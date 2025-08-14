Incendiile de vegetație distrug Europa

Incendiile de vegetație fac ravagii în sudul Europei, în timp ce un nou val de căldură lovește continentul. Potrivit Reuters, pompierii din Spania, Portugalia, Grecia, Turcia și Balcani luptă cu flăcările în condiții de temperaturi extreme.

Încălzirea globală aduce veri tot mai calde și mai uscate în regiunea mediteraneană, spun oamenii de știință, ducând la creșterea numărului de incendii în fiecare an. În unele cazuri, acestea se transformă în adevărate „vârtejuri de foc”.

Situația incendiilor de vegetație din Spania

În Spania, temperaturile au atins 44°C în unele regiuni, conform serviciului meteorologic AEMET. Condițiile de vânt și lipsa precipitațiilor cresc riscul de incendii.

La periferia Madridului, un incendiu a ucis un bărbat care lucra la un grajd de cai și a ajuns la câteva case și ferme, dar a fost controlat până marți, potrivit autorităților regionale.

În Tarifa, în sudul extrem al peninsulei iberice, turiștii de pe plajă și celebrul bucătar Jose Andres au filmat flăcări și fum negru pe dealurile de deasupra vilelor albe.

Peste 2.000 de persoane au fost evacuate din zonă, în timp ce incendiul, despre care se crede că a început în păduri de eucalipt și pin, s-a extins, au declarat oficialii. Elicopterele au stropit flăcările cu apă de mare.

Măsuri de urgență din cauza incendiilor din Spania

Ministerul de Interne din Spania a pus serviciile naționale în stare de alertă, în timp ce aproape 1.000 de membri ai forțelor armate sprijină deja lupta împotriva incendiilor.

Operatorul feroviar al țării a anunțat că trenurile între Galicia din nord-vest și Madrid au fost oprite din cauza unui incendiu.

În cea mai mare regiune a Spaniei, Castilia și Leon, peste 1.200 de pompieri luptau marți cu 32 de incendii de vegetație, iar mii de rezidenți au fost sfătuiți să-și părăsească casele. Un român care lucra în Spania a avut parte de un destin tragic. Bărbatul, angajat la o fermă de cai, a murit în momentul în care aceasta a ars complet.

Ce se întâmplă cu incendiile de vegetație din Portugalia

În nordul Portugaliei, peste 1.300 de pompieri, sprijiniți de 16 aeronave, luptau cu trei incendii mari. Unul dintre ele, în zona Vila Real, arde de 10 zile.

„Sunt 10 zile de când populația noastră este în panică, fără să știe când focul va bate la ușa lor”, a declarat primarul local Alexandre Favaios pentru postul RTP, cerând mai mult ajutor din partea guvernului.

„Suntem gătiți de vii, acest lucru nu poate continua”, a adăugat Favaios, conform sursei citată mai sus.

Albania și Muntenegru, sub asediul incendiilor de vegetație

În Albania, porțiuni întinse de pădure și teren agricol au fost arse de incendii de vegetație în ultima săptămână, iar 30 de incendii separate continuă să ardă, alimentate de vânturi puternice.

Ministerul Apărării a anunțat că patru elicoptere ale armatei și 80 de soldați ajută pompierii. De asemenea, a raportat moartea unui bărbat suspectat că ar fi început în curtea sa un incendiu care s-a extins pe o zonă mai largă.

În Muntenegru vecin, autoritățile, sprijinite de elicoptere din Serbia și Croația, au reușit să țină sub control un incendiu de vegetație lângă Podgorița marți, capitala fiind acoperită de fum.

Situația în Grecia și Turcia

În Grecia, incendiile de vegetație, în unele cazuri alimentate de vânturi puternice, au forțat evacuarea mai multor sate și a unui hotel pe insulele turistice Zakynthos și Kefalonia din Marea Ionică, precum și în alte patru zone de pe continent.

Un incendiu de vegetație în regiunea greacă sudică Achaia a forțat locuitorii din cinci sate din apropierea unei zone industriale să fugă, în timp ce 85 de pompieri și 10 aeronave încercau să oprească focul să ajungă la case în apropierea orașului grec vestic Vonitsa.

În Turcia, un incendiu de mari proporții în provincia nord-vestică Canakkale a ars pentru a doua zi, determinând evacuarea a sute de rezidenți.

Avertizări de căldură

Autoritățile din Albania, Muntenegru, Germania, Spania, Italia și Franța au emis diverse tipuri de avertizări de căldură.

Încălzirea globală și schimbările climatice sunt considerate principalele cauze ale acestor fenomene extreme tot mai frecvente în sudul Europei. Experții avertizează că, fără măsuri urgente de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, astfel de evenimente vor deveni și mai intense și mai frecvente în viitor.

Cea mai mare temperatură înregistrat în Europa, în 2025

Până în prezent, în vara anului 2025 cea mai ridicată temperatură din Europa a fost înregistrată în Portugalia. Maxime de 48 de grade Celsius a fost raportată unele regiuni din vestul Europei, în special în apropierea Lisabonei.

Aceasta a fost un efect al valurilor de căldură extreme care au afectat Europa de Vest în iunie 2025, care a fost cea mai caldă lună iunie înregistrată vreodată în acea regiune. În general, mai multe țări din Europa de Vest, inclusiv Spania și Portugalia, au înregistrat temperaturi maxime de până la 46°C în această perioadă.

Temperatura de 48°C a fost asociată cu un stres termic extrem și a fost cu aproximativ 7°C peste media climatologică pentru această perioadă.

