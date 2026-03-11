Mojtabai Khamenei a țesut o adevărată rețea de firme fantomă și fonduri petroliere

Potrivit investigației Bloomberg, Khamenei a folosit un sistem complex de companii paravan pentru a-și ascunde implicarea directă în diverse tranzacții financiare. „Khamenei este direct implicat în fiecare tranzacție și controlează, de fapt, numeroase companii care i-au permis să transfere fonduri – mai multe miliarde de dolari, conform unor surse – pe piețele occidentale”, scrie Bloomberg.

Fondurile ar proveni în principal din vânzarea petrolului iranian și ar fi tranzitat conturi bancare din Regatul Unit, Elveția, Liechtenstein și Emiratele Arabe Unite.

Oligarhul iranian Ali Ansari, unul dintre cei mai bogați oameni din Iran, omul din umbră al lui Mojtabai

În vârstă de 57 de ani, Ansari este cunoscut ca bancher și magnat imobiliar, fiind managerul centrului comercial Iran Mall din Teheran și al băncii Ayandeh, care a intrat în faliment în 2025 pe fondul unor acuzații de corupție.

Conform Le Figaro, Ansari folosește companii înregistrate în paradisuri fiscale, precum Saint Kitts și Nevis, Insula Man sau Emiratele Arabe Unite, pentru a investi veniturile provenite din petrol în proprietăți de lux din Europa.

Hotel Hilton Frankfurt-Gravenbruch. Proprietarul este multimilionarul iranian Ali Ansari, un om de legătură între regimul mullahilor și familia lui Mojtaba Khamenei
Hotel Hilton Frankfurt-Gravenbruch este deținut de multimilionarul iranian Ali Ansari, Foto: Profimedia

Proprietăți pe „Aleea Miliardarilor” și investiții globale

Printre proprietățile deținute indirect de Mojtaba Khamenei se numără mai multe conace pe faimoasa „Billionaires Row” din Londra – cunoscută oficial ca The Bishops Avenue. Acestea includ reședințe somptuoase precum The Towers, Arden Court Gardens și Jersey House, achiziționată pentru 33,7 milioane de lire sterline (aproximativ 39 de milioane de euro) în 2014. De asemenea, grupul deține două apartamente de lux în vestul Londrei, achiziționate între 2014 și 2017 pentru o sumă totală de peste 50 de milioane de euro.

Portofoliul imobiliar londonez, evaluat la peste 115 milioane de euro, este completat de o vilă în Dubai, hoteluri de cinci stele în Frankfurt și în Insulele Baleare, precum și alte active, inclusiv o fostă proprietate hotelieră din Toronto, vândută în 2020, și o cotă parte dintr-un imobil din Paris, vândută în 2023.

Mojtaba Khamenei, fiul ayatollahului Ali Khamenei, a fost numit noul lider suprem al Iranului, după ce tatăl său a fost ucis în timpul atacurilor comune americano-israeliene..
Mojtaba Khamenei, fiul ayatollahului Ali Khamenei, a fost numit noul lider suprem al Iranului, după ce tatăl său a fost ucis în timpul atacurilor comune americano-israeliene.. Foto: Hepta.

Ali Ansari, oligarhul cu pașaport cipriot, sancționat de guvernul britanic

În octombrie 2025, publicația britanică Private Eye a dezvăluit legătura dintre Ali Ansari și Mojtaba Khamenei, ceea ce a determinat guvernul britanic să ia măsuri împotriva oligarhului iranian. Ansari, care a obținut cetățenia cipriotă în 2016, a fost acuzat de finanțarea activităților Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (CGRI) și de sprijinirea acțiunilor ostile ale regimului iranian.

Conform unui comunicat oficial al guvernului britanic, acesta ar fi „facilitat și sprijinit activitățile ostile ale guvernului iranian, inclusiv furnizarea de resurse economice CGRI și altor indivizi implicați în activități destabilizatoare”.

Ansari, însă, prin avocatul său Roger Gherson, a negat orice legătură financiară cu CGRI sau cu Mojtaba Khamenei.

Imagine de noapte din timpul protestelor din Iran, se vad flacari mari in intuneric, care au cuprins totul, silueta unei persoane cu mainile ridicate in mijlocul lor
Proteste în Iran din 9/10 ianuarie 2026. Imagine cu caracter reprezentativ. Foto: Derrik Evans / X

Mojtaba Khamenei este un personaj controversat în rândul opoziției interne și externe

Mojtaba Khamenei a fost numit noul lider suprem al Iranului, după moartea tatălui său, ayatollahul Ali Khamenei, în urma unor atacuri aeriene americano-israeliene pe 28 februarie, a anunțat presa de stat luni dimineață.

Numele său a fost asociat cu represiuni violente asupra protestatarilor iranieni încă din timpul „Mișcării Verzi” din 2009, când susținătorii reformiști au acuzat fraude electorale în favoarea președintelui de atunci, Mahmoud Ahmadinejad. Protestele pașnice au fost înăbușite de forțele paramilitare Basij, afiliate IRGC și considerate a fi sub influența lui Khamenei.

Mai recent, Basij a jucat un rol central în reprimarea demonstrațiilor naționale de la începutul anului 2026, când, potrivit Organizației Națiunilor Unite și grupurilor internaționale pentru drepturile omului, forțele de stat au ucis mii de oameni, majoritatea în nopțile de 8 și 9 ianuarie. Autoritățile iraniene au pus responsabilitatea pe seama „teroriștilor” și „instigatorilor” susținuți de SUA și Israel.

Preşedintele american Donald Trump a declarat duminică într-un interviu acordat pentru ABC News că noul ghid suprem al Iranului „nu va rezista mult timp” fără aprobarea administrației sale. „Fiul lui Khamenei este inacceptabil pentru mine. Vrem pe cineva care să aducă armonie și pace în Iran”, a declarat Trump joi pentru Axios.

