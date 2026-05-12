În perioada 13-14 mai 2026, privirile lumii academice, politice și de business sunt ațintite asupra Poznańului. Impact 2026 nu este doar o conferință, ci un ecosistem vibrant unde inovația întâlnește strategia de stat și viziunea marilor corporații. Cu peste 7.000 de participanți și sute de vorbitori de talie mondială, evenimentul din acest an promite să traseze direcțiile economice și sociale pentru următorul deceniu.

Ediția actuală marchează un punct de cotitură prin numărul fără precedent de vizitatori și delegații internaționale. Pe scenele Impact 2026 urcă de la lideri de companii din top Fortune 500, până la filosofi contemporani și oficiali de rang înalt din Uniunea Europeană și Statele Unite.

Miza este clară: într-o lume marcată de schimbări geopolitice rapide și de ascensiunea fulminantă a Inteligenței Artificiale, Impact 2026 oferă spațiul necesar pentru dialogul dintre decidenți și vizionari.

Impact și-a construit constant poziția de principalul forum pentru schimb de idei în această parte a lumii de ani de zile. În anii precedenți, scenele din Poznań au găzduit spectacole ale lui Barack și Michelle Obama, Hillary Clinton, Yuval Noah Harari și Natalie Portman , printre alții . Ediția din acest an doboară încă o dată recorduri. În capitala Poloniei Mari, participanții se pot aștepta la 94 de ore de discuții substanțiale. Organizatorii au planificat prezentări a până la 650 de vorbitori pe nouă scene interactive, iar conversațiile vor avea loc pe 25 de trasee tematice.

Congresul este structurat pe mai multe fluxuri tematice (tracks), fiecare abordând o nișă critică pentru evoluția societății. Inteligența Artificială și Etica e una dintre temele principale și se referă la cum integrăm AI în economie fără a pierde controlul asupra valorilor umane?

Green Economy va scoate în evidență strategii concrete pentru tranziția energetică și sustenabilitatea orașelor inteligente. Defense & Security, altă temă care subliniază importanța inovației în tehnologia militară, un subiect de o actualitate acută pentru flancul estic al NATO. Digital Health prezintă viitorul medicinei personalizate și utilizarea Big Data în prevenirea pandemiilor.

Anul acesta, Centrul de Congrese din Poznań va găzdui vorbitori precum prim-ministrul Donald Tusk , fostul prim-ministru canadian Justin Trudeau , Kristalina Georgieva , directoarea Fondului Monetar Internațional, și Amal Clooney, o avocată și activistă pentru drepturile omului proeminentă . De asemenea, aceștia vor fi însoțiți de intelectuali distinși și laureați ai Premiului Nobel. Daron Acemoğlu își va prezenta perspectiva analitică asupra macroeconomiei și a impactului instituțiilor asupra dezvoltării naționale, în timp ce Olga Tokarczuk va aduce o perspectivă umanistă unică unui discurs dominat de tehnologie.

Jucătoarea de tenis Simona Halep și Zoja Skubis, cea mai tânără femeie europeană care a cucerit Muntele Everest, vor oferi o perspectivă practică bazată pe efort extrem. Renumitul psihiatru, profesorul Bogdan de Barbaro, va discuta despre rezistența mentală a liderilor.

Alegerea orașului Poznań nu este întâmplătoare. Cu o tradiție universitară puternică și un spirit antreprenorial legendar, orașul a devenit un magnet pentru investițiile în tehnologie. Impact 2026 capitalizează pe această energie, oferind nu doar discursuri teoretice, ci și zone de networking unde se nasc parteneriate transfrontaliere.

Impact 2026 va avea o ediție de gală și la București, pe 29 și 30 septembrie, la Romexpo Exhibition

Center & Face Convention Center, în Piața Presei Libere, unde vorbitori de top vor fi actorul american Ryan Reynolds și Anna Lembke, profesoară de psihiatrie la Facultatea de Medicină a Universității Stanford și șefa Clinicii de Diagnostic Dual pentru Medicină în Dependență de la Stanford. Printre speakeri se va număra, la fel ca la ediția din 2025 și Andrei Bereandă, CEO Ringier România.

