Operațiune masivă de căutare

Dorel Dorin Moldovan, deținutul evadat la Baia Mare, a fost filmat de camerele de supraveghere în timp fugea pe străzi. Bărbatul a reușit să scape de sub paza a doi agenți.

Ieșirea la muncă a unui grup de persoane private de libertate din Maramureș s-a transformat într-o alertă generală pentru forțele de ordine. Moldovan, condamnat definitiv la închisoare, a reușit să evadeze dintr-un punct de lucru exterior și să se piardă pe străzile din Baia Mare, declanșând o operațiune masivă de căutare.

Primele imagini surprinse de camerele de supraveghere din oraș îl arată pe fugar în timp ce aleargă vizibil agitat printre clădiri, încercând să se îndepărteze cât mai repede de zona în care își executa sarcinile, potrivit Știrile PRO TV. Imaginile au devenit rapid un suport esențial pentru anchetatori în încercarea de a reconstrui traseul urmat de bărbat și de a restrânge arealul de căutare.

„Merge acasă să-și omoare soția”

Dorel Dorin Moldovan, un deținut în vârstă de 28 de ani, a fugit miercuri, 19 august, de pe șantierul din Baia Mare unde muncea, iar polițiștii încă îl caută.

„Astăzi, 19 august a.c., poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Maramureş au fost informaţi cu privire la faptul că un bărbat în vârstă de 28 de ani, privat de libertate, ar fi părăsit un punct de lucru exterior fără încuviinţare”, a transmis Poliția Maramureş.

Individul se numeşte Dorel Dorin Moldovan, are 28 de ani și are domiciliul în comuna Coroieni, sat Vălenii Lăpuşului. Tânărul, care era închis la Penitenciarul Baia Mare, a fugit din zona Liceului Emil Racoviţă din localitate. Mai exact, muncea pe un șantier și la un moment dat nu a mai fost văzut. Dispariția a fost semnalată în jurul orei 13.30. Norbert Borgyos, purtător de cuvânt al Penitenciarului Baia Mare, a declarat că Moldovan le-a spus altor deținuți înainte să fugă că „merge acasă să-și omoare soția”, potrivit Agerpres.

Poliția recomandă celor care îl văd să nu îl abordeze și să sune la 112: „Imediat după primirea sesizării, au fost declanşate activităţi specifice de căutare, fiind mobilizate efective în vederea depistării acesteia. Persoanele care deţin informaţii ce pot conduce la identificarea sau localizarea bărbatului sunt rugate să nu îl abordeze şi să apeleze de îndată numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112”.









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