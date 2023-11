Pensionarii primesc anual șase cupoane-talon cu care au dreptul să circule cu un tarif redus cu 50% pe căile ferate sau cele rutiere. Automat, firmele de transport au obligația lunară să trimită către Ministerul Transporturilor centralizatoare cu deconturile solicitate.

După ce primesc aprobarea de la Finanțe, reprezentanții Ministerului Transporturilor trebuie să distribuie sumele cuvenite către firmele de transport.

Șoferii se plâng că guvernul nu a decontat biletele

Mai mulți pensionari cu care Libertatea a discutat susțin că șoferii firmelor de transport au început să se plângă că ministerul nu a plătit de luni bune decontarea tichetelor de călătorie.

„Vă iau, urcați, dar Guvernul nu a mai dat banii pentru pensionari de cinci luni”, se vaită un șofer de maxi-taxi unei pensionare care dorea să folosească un tichet cu reducere de 50%.

Situația se repetă din ce în ce mai des, menționează operatorii de transport. Legal, șoferii nu au dreptul să refuze pensionarii să folosească tichetele-cupon, dar firmele nu își încasează banii cheltuiți.

Datorie de peste 20 de milioane de lei

Libertatea a întrebat Ministerul Transporturilor care este situația decontărilor, dar și pe ministrul Sorin Grindeanu.

Datoria către firmele de transport doar pentru tichetele pensionarilor a ajuns la aproape 20 de milioane de lei (peste 4 milioane de euro).

„Ultima lună pentru care s-a efectuat decontarea către operatorii de transport a fost parțial luna iulie 2023. În momentul de față, avem deconturi aferente lunilor iulie, august și septembrie 2023, care nu au putut fi achitate, din cauza fondurilor neacoperitoare la capitolul asigurări și asistență socială în bugetul Ministerului Transporturilor, aprobat pentru anul 2023”, se precizează în răspunsul primit de Libertatea de la biroul de presă al Ministerului Transporturilor pe 10 noiembrie.

Reprezentanții ministerului dau vina chiar pe faptul că nu s-a făcut rectificarea bugetară anuală, iar banii sunt alocați săptămânal de la Fondul de Rezervă.

„Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a depus și depune eforturi pentru asigurarea fondurilor aferente acestor categorii de cheltuieli, prin identificarea de economii la alți beneficiari de sume de la bugetul de stat, luând în calcul și alocarea de la Fondul de rezervă, în vederea decontării către operatorii de transport a tuturor sumelor solicitate, până la finalul anului”, este explicația oferită de biroul de presă de la Transporturi.

Ministerul nu promite, ci „estimează” că plățile pentru sumele din lunile iulie, august și parțial septembrie „să fie plătite până la finalul lunii noiembrie”.

În schimb, deconturile aferente perioadei septembrie – noiembrie nu se știe când vor fi plătite.

„Vor fi achitate imediat ce asigurăm sursa de finanțare”, precizează biroul de presă al Ministerului Transporturilor pentru Libertatea.

Ministrul Grindeanu nu știe când va fi rezolvată situația, dar susține că a cerut bani Ministerului de Finanțe.

Firmele de transport au propus o soluție de compromis

Vasile Ștefănescu, președintele Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR), susține că direcția economică de la Ministerul Transporturilor ar fi trebuit să fie cu plățile la zi.

„Toți transportatorii trec printr-o situație grea, iar transportatorii onești, care își duc în condiții de siguranță și decente călătorii pensionari trebuie să beneficieze de prețul biletelor”, a transmis Ștefănescu pentru Libertatea.

El a precizat că datoriile au ajuns la 20 de milioane de lei și că operatorii de transport au încercat ca sumele restante să fie contopite cu datoriile pe care le au firmele de transport la bugetul de stat.

„Nu s-a dorit nici măcar acest lucru, să facem o paritate. Cât am eu de plată la bugetul de stat pe luna august, spre exemplu, 1.000 de lei. Cât am de încasat: 800 de lei. Scade cei 800 de lei din datoria de 1.000 de lei la bugetul de stat. Nu s-a dorit, de ce? Noi luăm banii cu întârziere, dar nu beneficiem de dobânzi sau penalități. Eu dacă am o plată la bugetul de stat mi se pune majorare și penalitate”, a criticat președintele COTAR relația cu oficialii guvernamentali.

Ștefănescu crede că statul a inventat un mecanism prin care se împrumută de la privați fără să plătească dobândă și nu are o dată scadentă.

„Ne așteptăm să primim banii până la finalul anului, să dăm salarii, prime, să ne achităm impozitele”, a fost concluzia lui Vasile Ștefănescu pentru Libertatea.

PNL vrea ca pensionarii să primească banii pentru tichetele nefolosite

Conform datelor de la Ministerul Muncii, toți cei 4,5 milioane de pensionari primesc tichetele de călătorie cu 50% reducere din costul acestora.

O inițiativă legislativă depusă de liderul grupului PNL din Cameră, Gabriel Andronache, alături de mai mulți colegi din partid, prevede:

călătoriile care nu au fost efectuate în cursul anului vor fi compensate în bani, care vor fi virați beneficiarilor odată cu plata primei pensii a anului următor.

Inițiative de acest tip au fost depuse în Parlament încă din 2008 de diferiți parlamentari, dar ele au rămas doar la stadiul de proiect.

Fraude cu tichetele pensionarilor

Două firme din Iași au fost vizate, în noiembrie, de anchetele procurorilor pentru deconturi false cu tichete de transport ale pensionarilor. Prejudiciul ar fi, potrivit procurorilor, de 11 milioane de lei.

În ultimii cinci ani, pentru deconturi au fost folosite taloane false de pensie.

Prin ordonanţa organelor de cercetare penală din data de 13 noiembrie, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de operatorul economic şi administratorul acestuia, pentru comiterea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi fals în declaraţii, informează Agerpres.

Potrivit legii, operatorii de transport sunt responsabili pentru deconturile pe care le solicită și actele depuse.

„Dacă avem printre noi uscături nu înseamnă că toți operatorii nu trebuie să primească banii”, a reacționat președintele COTAR pentru Libertatea.

