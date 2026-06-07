Dubaiul a primit 19,5 milioane de turiști în 2025, iar cele 827 de hoteluri ale sale, dintre care 173 de cinci stele, au înregistrat atunci un grad mediu de ocupare de peste 80%. Situația s-a schimbat după războiul declanșat pe 28 februarie de Israel și Statele Unite împotriva Iranului, conflict care s-a extins în regiunea Golfului.

Fadi Iskandarani, un medic libanez stabilit în Dubai de cinci ani, a explicat că nu și-a permis până acum să se cazeze într-un hotel de pe Palm Jumeirah din cauza prețurilor ridicate. El a petrecut recent un weekend într-un resort de pe insulă, beneficiind de o ofertă pentru rezidenți de patru ori mai ieftină decât prețul obișnuit. „Nu dormisem niciodată într-un hotel de pe Palm, pentru că prețurile erau exorbitante. Luxul din Dubai a devenit acum accesibil”, a afirmat el.

Potrivit lui Michael Robinson, directorul hotelului Anantara The Palm, un complex de pe insulă, turiștii au început să revină după armistițiul intrat în vigoare pe 8 aprilie, însă în număr limitat. Hotelul atrage în prezent numeroși clienți locali prin reduceri care ajung până la 50%.

Robinson afirmă că gradul de ocupare depășește, de regulă, 90% în weekenduri, în special sâmbăta seara, dar scade la 20-30% în timpul săptămânii. El spune că rezidenții reprezintă o gură de oxigen pentru hoteluri, însă nu pot compensa complet lipsa turiștilor internaționali. „Dacă se ajunge la o formă de acord în următoarele săptămâni, cred că turiștii vor reveni mult mai repede decât ne imaginăm”, a spus el.

Directorul Anantara The Palm a subliniat că diferența majoră este durata sejururilor. Clienții locali stau, de obicei, una sau două nopți, în timp ce turiștii străini petreceau între o săptămână și două săptămâni în Dubai. Deocamdată, hotelul rămâne profitabil și nu a făcut concedieri datorită vacanțelor locale, cunoscute drept „staycations”.

Robinson a avertizat însă că cererea ar putea scădea în iulie, odată cu începerea vacanței școlare și plecarea multor familii din Dubai. În același timp, unele hoteluri au închis temporar pentru renovări, iar altele au redus personalul sau salariile. Un angajat a declarat pentru AFP că salariul i-a fost redus cu 40%, în timp ce un altul a fost trimis în concediu fără plată timp de două luni. Totuși, Robinson consideră că turiștii ar putea reveni rapid dacă va fi încheiat un acord în următoarele săptămâni.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE