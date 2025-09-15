Criza economică fără precedent

Războiul din Ucraina a întrerupt legăturile comerciale vitale ale Transnistriei cu porturile ucrainene și a oprit aprovizionarea cu gaz gratuit din Rusia.

„Transnistria suferă în prezent cea mai severă criză economică de la înființarea sa”, afirmă Anatoli Dirun, un consultant politic citat de Financial Times. „Războiul a întors totul cu susul în jos.”

Imperiul Sheriff

Sheriff, o companie holding înființată după destrămarea Uniunii Sovietice, a crescut de la o afacere de import-export la marginea economiei legale până la un imperiu vast care controlează practic întreaga economie a Transnistriei.

Portofoliul său include o fabrică de coniac, o echipă de fotbal, supermarketuri, benzinării, bănci, o fabrică de textile, un post TV, un hotel, o rețea de telefonie mobilă și multe altele.

Dominația economică și politică

Sheriff a ajuns să domine atât economia, cât și guvernul Transnistriei într-o asemenea măsură încât unii observatori o descriu drept „singura companie care controlează o țară”. Locuitorii regiunii se referă simplu la Sheriff ca „Firma”.

Alexandru Flencea, fost negociator-șef al Moldovei cu enclava separatistă, declară pentru Financial Times: „Transnistria nu este o țară reală, nu doar de jure, ci și de facto, deoarece nu funcționează ca o țară. Este practic o mare corporație deținută și condusă de doi oligarhi locali.”

Origini controversate

Sheriff a fost înființată de Viktor Gușan și Ilia Kazmali, foști ofițeri de poliție, în perioada tulbure de după destrămarea URSS. Ascensiunea lor la putere a fost marcată de violență. Potrivit Financial Times, Gușan a supraviețuit unui atentat cu bombă, dar trei alte persoane din vehicul au fost ucise.

Secretomanie și control

Gușan, care controlează acum singur compania, păstrează un profil discret. Nu acordă interviuri și apare rar în public. Doar două fotografii ale sale sunt cunoscute online. Proprietatea sa din Transnistria este ascunsă vederii de o plasă de camuflaj înaltă.

Impactul războiului din Ucraina

Invazia Rusiei în Ucraina a avut consecințe dramatice pentru Transnistria și Sheriff. Închiderea frontierei cu Ucraina a forțat tot comerțul prin Moldova, crescând costurile. Oprirea tranzitului de gaz rusesc prin Ucraina a provocat pene de curent și a afectat producția industrială.

„Pentru prima dată în istorie, Chișinăul are control complet asupra tuturor exporturilor și importurilor Transnistriei, de la A la Z. Ei văd literalmente totul”, spune Dirun pentru Financial Times.

Criza bugetară

Cu producția industrială înjumătățită în primele cinci luni ale anului și exporturile scăzute cu o treime, bugetul Transnistriei este în deficit tot mai mare. Autoritățile au fost nevoite să redirecționeze fonduri pentru a acoperi pensiile și salariile de bază din sectorul public.

„Măsurile tradiționale care anterior mențineau economia pe linia de plutire nu mai sunt suficiente. Rezervele sunt epuizate”, a declarat președintele Transnistriei, Vadim Krasnoselski, în iunie, potrivit Financial Times.

Intervenția fondatorului Sheriff

În iunie, Gușan a donat aproximativ 2 milioane de dolari trezoreriei capitalei Transnistriei, conform presei locale. Deși Sheriff este deja cel mai mare contribuabil și donator regulat, analiștii consideră semnificativ faptul că această donație a fost făcută explicit în numele lui Gușan.

Viitorul incert

Cu economia Transnistriei sub presiune, viitorul Sheriff și al regiunii separatiste rămâne incert. Un diplomat occidental citat de Financial Times afirmă: „Întreaga economie este un mister. Nu există statistici. Este imposibil de evaluat valoarea netă a Sheriff. Transnistria trebuie să se reformeze și să înțeleagă ce este economia de piață – sau să se prăbușească.”

Alegerile din Moldova și implicațiile pentru Transnistria

Pe 28 septembrie, Moldova va organiza alegeri parlamentare cruciale pentru viitorul european al țării. Planul Moldovei de a adera la UE până în 2030 pare greu de reconciliat cu existența enclavei autoritare transnistrene și prezența trupelor rusești.

”Fără rezolvarea conflictului? Nu cred asta.”, spune Vasile Șova, fost negociator-șef al Moldovei în procesul de pace

Ultimii dinozauri

Viitorul Transnistriei și al companiei Sheriff depinde de mulți factori geopolitici. „Toată lumea înțelege că nu ne vom întoarce la cum erau lucrurile înainte.”, afirmă un oficial occidental pentru Financial Times.

Dirun concluzionează: „Nu există un sistem ca acesta nicăieri altundeva în spațiul post-sovietic. Ei sunt ultimii dinozauri. Trebuie studiați.”