală marchează un punct de cotitură prin numărul fără precedent de vizitatori și delegații internaționale. Pe scenele Impact 2026 urcă de la lideri de companii din top Fortune 500, până la filosofi contemporani și oficiali de rang înalt din Uniunea Europeană și Statele Unite.

Miza este clară: într-o lume marcată de schimbări geopolitice rapide și de ascensiunea fulminantă a Inteligenței Artificiale, Impact 2026 oferă spațiul necesar pentru dialogul dintre decidenți și vizionari.

Impact și-a construit constant poziția de principalul forum pentru schimb de idei în această parte a lumii de ani de zile. În anii precedenți, scenele din Poznań au găzduit spectacole ale lui Barack și Michelle Obama, Hillary Clinton, Yuval Noah Harari și Natalie Portman , printre alții . Ediția din acest an doboară încă o dată recorduri. În capitala Poloniei Mari, participanții se pot aștepta la 94 de ore de discuții substanțiale. Organizatorii au planificat prezentări a până la 650 de vorbitori pe nouă scene interactive, iar conversațiile vor avea loc pe 25 de trasee tematice.

Congresul este structurat pe mai multe fluxuri tematice (tracks), fiecare abordând o nișă critică pentru evoluția societății. Inteligența Artificială și Etica e una dintre temele principale și se referă la cum integrăm AI în economie fără a pierde controlul asupra valorilor umane?

Green Economy va scoate în evidență strategii concrete pentru tranziția energetică și sustenabilitatea orașelor inteligente. Defense & Security, altă temă care subliniază importanța inovației în tehnologia militară, un subiect de o actualitate acută pentru flancul estic al NATO. Digital Health prezintă viitorul medicinei personalizate și utilizarea Big Data în prevenirea pandemiilor.

Anul acesta, Centrul de Congrese din Poznań va găzdui vorbitori precum prim-ministrul Donald Tusk , fostul prim-ministru canadian Justin Trudeau , Kristalina Georgieva , directoarea Fondului Monetar Internațional, și Amal Clooney, o avocată și activistă pentru drepturile omului proeminentă . De asemenea, aceștia vor fi însoțiți de intelectuali distinși și laureați ai Premiului Nobel. Daron Acemoğlu își va prezenta perspectiva analitică asupra macroeconomiei și a impactului instituțiilor asupra dezvoltării naționale, în timp ce Olga Tokarczuk va aduce o perspectivă umanistă unică unui discurs dominat de tehnologie.

Jucătoarea de tenis Simona Halep și Zoja Skubis, cea mai tânără femeie europeană care a cucerit Muntele Everest, vor oferi o perspectivă practică bazată pe efort extrem. Renumitul psihiatru, profesorul Bogdan de Barbaro, va discuta despre rezistența mentală a liderilor.

Alegerea orașului Poznań nu este întâmplătoare. Cu o tradiție universitară puternică și un spirit antreprenorial legendar, orașul a devenit un magnet pentru investițiile în tehnologie. Impact 2026 capitalizează pe această energie, oferind nu doar discursuri teoretice, ci și zone de networking unde se nasc parteneriate transfrontaliere.

Impact 2026 va avea o ediție de gală și la București, pe 29 și 30 septembrie, la Romexpo Exhibition
Center & Face Convention Center, în Piața Presei Libere, unde vorbitori de top vor fi actorul american Ryan Reynolds și Anna Lembke, profesoară de psihiatrie la Facultatea de Medicină a Universității Stanford și șefa Clinicii de Diagnostic Dual pentru Medicină în Dependență de la Stanford. Printre speakeri se va număra, la fel ca la ediția din 2025 și Andrei Bereandă, CEO Ringier România.

Biletele pentru Impact Bucharest 2026 pot fi cumărate AICI.

Ringier România este partener Impact Bucharest 2026.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cât primești la pensie după 5 ani de muncă în Germania: suma îi va surprinde pe mulți români
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Apariție-surpriză la priveghiul lui Ioan Isaiu! Nimeni nu se aștepta să o vadă tocmai pe ea acolo. A plâns fără oprire și a stat numai lângă mama și surorile regretatului actor
Viva.ro
Apariție-surpriză la priveghiul lui Ioan Isaiu! Nimeni nu se aștepta să o vadă tocmai pe ea acolo. A plâns fără oprire și a stat numai lângă mama și surorile regretatului actor
Toți au rămas muți de uimire când au văzut-o pe Medana, soția lui Alin Oprea, la priveghiul lui Ioan Isaiu! Iar acum s-a aflat adevărul despre relația lor! Nimeni nu știa asta! Ce îi lega, de fapt, pe cei doi
Unica.ro
Toți au rămas muți de uimire când au văzut-o pe Medana, soția lui Alin Oprea, la priveghiul lui Ioan Isaiu! Iar acum s-a aflat adevărul despre relația lor! Nimeni nu știa asta! Ce îi lega, de fapt, pe cei doi
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
Elle.ro
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
gsp
„Regele” escortelor! » Fosta vedetă organiza petrecerile anchetate de procurori
GSP.RO
„Regele” escortelor! » Fosta vedetă organiza petrecerile anchetate de procurori
Revine în televiziune după 8 ani: „Mă întorc mai puternică” » Cum arată acum
GSP.RO
Revine în televiziune după 8 ani: „Mă întorc mai puternică” » Cum arată acum
Parteneri
ULTIMA ORĂ! Imagini care îți rup inima de la priveghiul lui Ioan Isaiu. Colegii, familia, stană de piatră în fața acestei tragedii. Cine a venit să-și ia rămas-bun și ce scrie pe coroana cu flori albe de lângă sicriu
Libertateapentrufemei.ro
ULTIMA ORĂ! Imagini care îți rup inima de la priveghiul lui Ioan Isaiu. Colegii, familia, stană de piatră în fața acestei tragedii. Cine a venit să-și ia rămas-bun și ce scrie pe coroana cu flori albe de lângă sicriu
Postarea ironică a lui George Burcea chiar în ziua nunții Andreei Bălan. Ce a putut s[ posteze după ce a văzut că fetele lui îi spun „tata” lui Victor Cornea
Avantaje.ro
Postarea ironică a lui George Burcea chiar în ziua nunții Andreei Bălan. Ce a putut s[ posteze după ce a văzut că fetele lui îi spun „tata” lui Victor Cornea
Andreea Esca, imagini rare cu socrii la Paris! Pățania care a făcut-o să roșească
Tvmania.ro
Andreea Esca, imagini rare cu socrii la Paris! Pățania care a făcut-o să roșească

Alte știri

Șoferii își pot verifica online istoricul rutier și punctele de penalizare, pe hub-ul MAI
Știri România 18:48
Șoferii își pot verifica online istoricul rutier și punctele de penalizare, pe hub-ul MAI
Milioane de euro din fonduri UE, pentru localități din Harghita. Cum se digitalizează administrația locală din Ținutul Secuiesc
Știri România 18:00
Milioane de euro din fonduri UE, pentru localități din Harghita. Cum se digitalizează administrația locală din Ținutul Secuiesc
Parteneri
Trenul „Leon” fabricat la Electroputere Pașcani va transporta astronauți și experți aerospațiali, la 45 de ani de la zborul lui Dumitru Prunariu
Adevarul.ro
Trenul „Leon” fabricat la Electroputere Pașcani va transporta astronauți și experți aerospațiali, la 45 de ani de la zborul lui Dumitru Prunariu
Primele previziuni meteorologice pentru vară. Ce fenomene sunt așteptate în România după primele coduri de furtuni severe: „Determină situații de blocaj”
Fanatik.ro
Primele previziuni meteorologice pentru vară. Ce fenomene sunt așteptate în România după primele coduri de furtuni severe: „Determină situații de blocaj”
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Financiarul.ro
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Parteneri
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Elle.ro
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut
Viva.ro
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut

Monden

Ce spune Radu Ciucă după ce a plecat de la PRO TV la Antena 1. Cum a ajuns să lucreze alături de Denise Rifai
Stiri Mondene 17:38
Ce spune Radu Ciucă după ce a plecat de la PRO TV la Antena 1. Cum a ajuns să lucreze alături de Denise Rifai
Desafio: Aventura 12 mai 2026. Un concurent se autopropune la duelul de eliminare: „să știu că sunt la limita prăpastiei”
Stiri Mondene 17:25
Desafio: Aventura 12 mai 2026. Un concurent se autopropune la duelul de eliminare: „să știu că sunt la limita prăpastiei”
Parteneri
S-a aflat! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică. Chipul lui Alexandru, dezvăluit după 6 ani de mister
TVMania.ro
S-a aflat! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică. Chipul lui Alexandru, dezvăluit după 6 ani de mister
Domeniul care duce lipsă acută de angajați recrutează direct din facultăți. Salarii de la 1.000 de euro
ObservatorNews.ro
Domeniul care duce lipsă acută de angajați recrutează direct din facultăți. Salarii de la 1.000 de euro
Gata! Ilie Bolojan, gest care a aprins internetul, în plin haos politic! Reacțiile oamenilor au izbucnit instant, imaginile sunt peste tot acum
Libertateapentrufemei.ro
Gata! Ilie Bolojan, gest care a aprins internetul, în plin haos politic! Reacțiile oamenilor au izbucnit instant, imaginile sunt peste tot acum
Parteneri
Informații EXPLOZIVE. Conducerea federației, acuzată: „Au luat fete de pe stradă”
GSP.ro
Informații EXPLOZIVE. Conducerea federației, acuzată: „Au luat fete de pe stradă”
Orașul care „se scufundă cu 2 centimetri pe lună” » NASA monitorizează situația
GSP.ro
Orașul care „se scufundă cu 2 centimetri pe lună” » NASA monitorizează situația
Parteneri
Metoda „piatra gri” sau cum să faci față persoanelor cu tulburarea de personalitate narcisistă
Mediafax.ro
Metoda „piatra gri” sau cum să faci față persoanelor cu tulburarea de personalitate narcisistă
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Acuzații explozive în cazul crimei din Bihor! Mesaj dur al mamei elevei ucise în Bihor: „Nu voi lăsa adevărul să rămână ascuns”
Wowbiz.ro
Acuzații explozive în cazul crimei din Bihor! Mesaj dur al mamei elevei ucise în Bihor: „Nu voi lăsa adevărul să rămână ascuns”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
Wowbiz.ro
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
Atenție! LISTA fructelor și legumelor cu CELE MAI MULTE PESTICIDE
Mediafax.ro
Atenție! LISTA fructelor și legumelor cu CELE MAI MULTE PESTICIDE
UPDATE Un nou-născut care s-a stins în Maternitatea Polizu ar fi fost lăsat să putrezească în incubator! DSP a venit în control
KanalD.ro
UPDATE Un nou-născut care s-a stins în Maternitatea Polizu ar fi fost lăsat să putrezească în incubator! DSP a venit în control

Politic

Nicușor Dan, declarații de presă împreună cu președintele Poloniei
LiveText
Politică 18:48
Nicușor Dan, declarații de presă împreună cu președintele Poloniei
Ultima Ordonanță de Urgență dată de Guvernul Bolojan a fost atacată la Curtea Constituțională de Avocatul Poporului
Politică 18:26
Ultima Ordonanță de Urgență dată de Guvernul Bolojan a fost atacată la Curtea Constituțională de Avocatul Poporului
Parteneri
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
ZiaruldeIasi.ro
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
MM Stoica a găsit în Serbia jucători pentru FCSB: „Decizia e luată, îi place și lui Gigi”
Fanatik.ro
MM Stoica a găsit în Serbia jucători pentru FCSB: „Decizia e luată, îi place și lui Gigi”
Efectul neașteptat al crizei de kerosen: Companiile aeriene reduc prețurile biletelor
Spotmedia.ro
Efectul neașteptat al crizei de kerosen: Companiile aeriene reduc prețurile biletelor