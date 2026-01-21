Proprietățile sunt încadrate ca ferme agricole

Acest lucru este pur și simplu insuportabil pentru majoritatea gospodăriilor, mai ales în mediul rural, unde veniturile sunt adesea mai mici. O astfel de majorare poate duce la incapacitatea de plată, la executări silite și la o criză socială.

Oamenii au mers la Primărie după ce au aflat că au de achitat taxe uriașe. Se pare că această situație s-a creat deoarece casele lor sunt în extravilanul comunei Vânători, până în prezent fiind considerate anexe gospodărești. Conform noilor prevederi fiscale, proprietățile sunt încadrate ca ferme agricole, care sunt impozitate mult mai mult decât o locuință obișnuită.

„De la 500 la 5.000 de lei, de la 600 la 8.000 de lei și chiar 13.000 de lei”, a spus un sătean despre noile biruri.

Localnicii le cer autorităților să treacă construcțiile în intravilan, așa cum li se promisese la momentul construcției, pentru a nu fi obligații să plătească impozite astronomice.

„Și eu sunt în această situație, de cinci ani insist pentru trecerea în intravilan, care a fost făcută până la gardul meu… Am de plată 6.900 de lei”, a spus un bărbat.

„Când am obținut autorizația pentru extravilan, ni s-a spus că zona este pe rol a fi adăugată la intravilan… De atunci au trecut 5 ani, tot extravilan suntem”, a explicat altcineva.

„Brambureală fiscală sau combinație imobiliară?”

În această situație sunt 274 de locuințe, susține senatorul USR George Ștefănache, care a cerut autorităților locale explicații.

„Impozite pe locuință între 2.000 și 13.000 de lei în comuna Vânători, județul Galați. Brambureală fiscală sau combinație imobiliară? 274 de locuințe sunt construite în extravilanul localității cu documente de autorizare pentru… anexe gospodărești ale exploatațiilor agricole. Cum a fost posibil așa ceva? Cine va plăti impozitele astronomice? Cine va plăti în fața legii pentru o lungă serie de nereguli administrative?”, a scris, pe Facebook, senatorul USR George Ștefănache.

Primarul comunei le-a transmis oamenilor că va încerca să găsească o soluție și, deocamdată, aceștia să nu plătească nimic.

Guvernul României a anunțat o creștere medie estimată a impozitelor pe proprietate cu 70%-80% și spune că se aşteaptă la venituri mai mari cu 30 de procente, comparativ cu anul trecut, în urma acestei majorări, se arată într-un comunicat de presă al Executivului.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE