Cât ar putea încasa statul ungar

Noul impozit ar urma să fie aplicat celor mai bogați cetățeni din Ungaria, care au averi de peste un miliard de forinți. Acesta ar putea include proprietăți imobiliare, economii, investiții financiare, participații în companii și alte active de valoare.

Potrivit unei analize realizate de Institutul de Cercetări Economice GKI și citate de Hello Magyar, veniturile generate de noul impozit ar putea varia semnificativ în funcție de activele incluse în baza de calcul.

Estimările arată că statul ar putea încasa între 125 și 600 de miliarde de forinți anual. La un curs de aproximativ 0,0028 euro pentru un forint, aceasta înseamnă între aproximativ 350 de milioane și 1,68 miliarde de euro.

Diferența uriașă dintre estimări este explicată de faptul că autoritățile nu au stabilit încă exact ce tipuri de active vor fi impozitate și cum vor fi evaluate acestea.

Averea celor mai bogați 100 de maghiari depășește 35 de miliarde de euro

Conform clasamentului „Cei mai bogați 100 de maghiari”, ediția 2026, averea cumulată a celor mai bogați 100 de oameni de afaceri din țară a ajuns la 12.579 miliarde de forinți, echivalentul a aproximativ 35,2 miliarde de euro.

Valoarea totală a averilor a crescut cu aproape 1.559 miliarde de forinți într-un singur an, adică aproximativ 4,36 miliarde de euro.

Dacă asupra acestei averi s-ar aplica un impozit anual de 1%, bugetul Ungariei ar încasa circa 125,8 miliarde de forinți, respectiv aproximativ 352 de milioane de euro.

Însă, dacă baza impozabilă va fi calculată într-un sens mai larg, de exemplu, prin includerea acțiunilor companiei, a investițiilor și a altor active, atunci veniturile ar putea ajunge la intervalul de 300-600 de miliarde de forinți menționat de guvern.

Cum ar funcționa noua taxă pe avere

Conform planurilor prezentate până acum, impozitul ar urma să aibă o cotă unică de 1% pe an și să se aplice averilor foarte mari.

Totuși, există încă numeroase întrebări fără răspuns. Nu este clar dacă va fi taxată doar partea care depășește pragul de un miliard de forinți sau întreaga avere a persoanelor care depășesc acest nivel.

De asemenea, autoritățile trebuie să decidă cum vor fi tratate activele deținute în străinătate și ce datorii vor putea fi deduse din baza de calcul.

Evaluarea companiilor, cea mai mare provocare

Una dintre cele mai dificile probleme este stabilirea valorii companiilor care nu sunt listate la bursă.

În cazul unui apartament sau al unui cont bancar, valoarea poate fi stabilită relativ simplu. În schimb, pentru firmele private există mai multe metode de evaluare, iar rezultatele pot diferi considerabil.

Péter Magyar, care, alături de partidul său de opoziție, Tisza, a câștigat alegerile parlamentare din 12 aprilie 2026, a declarat în repetate rânduri că modelul elvețian reprezintă o sursă de inspirație pentru viitorul sistem fiscal.

În Elveția, impozitul pe avere funcționează de zeci de ani, iar evaluarea activelor este reglementată prin proceduri clare.

Critici din partea mediului de afaceri

Propunerea a generat deja reacții puternice în mediul economic.

Sándor Csányi, președintele OTP Bank, a declarat anterior că nu se opune în principiu unei contribuții fiscale mai mari din partea celor bogați, însă consideră problematică impozitarea unor active pentru care s-au plătit deja taxe.

La rândul său, expertul financiar Viktor Zsiday a avertizat că noua taxă ar putea afecta competitivitatea companiilor deținute de investitori maghiari în comparație cu firmele controlate de capital străin.

Legislația privind impozitul pe avere ar putea fi adoptată în toamna anului 2026, iar aplicarea efectivă a sistemului ar putea începe în 2027.

Impactul final asupra bugetului va depinde însă de forma exactă a legii și de activele care vor fi incluse în baza de impozitare.