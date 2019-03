În Ploiești a apărut un panou împotriva procurorilor Onea și Portocală, după modelul filmului „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”!

Panoul din spatele Muzeului Județean de Istorie își extrage ideea din cea care apare în filmul din 2017, „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”.

În peliculă, o mamă care își pierduse fiica, răpită în mod misterios, a cumpărat trei panouri publicitare la marginea localității ca să-l acuze de nepăsare pe șefil poliției, care nu făcea suficient pentru prinderea răpitorilor și rezolvarea cazului.

Revenind la panoul din Ploiești, în momentul de față nu se știe cine este plătitorul anunțului, însă acesta a enumerat în mesaj o serie de fapte penale pe care le atribuie procurorilor ploieșteni.

„- Denunțuri false – Martori șantajați, amenințați – Poligraf măsluit – Prejudicii inventate – Martori protejați cu multiple identități – Probe informatice trucate”

Apariția panoului publicitar vine în contextul în care, în urmă cu două luni, secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a respins cererea de încuviințare a arestării lui Mircea Negulescu, zis „Portocală” și a lui Lucian Onea.

Solicitarea fusese depusă de Adina Florea, procuror şef adjunct al Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie.

Ce acuzații li s-au adus procurorilor

Iniţial, Lucian Onea a fost pus sub acuzare pentru săvârşirea infracţiunilor de participaţie improprie sub forma complicităţii la favorizarea făptuitorului, represiune nedreaptă şi cercetare abuzivă, iar Mircea Negulescu pentru participaţie improprie sub forma complicităţii la favorizarea făptuitorului şi complicitate la represiune nedreaptă.

Ulterior, a fost extinsă urmărirea penală pe numele lui Mircea Negulescu pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, folosirea abuzivă a funcţiei în scop sexual, complicitate la represiune nedreaptă, inducerea în eroare a organelor judiciare, compromiterea intereselor Justiţiei, trafic de influenţă, fals intelectual, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată.

De asemenea, Lucian Onea este acuzat de constituirea unui grup infracţional organizat, represiune nedreaptă, cercetare abuzivă, inducerea în eroare a organelor judiciare, fals intelectual, uz de fals, divulgarea informaţiilor secrete de stat, abuz în serviciu, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Potrivit Parchetului General, în anul 2015, Lucian Onea şi Mircea Negulescu l-au determinat prin constrângere pe fostul deputat Vlad Cosma, ameninţându-l în mod direct că o vor inculpa pe sora acestuia, Andreea Cosma, să întocmească în fals o sesizare pe un alt nume şi tabele/liste cu alegători din Republica Moldova, documente din care să rezulte că alegătorii ar fi primit bani drept „mită electorală”.

Documentele au fost expediate prin fax şi poştă din Chişinău la DNA Ploieşti. Parchetul mai arată că, deşi ştia că probele sunt ticluite în mod mincinos de Vlad Cosma, Lucian Onea a solicitat Tribunalului Prahova arestarea preventivă a unui inculpat pentru infracţiunea de corupere a alegătorilor, prezentând instanţei, drept probe, documentele ticluite.

