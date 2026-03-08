„Dacă nu obţine aprobarea noastră, nu va rezista mult timp”, a amenințat liderul republican de la Casa Albă.

Trump a reiterat că își dorește un lider iranian care să coopereze și să nu mai pună în pericol Statele Unite, pentru ca actualul conflict din Orientul Mijlociu să nu reapară peste cinci sau zece ani.

Declarația lui Trump vine la câteva ore după anunțul privind alegerea unui nou ghid suprem în Iran. Numele urmașului lui Ali Khamenei, ucis în primele ore ale operațiunii militare americano-israeliene „Epic Fury”, este ținut secret, în condițiile în care președintele american și-a anunțat intenția de a selecta el însuși noul lider al Iranului, iar armata israeliană a avertizat că „va continua să monitorizeze îndeaproape orice succesor și pe oricine dorește să numească unul”.

„Nu permitem nimănui să se amestece în afacerile noastre interne. Este la latitudinea poporului iranian să-şi aleagă noul lider. Ei au ales deja Adunarea Experţilor, iar Adunarea Experţilor va face treaba. Este doar treaba poporului iranian şi a nimănui altcuiva”, a reacționat ministrul iranian de externe Abbas Araghchi într-un interviu acordat pentru postul american de televiziune NBC News.

